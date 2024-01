Krypto News: Darum steht Sei Coin (SEI) vor einem -23,56%-Crash, während Meme Kombat (MK) die 8-Mio.-Marke knackt – bester Meme-Coin 2024?

Sei Coin (SEI) ist zwar bereits satte -28% abgestürzt, doch ein bekannter Krypto-Analyst warnt vor einem weiteren Rückgang um -23,56%. Anleger in Sorge: Wird Sei Coin wertlos? Massive Stärke demonstriert hingegen Meme-Coin-Aufsteiger Meme Kombat (MK): Das als bester Meme-Coin 2024 gehandelte Projekt rast auf die 8-Millionen-Dollar-Marke zu. Sollte man jetzt Meme Kombat kaufen?

Die Krypto-Märkte befinden sich im Sinkflug: Ob Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Ripples XRP (XRP), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) oder SATS (1000SATS) – aktuell fallen alle Coins der Top-100. Und zwar sowohl rasant als auch tief. Wer den Dip erwerben möchte: Bitcoin kaufen mit Paypal ist eine komfortable Möglichkeit.

BTC: -4,4%, ETH: -7%, BNB: -5,25%, 1000SATS: -14,05%. Insgesamt musste die globale Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 Stunden 4,61% verlorengeben, sie liegt damit bei 1,53 Billionen Dollar. Einer der größten Verlierer: Sei (SEI) – der DEX-Coin gibt auf Wochenbasis satte -28,10% ab, sieht sich seit gestern zusätzlich unter Druck. Verkäufer trieben SEI von 0,62 Dollar aus auf bis zu 0,57 Dollar – eine Reduktion um -8,1%.

Damit nicht genug: Einige Prognosen sehen bei Sei Coin in den nächsten Monaten zwar eine starke Performance – Top-Analyst und Altcoin-Experte „Altcoin Sherpa“ stellt allerdings eine weitere Korrektur in Aussicht, warnt vor einem weiteren -23,56%-Crash! Der Chart-Spezialist ist überzeugt: Sei bewegt sich auf 0,4847 Dollar zu – das legt er in einer Grafik nahe, die er seinen mehr als 206.000 Followern auf Twitter (jetzt X) zeigt. Dazu erläutert er:

$SEI: I feel confident the .50 area is coming.

The reason is that the first .382 fib area around $0.58 already got tapped before and that had a strong reaction. That said, I think that we’re going to eventually see lower levels. Not one to buy in the short term personally. pic.twitter.com/14oPBeANGc

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) January 20, 2024