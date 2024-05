Milei Moneda stellt neuen Memecoin-Ansatz vor und will FLOKI und Shiba Inu voraus sein

TLDR

Inmitten der sich schnell entwickelnden Landschaft der Kryptowährungen sticht Milei Moneda ($MEDA), ein neues Defi-Projekt, als eine Kraft hervor, mit der man rechnen muss. Milei Moneda übertrifft sowohl FLOKI als auch Shiba Inu (SHIB) und ist bereit für ein exponentielles Wachstum, während FLOKI einen Anstieg erwartet und SHIB-Investoren auf Netzwerk-Upgrades warten.

Lassen Sie uns mehr über diese bahnbrechenden Entwicklungen im Kryptobereich herausfinden!

Milei Moneda, ein neuer Memecoin auf dem Kryptowährungsmarkt, gewinnt an Dynamik und stößt bei Investoren auf großes Interesse, da er die beste Kryptowährung zu sein scheint, die man jetzt kaufen kann.

Inspiriert von Javier Milei, transformiert Milei Moneda den Krypto-Raum mit seinem Meme-inspirierten Branding, der lebendigen Community und der Null-Steuer-Funktion, die die Handelsgebühren minimiert. Darüber hinaus handelt es sich um ein deflationäres Token, das so formuliert ist, dass es das Angebot verringert und gleichzeitig seine Knappheit und seinen Wert erhöht.

Mit bisher über 66 Millionen verkauften Token befindet sich $MEDA derzeit in Phase 2 seines Vorverkaufs, wobei jeder Token für 0,0125 US-Dollar verkauft wird. Darüber hinaus wird der Memecoin am 21. Mai 2024 zum Preis von 0,020 US-Dollar auf Uniswap eingeführt und bietet neuen Investoren die Chance, innerhalb weniger Wochen einen Gewinn von 60 % zu erzielen.

Darüber hinaus erhalten Investoren der Stufe 1 bei der Einführung von $MEDA einen ROI von 100 %. Darüber hinaus prognostizieren Marktanalysten einen signifikanten Preisanstieg für den neuen Meme-Coin, der einen potenziellen Anstieg von etwa 100x für $MEDA anzeigt, sobald der offizielle Handel beginnt.

Mit diesen bullischen und vielversprechenden Aussichten hat sich $MEDA als kompromissfähiger Anwärter herausgestellt, der in der Lage ist, Top-Altcoins wie FLOKI und SHIB zu übertreffen.

Floki hat kürzlich eine Partnerschaft geschlossen, um den On-Ramp-Service von Alchemy Pay in seine Website zu integrieren. Infolgedessen kann die Floki-Community FLOKI-Token ganz einfach mit Fiat-Währung aus über 170 Ländern kaufen. Diese Partnerschaft vereinfacht den Onboarding-Prozess und macht es sowohl für bestehende als auch für neue Nutzer einfacher, FLOKI-Token zu erwerben.

. @RealFlokiInu , the people's cryptocurrency and the utility token of the #Floki Ecosystem, has partnered with #AlchemyPay to integrate On-Ramp Service on its website for fiat-based FLOKI purchase. Plus, you can now buy $FLOKI directly on Alchemy Pay's… pic.twitter.com/DsR5AP8dfB

Darüber hinaus wird der Kauf von FLOKI sowohl auf zentralen als auch auf dezentralen Börsen vereinfacht. Das verbesserte Fiat-to-Crypto-Gateway von Alchemy Pay spricht die große Community von Floki an und hilft dabei, neue Nutzer weltweit anzuziehen.

Diese Entwicklung hat in der Floki-Gemeinschaft Aufregung ausgelöst, und Analysten prognostizierten einen baldigen Anstieg des Altcoin-Preises. Der Altcoin erlebte jedoch im letzten Monat einen erheblichen Preisrückgang von 19 %. Nichtsdestotrotz zeigen die Preisprognosen aufgrund der Partnerschaft mit Alchemy Pay einen deutlichen Preisanstieg in der kommenden Woche.

Shiba Inu kündigte eine bevorstehende Hard Fork für Ende April an, um die Shibarium Layer-2 Skalierungslösung zu optimieren. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Shibarium. Das Upgrade wird Shibarium in mehrfacher Hinsicht verbessern, einschließlich einer verbesserten Netzwerkleistung.

🧵 1/ SHIBARMY, we are on the brink of a transformative upgrade for Shibarium.

Through an upcoming hard fork expected to go live on May 2nd, we're introducing a suite of new features designed to enhance user experience and empower our community of innovators and developers.

— Shib (@Shibtoken) April 25, 2024