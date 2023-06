Binance erlangt endlich Deal mit der SEC – doch nicht ohne Zugeständnisse

Binance hat nun endlich einen bedeutenden Deal mit der US-Börsenaufsicht (SEC) abgeschlossen. Die Vereinbarung ermöglicht Binance, die Einfrierung von Kundenvermögen zu verhindern, erhöht jedoch die Verpflichtungen des Unternehmens hinsichtlich Transparenz und Kundenschutz. Dieser Artikel beleuchtet die Details der Vereinbarung und ihre Auswirkungen auf die Operationen von Binance und ihre Kunden.

Der kürzlich abgeschlossene Deal zwischen Binance US, dem US-Ableger der Krypto-Börse Binance, und der US-Börsenaufsicht (SEC) hat sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden tiefgreifend beeinflusst. In den Gerichtsunterlagen, die die Details der Einigung offenlegen, wird klar, dass Binance und die SEC eine Vereinbarung getroffen haben, die auf den Schutz von Kundengeldern und den weiteren Betrieb von Binance US abzielt.

