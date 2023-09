Bitcoin BSC steuert auf 3,5 Millionen Dollar zu, während Wall Street Memes bald ausverkauft ist

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während sich der Bitcoin-Kurs weiterhin um die 27.000 Dollar Marke bewegt und auch sonst bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nicht viel Bewegung im Spiel ist, sind ICOs (Initial Coin Offerings) für immer mehr Anleger eine willkommene Alternative. Dabei können Token schon direkt vom Team eines Projekts gekauft werden, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelt werden. Kommt es nach dem Handelsstart an den Exchanges zur Kursexplosion, freut das vor allem diejenigen, die zum günstigen Vorverkaufspreis eingestiegen sind. Mit Wall Street Memes ($WSM) geht der spektakulärste Meme Coin Presale in diesem Jahr dem Ende zu und der neue Bitcoin BSC ($BTCBSC) steigt innerhalb von 2 Wochen auf über 3 Millionen Dollar. Beide Token könnten bald um ein Vielfaches ansteigen.

Bitcoin BSC steuert auf 3,5 Millionen Dollar zu

Die Idee eines Bitcoin-Tokens auf der BNB Smart Chain hat vom ersten Tag an hohe Wellen im Krypto-Space geschlagen. Der Bitcoin BSC-Token setzt nicht nur wie ähnliche “2.0-Coins”, die in den letzten Wochen extrem erfolgreich waren, auf den Namen Bitcoin, sondern bringt dabei auch die Vorteile der BNB Smart Chain mit ins Spiel. Ein Konzept, das innerhalb von 2 Wochen mehr als 3 Millionen Dollar von Investoren einbringt.

Während der Bitcoin inzwischen durch seine extrem hohe Bewertung als klare Nummer eins unter den Kryptowährungen inzwischen ziemlich träge geworden ist und seinen Kurs nur noch schwer vervielfachen kann, sind Projekte wie BTC20 und BTC2.0 um das 6-fache, bzw. sogar um mehr als 100-fache innerhalb kürzester Zeit gesteigen. Für viele Investoren Grund genug, um sich unter den “2.0-Coins” weiter umzusehen.

Dabei reihen sich die Bitcoin-Versionen nur in eine lange Liste weiterer Coins ein, die eine “2.0-Version” erhalten haben und auf dezentralen Kryptobörsen gelauncht wurden. Egal ob PEPE2.0, DOGE2.0, SHIB2.0 und viele andere – sie alle sind innerhalb kürzester Zeit extrem stark angestiegen. Renditen von mehr als 10.000 % waren eher die Regel als die Ausnahme.

Die Geschichte von Bitcoin auf der BNB Smart Chain?

Bitcoin BSC ($BTCBSC) setzt dabei noch einen drauf und profitiert neben der Popularität von Bitcoin auch von den Vorteilen der BNB Smart Chain, die vor allem durch schnelle Transaktionen zu niedrigen Gebühren überzeugt. Außerdem kann $BTCBSC als BEP-20-Token gestaket werden, während bei Bitcoin teure Hardware gekauft werden muss, um neue BTC zu schürfen.

Die Tatsache, dass $BTCBSC innerhalb von 2 Wochen mehr als 3 Millionen Dollar von Investoren eingebracht hat, macht schnell deutlich, dass das Konzept gut ankommt. Dabei baut Bitcoin BSC auch die Geschichte von Bitcoin nach und dreht die Uhr in das Jahr 2011 zurück, als es erst etwas mehr als 6 Millionen BTC gegeben hat und der Preis zum ersten Mal auf 1 Dollar gestiegen ist. Deshalb liegt auch der Vorverkaufspreis bei $BTCBSC bei 0,99 Dollar und im Presale werden nur rund 6 Millionen Token angeboten.

Die restlichen knapp 15 Millionen Token werden an diejenigen ausgeschüttet, die sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken. Dabei werden die Staking Rewards genau wie beim Original alle 4 Jahre halbiert, sodass es auch bei Bitcoin BSC ($BTCBSC) 120 Jahre dauern wird, bis alle 21 Millionen Token freigegeben werden. Anleger sind vom “neuen Bitcoin auf der BNB Smart Chain” begeistert, weshalb es hier schon bald nach dem Vorverkauf, der schon nächste Woche enden könnte, schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Wall Street Memes: Größter Meme Coin Presale des Jahres endet

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein Meme Coin auf den Markt, der sich von der Masse der zahlreichen Token, die Tag für Tag gelauncht werden, deutlich abhebt. Alles, was es braucht, um einen Meme Coin erfolgreich zu machen, scheint bei Wall Street Memes gegeben zu sein. Der Token hat im Vorverkauf mehr als 25 Millionen Dollar eingebracht und steht nun kurz vor dem Listing an mehreren Kryptobörsen.

Eine so hohe Summe in einer so frühen Phase kommt auch im Krypto-Space nicht oft vor. Schon gar nicht bei Meme Coins. Damit ist Wall Street Memes das gelungen, was bisher noch keinem Meme Coin gelungen ist und es sieht nicht so aus, als hätte das Team vor, hier aufzuhören. Im Gegenteil. Das große Ziel scheint zu sein, den Wert von $WSM auf eine Milliarde Dollar zu puschen und mit mehr als einer Million Follower in den sozialen Netzwerken kann das auch durchaus gelingen.

In den letzten Monaten hat es wohl nur wenige gegeben, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen und dabei am Namen Wall Street Memes vorbeigekommen sind. Werbebanner auf allen relevanten Krypto-Websites, unzählige Berichte in internationalen Medien, Youtuber und Influencer, die extrem bullische Prognosen für $WSM ausgesprochen haben. Die Liste an Marketing-Maßnahmen, die getroffen wurden, ist lang.

$WSM-Listing steht unmittelbar bevor

Inzwischen dauert der Vorverkauf der $WSM-Token nur noch knapp 6 Tage und in 7 Tagen wird Wall Street Memes an mehreren Tier-1-Exchanges gelistet, wie auf der Website hervorgeht. Damit könnte es sein, dass der Wall Street Memes Kurs noch im September nach dem Listing um ein Vielfaches ansteigt, wenn der Token an den Kryptobörsen für Millionen von Nutzern zugänglich gemacht wird.

Wall Street Memes ($WSM) kommt mit einem erfahrenen Team, das bereits 2021 mit dem Launch der Wall Street Bulls NFT-Kollektion für Aufsehen gesorgt hat, die nach wenigen Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat und mit einer starken Community mit mehr als einer Million Followern in den sozialen Netzwerken.

Durch die extreme Reichweite von $WSM hat sogar Elon Musk schon auf zahlreiche Tweets des offiziellen Wall Street Memes Account reagiert, sodass auch denkbar ist, dass er vom Token-Launch Wind bekommen könnte. Was das für den Kurs bedeuten würde, hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt.

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2023

