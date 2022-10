Dieser Coin könnte trotz der aktuellen Krypto-Baisse 160-fach zulegen

Der neue IMPT Token legt gerade in seinem Vorverkauf eine spannende Performance hin. Trotz der aktuellen Krypto-Baisse konnte das Team in nur zweieinhalb Wochen stolze 5 Millionen US-Dollar für das Projekt einnehmen.

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, setzt das Projekt auf den wachstumsstarken ESG-Markt und möchte mit seiner Technologie den Handel mit CO₂ Zertifikaten auf die Blockchain holen. Noch ist nicht sicher, ob IMPT den Markt tatsächlich für sich gewinnen kann – doch das Projekt bietet einen überaus lukrativen Use Case mit großem Wachstumspotential und konnte bereits große Marken als Unterstützer gewinnen.

Nachhaltigkeit rückt bei Anlage- und Konsumentscheidungen immer stärker in den Fokus. Auch national und international betrachtet, wird der Klimaschutz zu einem immer drängenderen Anliegen. Um den Klimawandel zu verlangsamen, ist es wichtig, dass Unternehmen und Privatpersonen ihren CO₂ Ausstoß reduzieren. Ein wichtiger Bestandteil der Pläne im internationalen Bestreben für besseren Klimaschutz ist daher der Handel mit CO₂ Emissionszertifikaten.

Dieser ist bisher hauptsächlich auf Unternehmen ausgerichtet und dabei wie folgt aufbaut: Durch ihre Produktion, Transportwege und ähnliches setzen die Unternehmen CO₂ frei. Um dieses in die Atmosphäre entlassen zu dürfen, müssen sie CO₂ Zertifikate (Emissionszertifikate) kaufen. Auch untereinander können die Firmen mit diesen CO₂ Zertifikaten handeln.

Wer weniger CO₂ freisetzt, hat also die Möglichkeit, seine Zertifikate weiterzuverkaufen. So entsteht für die Firmen ein finanzieller Anreiz, den CO₂ Ausstoß zu senken. Außerdem wird die Anzahl der Zertifikate kontinuierlich weiter gesenkt, sodass die Firmen ihren CO₂ Ausstoß immer weiter reduzieren müssen.

Allerdings funktioniert dies alles an vielen Stellen nur stockend, der Markt ist fragmentiert und komplex. An dieser Stelle möchte IMPT ansetzen und den Zertifikate-Handel auf die Blockchain holen. Denn so könnte durch die Nachverfolgbarkeit der Blockchain die Transparenz bestmöglich sichergestellt werden.

Gleichzeitig möchte IMPT auch das immense Wachstumspotential nutzen, das dieser Markt mit sich bringt: Gelingt es dem Projekt, erfolgreich sowohl den obligatorischen als auch den freiwilligen Markt für CO₂ Emissionsgutschriften als Marktführer zu erobern, so stehen ihm Umsätze in Milliardenhöhe offen. Allein der freiwillige Markt wächst gerade von Jahr zu Jahr um rund 60%, bis 2050 wird er von Experten mit 50 Milliarden US-Dollar bewerten.

IMPT ist ein neues Kryptoprojekt, das Unternehmen und Privatpersonen zusammenbringt, die sich für den Klimaschutz stark machen möchten. Der ökologische Fußabdruck des Einzelnen wird transparent sichtbar, Kaufentscheidungen werden nachhaltiger und zudem kann der eigene CO₂ Ausstoß ausgeglichen werden.

IMPT setzt dabei auf das Thema Zertifikate-Handel und Emissionsgutschriften. Diese sollen in Zukunft über die Blockchain abgewickelt werden und IMPT möchte den entscheidenden Beitrag dazu leisten. Die Zertifikate werden dabei als NFTs ausgestellt und sollen so für maximale Transparenz sorgen: Durch die Technologie der NFTs können Einzigartigkeit und Nachverfolgbarkeit der Zertifikate weit besser gewährleistet werden als bisher, Fälschung und Betrug dürften ein Ding der Vergangenheit werden.

Dafür kommen wie gesagt Unternehmen und Verbraucher zusammen und leisten beide einen Beitrag dafür, dass der CO₂ Ausstoß ausgeglichen wird. So können die Verbraucher beim normalen Einkaufen Emissionsgutschriften verdienen und über IMPTs Plattform die Umwelt schützen.

