Bitcoin Kurs Prognose: Bittere Korrektur droht – diesen Schlüsselbereich muss BTC erobern

Bitcoin hat seine Talfahrt unter die 17.000-Dollar-Marke fortgesetzt. Jetzt droht eine Korrektur, sofern es Bitcoin nicht gelingt, einen Schlüsselbereich zurückzuerobern.

Der Bitcoin-Preis konnte sich nicht in einer positiven Zone oberhalb der 17.000-Dollar-Marke halten. Die BTC-Bären waren aktiv, es gab einen Vorstoß unter die Unterstützungszone bei 16.800 Dollar.

Der Preis hat die 16.700-Dollar-Marke getestet und sich sich unter dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt eingependlet. In der Nähe von 16.700 Dollar hat sich ein Tiefpunkt gebildet, jetzt konsolidiert der Kurs seine Verluste.

Bitcoin ist über das 23,6%-Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei 17.130 Dollar bis zum Tief bei 16.700 Dollar geklettert. Er tradet jetzt unter 17.000 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt. Auf dem Stunden-Chart des BTC/USD-Paares bildet sich außerdem eine wichtige Abwärtstrendlinie mit einem Widerstand bei 16.920 Dollar.

Auf der Oberseite befindet sich ein unmittelbarer Widerstand bei 16.920 Dollar und der Abwärtstrendlinie – in der Nähe des 50%-Fib-Retracement-Levels des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei 17.130 Dollar bis zum Tief bei 16.700 Dollar.

Der erste größere Widerstand befindet sich in der Nähe der 17.000-Dollar-Zone, über der der Preis möglicherweise einen weiteren stetigen Anstieg beginnen könnte. Im genannten Fall könnte der Preis bis zum Widerstand von 17.200 Dollar steigen. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 17.450 Dollar, über dem der Preis in naher Zukunft in Richtung der 18.000-Dollar-Zone ansteigen könnte.

Ein neuer Crash ist wahrscheinlich, sofern Bitcoin nicht über den Widerstand bei 17.000 Dollar steigt. Eine unmittelbare Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich in der Nähe der 16.700-Dollar-Marke.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt dann bei 16.500 Dollar. Ein Durchbruch unter die 16.500-Dollar-Unterstützung könnte einen Rückgang in Richtung 16.000 Dollar bedeuten. Demonsrtiert Bitcoin hier keine Stärke, könnte der Preis kurzfristig in Richtung der 15.500-Dollar-Zone fallen.

