Die Kryptowährungs-Casino-Branche wächst weiterhin sprunghaft an. Zahlreiche Anbieter ermöglichen es Nutzern weltweit, mit ihren bevorzugten Kryptowährungen auf Glücksspiele zu setzen. Das Hauptziel von CoinGambling.info ist es, den Spielern bei der Suche nach dem richtigen Casino zu helfen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit.

Sichere Krypto-Casinos finden

Da es Dutzende von Krypto-Casino-Plattformen zur Auswahl gibt, müssen die Nutzer die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen und die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen vergleichen. Man sollte niemals die Sicherheit persönlicher Daten und Krypto-Vermögenswerte einem verlockenden Bonus oder anderen Vorteilen vorziehen. Hier sind einige wichtige Tipps und Hinweise, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Krypto-Casino auswählen und sicher spielen können.

Lizenzierung

Der erste Schritt zur Bestimmung der Legitimität eines Krypto-Casinos besteht darin, festzustellen, ob es eine Lizenz besitzt oder auf andere Weise reguliert wird. Jede Marke mit einer Lizenz hat viel Arbeit investiert, um sich zu legitimieren und sicherzustellen, dass die Spieler unbesorgt wetten können. Allerdings muss das Casino nicht unbedingt in jeder Region eine Lizenz haben. Vergewissern Sie sich also, dass Sie nur mit Dienstleistern zu tun haben, die in Ihrer Region legal tätig sein dürfen.

Regulierung und Lizenzierung können den Spielern helfen, unangenehme Szenarien zu vermeiden. Gewinnt man beispielsweise einen großen Jackpot und wird dann vom Casinobetreiber wegen „Regelverstößen“ gesperrt, kann der Spieler den Rechtsweg beschreiten, wenn die Plattform lizenziert oder reguliert ist. Andererseits können Casinos ohne Lizenz oder Aufsichtsbehörde die Gewinne einbehalten, und der Spieler kann nicht viel tun.

Eine gute Reputation

Der Ruf einer Marke ist alles, besonders in der digitalen Welt. Der Aufbau und das Wachstum einer vertrauenswürdigen Marke ist bei so vielen konkurrierenden neuen Bitcoin Casinos von größter Bedeutung. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bewertungen für bestimmte Online-Casinoanbieter zu finden. Websites wie Trustpilot sind ein guter Ausgangspunkt, obwohl man auch Bewertungen und Übersichten über die verschiedenen Kryptowährungsportale finden kann. Darüber hinaus kann es sich lohnen, vertrauenswürdige und bekannte Partner-Websites auf Bewertungen und Informationen zu überprüfen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Krypto-Casino-Plattformen gelegentlich negatives Feedback oder Beschwerden erhalten. Seriöse Marken werden diese Probleme jedoch lösen und haben oft nur eine Handvoll solcher Erwähnungen. Marken mit mehr Beschwerden als positiven Bewertungen werden am besten gemieden, da sie den Spielern keine Freude bereiten werden.

Seien Sie wachsam bei Beschwerden über Auszahlungen, da dies oft ein Warnsignal ist.

Eine große Spiele-Vielfalt

Spieler, die nach bestimmten Spielautomaten oder Tischspielen suchen, werden diese finden, indem sie herausfinden, welcher der etablierten Spielanbieter der Branche den Titel lizenziert. Ein Krypto-Casino zu finden, das mit diesem Anbieter zusammenarbeitet, ist relativ einfach und führt dazu, dass man die seriösesten Plattformen findet.

Eine Sache, auf die man achten sollte, sind die RTP-Einstellungen der Slots. Weniger seriöse Casinos senken den RTP und verringern die Gewinnchancen des Spielers. Es ist eine gute Idee, nach nachweislich fairen Krypto-Casinos zu suchen, bei denen jeder das Ergebnis der Wette überprüfen kann, so dass es keine Streitigkeiten geben kann. Nachweislich faire Ergebnisse sind in der Krypto-Branche unerlässlich, und jede Krypto-Casino-Marke, die diesen Ansatz nicht verfolgt, ist möglicherweise nicht sicher.

Werbeaktionen und Willkommensbonusse

Achten Sie bei der Auswahl eines Krypto-Casinos auf die Willkommensboni – und deren Anforderungen – sowie auf die Werbeaktionen. Mehrere Plattformen bieten lukrative Willkommensboni an, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen, aber die Bedingungen für die Inanspruchnahme des besagten Bonus können einige Wendungen nehmen. Verdrängungsbedingungen können auch in der Krypto-Casino-Branche auftreten, und es ist am besten, nach solchen Aspekten Ausschau zu halten.

Zu den üblichen fiesen Bedingungen gehören:

Unrealistische Wettanforderungen (oft eine Kombination aus unzähligen Wetten von der Summe aus Einzahlung PLUS dem Bonus)

(oft eine Kombination aus unzähligen Wetten von der Summe aus Einzahlung PLUS dem Bonus) Zeitbeschränkungen (ein sehr kurzes Zeitfenster, um sich für die Bonus-/Promotion-Umsetzungsschwelle zu qualifizieren)

(ein sehr kurzes Zeitfenster, um sich für die Bonus-/Promotion-Umsetzungsschwelle zu qualifizieren) Niedriger Maximaleinsatz (was die Spieler daran hindert, den geforderten Einsatzbetrag mit Leichtigkeit zu erreichen)

Auf der anderen Seite bieten einige Plattformen Boni und Freispiel-Prämien ohne Wettanforderungen an.

Es ist auch erwähnenswert, dass Boni für verschiedene Casinospiele gelten können, z.B. nur für Live Casino oder Würfelspiele.

Zahlungsmethoden & Auszahlungen

Krypto-Casinos akzeptieren oft verschiedene Kryptowährungen für Einzahlungen und Auszahlungen. Einige Plattformen können jedoch nur eine Umrechnung in EUR oder BTC-Guthaben anbieten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Umrechnung korrekt erfolgt, auch wenn die Spieler damit vielleicht nicht experimentieren möchten. Benutzer in bestimmte Währungen zu zwingen, ist keine angenehme Erfahrung.

An der Auszahlungsfront kann es ein maximales Limit pro Tag/Woche/Monat geben, was ziemlich räuberisch ist. Einige Casinos halten unglaublich niedrige Limits von weniger als 10.000 $ pro Monat ein, was die Benutzererfahrung verschlechtert. Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist die Art und Weise, wie das Casino schnelle Abhebungen bearbeitet. Ruchlose Casinos werden versuchen, Abhebungen so lange wie möglich hinauszuzögern und hoffen, dass der Spieler weiter spielt und noch mehr Geld verliert.

Beachten Sie, dass einige Krypto Casinos in unserer Top-Liste keine Auszahlungslimits haben und Transaktionen oft sofort bearbeiten.

Zusätzliche Hinweise

Es gibt zwei zusätzliche Tipps, die wir mit den Lesern teilen möchten. Erstens: Spieler mit hohen Einsätzen sollten sich immer über den maximal zulässigen Einsatz bei Slots oder Tischspielen informieren. Die Casinos können in diesem Bereich unterschiedliche Anforderungen und Regeln haben. Eine Plattform hat vielleicht eine Höchstgrenze von 100 $, während andere bis zu 25.000 $ zulassen.

Zweitens ziehen es manche Spieler vor, beim Spielen mit Kryptowährungen anonym zu bleiben. Das ist möglich, da einige Casinos nur Krypto-Zahlungen und keine Einzahlungen in Fiat-Währung akzeptieren. Ferner verlangen die Plattformen nicht immer, dass die Nutzer ihre Identität verifizieren, obwohl dies aufgrund umfassenderer Branchenvorschriften und Lizenzierungsanforderungen immer seltener der Fall ist.

Fazit

Unabhängig davon, wie gerne man mit Kryptowährungen spielen möchte, muss man zunächst einige Hausaufgaben erledigen. Es lohnt sich immer, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um die Krypto-Casino-Landschaft zu analysieren und eine sichere Erfahrung zu gewährleisten. Die Durchführung einer grundlegenden Analyse eines Krypto-Casinos hilft oft dabei, die oben genannten Tipps und Hinweise abzuhaken und das Risiko zu verringern, Geld zu riskieren.

Zuletzt aktualisiert am 22. September 2022

