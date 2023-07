Bitcoin fällt zurück unter 31.000 Dollar während neuer KI-PreSale durch die Decke geht

Bitcoin, die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ist erneut unter die Schwelle von 31.000 US-Dollar gefallen und steht zum aktuellen Zeitpunkt bei 30.710 US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt dabei beachtliche 10,6 Milliarden US-Dollar.

In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete Bitcoin einen Rückgang von 1,01 %. Trotz des derzeitigen Preistiefs behält die Kryptowährung ihre Spitzenposition auf CoinMarketCaps Ranking bei, mit einer lebhaften Marktkapitalisierung von fast 597 Milliarden US-Dollar. Die technische Analyse zeigt, dass Bitcoin derzeit bei rund 31.000 US-Dollar auf Widerstand stößt.

Zudem trifft Bitcoin auf Widerstand bei etwa 31.350 US-Dollar. Sollte es gelingen, dieses Niveau zu überwinden, könnte das nächste Ziel bei etwa 32.500 US-Dollar oder sogar höher bei 34.150 US-Dollar liegen.

Verschiedene technische Indikatoren, wie der Relative Strength Index (RSI) und die Moving Average Convergence Divergence (MACD), deuten trotz des jüngsten Rückfalls auf eine positive Stimmung für Bitcoin hin. Auch der 50-Tage-Exponentialgleitende Durchschnitt stützt den Aufwärtstrend.

Auf der Unterseite kann man von einer sofortigen Unterstützung für Bitcoin bei etwa 30.500 US-Dollar oder möglicherweise bei 29.650 US-Dollar ausgehen. Ein Durchbruch unter 29.650 US-Dollar könnte zu einem Rückgang auf 28.650 US-Dollar oder sogar bis auf 27.900 US-Dollar führen.

Aktuell kann sich der Bitcoin-Kurs also nicht so richtig entscheiden, wo er hin will und es lässt sich nicht vorhersagen, wann ein neuer Aufschwung kommen wird. Zum Glück gibt es jedoch auch andere Kryptoprojekte, die Anlegern höhere Chancen auf überdurchschnittliche Renditen bieten. Eines der vielversprechendsten ist hier aktuell yPredict.

yPredict: Eine ideale Alternative zu Bitcoin-Investitionen

Die rasanten Fortschritte in der Kryptowelt haben zu einer Vielzahl von digitalen Währungen geführt, die weit über Bitcoin hinausgehen. Bitcoin mag die erste und bekannteste Kryptowährung sein, aber sie ist bei weitem nicht die einzige Option für Anleger. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Finanzwelt entstehen ständig neue Möglichkeiten, und eine solche Option ist das yPredict-Projekt. Das Projekt stellt eine faszinierende Alternative zu traditionellen Bitcoin-Investitionen dar. Es handelt sich um eine Kryptowährungsplattform der nächsten Generation, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert, um Daten aus Finanzmärkten zu sammeln und zu analysieren. Mit diesem Ansatz bietet yPredict eine Reihe fortgeschrittener Vorhersagewerkzeuge, die Anlegern helfen können, ihre Handelsstrategien zu verbessern. Im Gegensatz zu Bitcoin, das in erster Linie als Wertaufbewahrungsmittel dient, ist yPredict in erster Linie ein Dienstleistungsnetzwerk. Es bietet Händlern die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von datengesteuerten Erkenntnissen zu treffen, anstatt sich auf Spekulationen zu verlassen. Darüber hinaus bietet yPredict eine innovative Vorhersageplattform, auf der Finanzdatenanalysten ihre Vorhersagemodelle oder Handelssignale verkaufen können, was einen zusätzlichen Mehrwert schafft. Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen Bitcoin und yPredict besteht in der Art und Weise, wie Transaktionen abgewickelt werden. Während Bitcoin-Transaktionen auf der Blockchain verarbeitet und bestätigt werden müssen, was zu Verzögerungen führen kann, ermöglicht yPredict sofortige Transaktionen. Dies ist besonders nützlich für Händler, die schnelle Entscheidungen treffen müssen, um sich an Marktveränderungen anzupassen. Schließlich bietet yPredict durch seinen nativen Token, YPRED, Anreize für Anleger. Token-Inhaber haben freien Zugang zur yPredict-Analyseplattform und können YPRED-Token verwenden, um für Abonnements auf der yPredict-Vorhersageplattform zu bezahlen. Anleger können auch ihre YPRED-Token staken und attraktive APYs verdienen, was bei Bitcoin nicht möglich ist. Jetzt $YPRED kaufen

Ein tiefer Einblick in das yPredict-Projekt: Funktionsweise und Mechaniken

Es handelt sich hier also um eine revolutionäre Kryptowährungsplattform, die sich das Potenzial von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie zunutze macht, um umfassende, datengesteuerte Handelsanalysen anzubieten. Doch wie funktioniert yPredict genau und welche Mechanismen machen es zu einem solch einzigartigen Projekt?

Das Herzstück von yPredict ist die Kombination aus AI-Technologie und einer auf Blockchain basierenden Infrastruktur. Hier werden fortschrittliche Algorithmen und Machine-Learning-Tools verwendet, um Finanzmärkte zu analysieren und datengesteuerte Erkenntnisse zu generieren. Anstatt sich auf Spekulationen oder unzuverlässige Informationen zu verlassen, können Benutzer mithilfe dieser Erkenntnisse fundierte Handelsentscheidungen treffen.

Eine der wichtigsten Funktionen von yPredict ist die Marktvorhersageplattform. Sie ist für alle offen und bietet Preisvorhersagen für Tausende von Kryptowährungen, die von den hauseigenen Tools von yPredict entwickelt wurden. Diese Plattform dient nicht nur dazu, die Glaubwürdigkeit der AI-gesteuerten Tools von yPredict zu demonstrieren, sondern auch als Vorschau auf andere Kernangebote von yPredict, wie die Analyseplattform und den Vorhersagemarktplatz.

yPredicts Analyseplattform ist ein weiteres Schlüsselelement des Ökosystems. Sie bietet eine Reihe von Funktionen, darunter Mustererkennungswerkzeuge, technische Indikatoren und Analysen von Stimmungen und Transaktionen. Mit einer Freemium-Preisstruktur und drei Mitgliedschaftsstufen ermöglicht diese Plattform Benutzern den Zugriff auf leistungsstarke Analysewerkzeuge, die ihre Handelsstrategien verbessern können.

Besonders innovativ ist zudem der Vorhersagemarktplatz von yPredict. Hier können AI-/ML-Entwickler ihre Vorhersagemodelle und Signale als monatlichen Abonnementdienst anbieten. Händler können dann aus Hunderten von Vorhersagemodellen auswählen und diejenigen abonnieren, die sie bevorzugen.

Die Mechanik von yPredict ist ebenso beeindruckend wie die Plattform selbst. Eine Nutzung von YPRED-Tokens für den Zugang zu Diensten und die Belohnung von Beiträgen zur Plattform schafft ein robustes und nachhaltiges Ökosystem. Von den Entwicklern, die ihre innovativen Vorhersagemodelle auf dem Marktplatz verkaufen, bis zu den Händlern, die von den datengesteuerten Erkenntnissen profitieren, jeder Teilnehmer wird angemessen belohnt.

$YPRED-Token und der laufende PreSale: Eine lohnende Investition

YPRED-Token, die native Kryptowährung von yPredict, spielen eine entscheidende Rolle im gesamten yPredict-Ökosystem. Sie dienen nicht nur als Zahlungsmittel für die verschiedenen Dienste, die auf der Plattform angeboten werden, sondern bieten auch eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen für die Inhaber.

Erstens haben YPRED-Token-Inhaber kostenlosen Zugang zur yPredict-Analyseplattform. Mit der Fähigkeit, auf eine Fülle von datengesteuerten Einblicken und fortschrittlichen Analysewerkzeugen zuzugreifen, ist dies ein enormer Vorteil für jeden, der sich im Kryptohandel engagieren möchte.

Zweitens können YPRED-Token zum Bezahlen von Abonnements auf dem yPredict-Vorhersagemarktplatz verwendet werden. Dies gibt Händlern die Möglichkeit, aus Hunderten von Vorhersagemodellen zu wählen und so ihren Handel zu optimieren.

Drittens bietet yPredict die Möglichkeit, YPRED-Token zu staken und dabei attraktive APYs zu erzielen. Durch die Bereitstellung von Liquidität aus einem Teil der Plattformerlöse können Anleger stetige Renditen auf ihre Investitionen erzielen.

Abgesehen von diesen Vorteilen können Trader auch YPRED-Token als Belohnungen verdienen, indem sie an verschiedenen Aktivitäten auf der Plattform teilnehmen, wie beispielsweise Abstimmungen oder dem Abschluss von Kursen. Diese vielfältigen Anwendungsfälle machen YPRED zu einem der potenziell besten Utility-Token auf dem Markt.

Derzeit befindet sich yPredict in der PreSale-Phase. Dies ist eine Zeit, in der Anleger die Möglichkeit haben, früh in ein Projekt zu investieren, oft zu einem ermäßigten Preis. Der PreSale von yPredict hat bereits erhebliches Interesse geweckt, wobei die Plattform in etwas mehr als zwei Monaten fast 2,8 Millionen Dollar gesammelt hat.

Aus dem gesamten Angebot von 100 Millionen YPRED-Token werden 8 Millionen im PreSale verkauft. Die Preisstruktur des PreSale ist in acht Stufen unterteilt, wobei der Preis in jeder Phase steigt. Dies bedeutet, dass frühe Investoren von einem Rabatt profitieren können.