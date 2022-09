Diese Kryptowährung könnte um 8.000% steigen und schneller klettern als Bitcoin oder Axie Infinity

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Auf DogeCoin, Shiba Inu, Baby Doge und Samoyed folgt nun mit Tamadoge ein weiterer Hunde-Coin! Dieser neue Meme Coin war bis gestern im Vorverkauf erhältlich – und hat dabei alle Rekorde gebrochen. In nur knapp 2 Monaten konnte das Projekt ein Startkapital von 19 Millionen US-Dollar einnehmen! Der Vorverkauf verlief dabei unerwartet explosiv – und endete damit, dass das Coin-Kontigent vorzeitig ausverkauft war.

Meme Coins mit Hundethema stehen in der Krypto-Branche immer hoch im Kurs. Nach ihrem großen Boom Mitte 2021, konnten sich DogeCoin und Shiba Inu sogar in den Top 20 der größten Kryptowährungen etablieren. Tamadoge setzt jetzt ebenfalls auf die Kombination „süßer Hund“ und ergänzt diese mit einem Play-to-Earn Spiel. Hier informiert Coincierge.de über alles, was man zum Tamadoge Token wissen muss.

Dynamischer Vorverkauf lässt auf Preis-Explosion hoffen

Ende Juli startete Tamadoge seinen Vorverkauf mit dem Beta Sale. Dieser war auf vier Wochen ausgelegt, endete jedoch innerhalb von zweieinhalb Wochen mit einem Ausverkauf. Danach ging der Vorverkauf in den General Pre-Sale über und dieser läuft seitdem immer noch weiter.

Das beeindruckende daran: An Einnahmen hat das Projekt inzwischen berühmte Vorgänger wie STEPN oder sogar Ethereum übertroffen! Nach erst 5 Millionen, 10 Millionen, dann 17 Millionen US-Dollar Startkapital wurde inzwischen die Schwelle von 19 Millionen US-Dollar erreicht – und der Vorverkauf damit abgeschlossen!

🚨 #TAMADOGEARMY– PRESALE IS NOW COMPLETE! 🔥WE HAVE NOW REACHED THE END OF PHASE 9 🔥$19 MILLION RAISED! A BIG THANK YOU TO OUR COMMUNITY & SUPPORTERS! 🔥EXCHANGE & CLAIMING INFORMATION WILL BE ANNOUNCED ON THE 20TH SEPTEMBER AT 12 PM BST! SIGN UP NOWhttps://t.co/9VkUooTy9j pic.twitter.com/NxcdatGZ1z — TAMADOGE (@Tamadogecoin) September 18, 2022

Der Vorverkauf verlief dabei nicht linear, sondern war in Stufen aufgebaut. In regelmäßigen Abständen wurde eine neue Stufe erreicht, wodurch der Preis jeweils um 0,0275 USDT anstieg. Lag der Preis zu Beginn noch bei 0,01 USD, war er bis zu Phase 9 des Vorverkaufs auf 0,03 US-Dollar für 1 TAMA-Token angestiegen.

Tamadoge Prognose: Wie wird sich der Token entwickeln?

Prognosen für einen Token, der sich noch in so einem frühen Stadium seiner Entwicklung befindet, sind ein schwieriges Unterfangen. Schließlich kann man bei den Analysen nur auf wenige Parameter wie das Whitepaper, die Größe der Community, die Zusammensetzung und Erfahrung des Teams zurückgreifen.

Für Tamadoge spricht, dass das Projekt bereits während dem Vorverkauf eine unglaubliche Dynamik entwickeln konnte. Verschiedene Prognosen gehen davon aus, dass sich der Token im nächsten Jahr auf einen Wert zwischen 0,02 und 1 US-Dollar einpendeln wird.

Diese 3 Geheimnisse nutzt Tamadoge für seinen Erfolg

Hat der Coin das Potential für exponentielles Wachstum und wie schnell wird er nach Ende des Vorverkaufs explodieren? Diese 4 Erfolgsgeheimnisse unterstützen Tamadoge bei seinem Erfolg!

Tamadoge setzt auf Play-to-Earn als Use Case

Tamadoge nutzt mit dem namensgebenden Hundecharakter zwar den Niedlichkeitsfaktor voll aus. Zusätzlich dazu hat sich das Entwickler-Team jedoch auch Gedanken zur Einsatzmöglichkeit des Coins gemacht.

Herausgekommen ist ein neues Play-to-Earn-Spiel: Die Spieler haben die Möglichkeit, mit ihrem süßen, digitalen Haustier zu spielen und interagieren. Wie es bei diesem Konzept üblich ist, gibt es darüber hinaus die Chance, über Wettkämpfe eine Art passives Einkommen zu verdienen.

Dafür treten die Spieler mit ihren Haustieren in einer Arena gegeneinander an. Basierend auf ihrer Performance, erhalten sie ein Ranking auf dem Tamadoge Leaderboard. Dieses wird monatlich ausgewertet, die besten Spieler erhalten Rewards in Form von TAMA-Token.

Die TAMA-Token können in Fiat-Geld umgewandelt werden. Gleichzeitig können sie im Tamastore verwendet werden, um Accessoires, Spielzeug oder Futter für die eigenen Haustiere zu besorgen. 65% der Einnahmen aus diesem Shop werden wiederum in den Pool für die P2E-Rewards eingezahlt.

Deflationärer Coin mit 5% Burn Rate treibt den Preis an

Auch in Bezug auf die Burn Rate spielt der Tamastore eine wichtige Rolle: Denn diese fällt auf alle Tamastore-Transaktionen an und beträgt 5%. Das bedeutet, dass 5% der TAMA-Token vernichtet werden und so die Gesamtzahl der Token immer kleiner wird.

Coins mit integrierter Burn Rate werden auch als deflationäre Coins bezeichnet: Sie sind so aufgesetzt, dass das Gesamtvolumen der verfügbaren Coins nicht immer weiter ansteigt, sondern stattdessen über die Zeit hinweg reduziert wird.

Für die Coins bedeutet das die Chance, Einfluss auf die Preisentwicklung zu nehmen. Denn eine Burn Rate kann bei gleicher Nachfrage aber sinkender Coinzahl zu einem Preisanstieg führen.

Ehrgeizige Roadmap inklusive geplanter CEX und DEX Listings

Bezüglich seiner DEX und CEX Listings konnte Tamadoge schon ankündigen: Nach Ende des Vorverkaufs wird das DEX Listing bei Uniswap stattfinden. Für das CEX Listing konnte LBank als Kryptobörse gewonnen werden. Langfristig hat sich das Projekt jedoch zum Ziel gesetzt, an allen großen Exchanges gelistet zu werden.

Für Anfang 2023 möchte das Team neue Metaverse Partnerschaften in den Fokus rücken: Denn das Thema Metaverse wird bei Tamadoge eine tragende Rolle spielen. Das Tamadoge-Team will nicht nur sein eigenes Metaverse entwickeln, sondern auch Partnerschaften mit anderen Metaverses eingehen. Ebenfalls Teil der weiteren Roadmap ist eine Augmented-Reality-App. Mit dieser können die Nutzer ganz unmittelbar mit ihrem Tamadoge Haustier interagieren.

Deine Chance auf 100.000 US-Dollar

Give Away Aktionen sind in der Krypto-Branche eine gängige Methode, um sich bei der Community für ihren Support zu bedanken. Die Beträge variieren von zwei- bis gegebenenfalls vierstellig: 50 US-Dollar, 300 US-Dollar, manchmal sogar 1.000 US-Dollar werden unter allen, die sich zur Teilnahme qualifiziert haben, verlost. Doch Tamadoge langt hier in die Vollen und bietet seinen Fans die Chance, gleich 100.000 US-Dollar zu gewinnen.

Eine Teilnahme ist einfach möglich: Die Fans müssen dafür bestimmte Tätigkeiten ausführen und landen dann automatisch im Lostopf. Für den 100K-Give-Away von Tamadoge müssen sie zunächst dem Twitter-Account des Projektes folgen. Anschließend werden weitere Möglichkeiten zur Teilnahme freigeschaltet: Den Post liken, der Telegram-Gruppe beitreten, dem Youtube-Kanal folgen, etc. Eine Bedingung gibt es für die Teilnahme allerdings: Nur Personen, die zum Zeitpunkt der Verlosung 100 US-Dollar in TAMA-Token in ihren Wallets halten, können teilnehmen.

Carl Dawkins zu Gast bei der Metaverse Week London

Tamadoge war zu Gast bei der September Metaverse Week in London. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung hat hochkarätige Branchenexperten zusammengebracht, um Themen rund um das Metaverse zu diskutieren. Gesponsort wird die Metaverse Week durch Phoenix Community Capital (PCC), CODUS, DLT Lounge, Launch Pool und dem Female Tech Leaders Magazine.

Mit Carl Dawkins nimmt der Leiter der Wachstumsabteilung von Tamadoge an diesem Event teil. Er wird unter anderem darüber sprechen, wie das Metaverse seinen Aufwärtstrend inmitten des jüngsten allgemeinen Abschwungs in der Kryptowirtschaft und den Finanzmärkten beibehalten kann. Dabei gibt er sein Wissen aus über sieben Jahren Erfahrung in der Kryptowirtschaft weiter.

Dawkins ist seit Mai 2021 hauptberuflich in der Kryptobranche tätig. Davor verbrachte er teilweise mehrere Jahre in den Bereichen Krypto-Marketing, soziale Medien und Datenanalyse. In diesem Jahr hat er mit Tamadoge ein dauerhaftes Zuhause im Metaverse gefunden.

Pre-Sale verpasst? Bleibe up-to-date in der Discord-Gruppe! Der Vorverkauf für den Tamadoge Token ist seit Sonntag, dem 19. September, beendet. Alle, die den Einstieg in den neuen Trend-Token verpasst haben, müssen nun auf die ersten DEX und CEX Listings warten. Wann konkret diese stattfinden, steht allerdings noch nicht fest. Du möchtest über alle Neuigkeiten up-to-date bleiben und nichts rund um Tamadoge verpassen? Dann tritt dem Tamadoge Discord Channel bei! Dort hast du die Möglichkeit, dich intensiv auszutauschen, alle deine Fragen zu stellen und immer als erster informiert zu werden. Jetzt Tamadoge Discord Channel beitreten kaufen

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2022

