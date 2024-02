Top-Krypto-Trader sieht „Turbo“-Rallye bei neuem Meme-Coin kommen – jetzt kaufen?

Unter den Meme-Coins dreht sich derzeit alles um einen Newcomer. Ein Top-Trader stellt bei dem Dogecoin-Konkurrenten sogar eine „Turbo“-Rallye in Aussicht, sieht einen „entscheidenden Impuls“ kommen. Vor dem Meme-Coin-Bull-Run: Könnte sich der Einstieg lohnen?

+80,01% auf Jahresbasis, +25% innerhalb des letzten Monats: Solana-Meme-Coin dogwifhat (WIF) hatte zwar bereits einen guten Lauf, doch der pseudonyme Top-Trader Bluntz ist überzeugt: Das war alles nur der Anfang – der Meme-Coin auf Solana hat noch gar nicht richtig angefangen. Bluntz an seine mehr als 240.000 Follower auf X (ehemals Twitter):

what if i told you this next leg on $WIF is going to be the one that goes turbo parabolic?

no more pulling back at 50c resistance, this is going to be the push that goes crazy imo.

trading this on bybit 👇https://t.co/zHX9WYRMOM pic.twitter.com/5TIHXeaP3i

— Bluntz (@Bluntz_Capital) February 20, 2024