Ethereum Kurs Prognose: Der nächste Absturz ist vermeidbar – sofern ETH dieses Niveau knackt

Ethereum kämpft weiterhin um Aufwärtsdynamik: Die Smart-Contract-Plattform hat es nicht geschafft, den Widerstand bei 1.250 Dollar zu überwinden. ETH bewegt sich nach unten und könnte stark fallen, wenn die Unterstützung von 1.140 Dollar nicht hält.

Der Ethereum-Preis hat einen Ausbruch nach oben über den Widerstand von 1.230 Dollar versucht. ETH konnte sich jedoch nicht durchsetzen und blieb unter dem Widerstand von 1.250 Dollar. Ähnlich wie bei Bitcoin kam es zu einer erneuten Abwärtsreaktion – im Falle von ETH nach dem Hoch bei 1.235 Dollar.

Die Unterstützungen bei 1.210 Dollar und 1.200 Dollar wurden unterschritten. Außerdem fiel ETH unter die wichtige Aufwärtstrendlinie mit der Unterstützung bei 1.210 Dollar auf dem Stunden-Chart von ETH/USD. Die Bären drängten das Paar in Richtung des 50%-Fib-Retracement-Levels der Aufwärtsbewegung vom Tiefststand bei 1.073 Dollar zum Hoch bei 1.235 Dollar.

Ethereum tradet nun unter 1.180 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt. Er scheint sich nun in der Nähe der 1.170-Dollar-Marke zu konsolidieren. Ein unmittelbarer Widerstand nach oben befindet sich bei 1.200 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt.

Der nächste wichtige Widerstand befindet sich in der Nähe der 1.230-Dollar-Marke. Die Haupthürde liegt bei der Marke von 1.250 Dollar. Um einen ordentlichen Anstieg zu starten und weitere Verluste zu vermeiden, muss sich der Preis über 1.250 Dollar einpendeln.

Im genannten Fall könnte der Etherpreis unter Umständen bis zur Widerstandszone von 1.320 Dollar steigen. Weitere Kursgewinne könnten den Preis schließlilch in Richtung der Widerstandszone bei 1.400 Dollar treiben.

Für Ethereum ist es jetzt unerlässlich, über den Widerstand bei 1.200 Dollar zu klettern. Gelingt das nicht, drohen weitere Verluste. Eine erste Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich in der Nähe der 1.155-Dollar-Marke.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1.135 Dollar bzw. dem 61,8%-Fib-Retracement-Level der Aufwärtsbewegung vom Tiefststand bei 1.073 Dollar bis zum Höchststand bei 1.235 Dollar, unterhalb dessen der Ether-Preis möglicherweise ein rückläufiges Momentum entwickelt. In dem genannten Szenario könnte der Preis in Richtung der Unterstützungszone von 1.075 Dollar fallen.

