Bitcoin Kurs Prognose: Börsenabflüsse erreichen höchsten Wert seit FTX-Crash – bullish?

On-Chain-Daten zeigen: Bitcoin-Börsen haben die größten Abflüsse seit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im November verzeichnet.

Bitcoin Exchange Netflow stark negativ

Wie ein Analyst in einem CryptoQuant-Beitrag feststellt, haben im jüngsten Ausbruch rund 7.000 Coins die Börse verlassen. Der relevante Indikator ist hier der „All Exchanges Netflow“.

Der misst die Nettomenge an Bitcoin, die in die Wallets aller zentralen Börsen ein- oder ausgeht. Der Wert der Kennzahl wird aus der Differenz zwischen den Zuflüssen (also den Coins, die eingehen) und den Abflüssen (den Coins, die abgehen) berechnet.

Wenn der Indikator einen positiven Wert aufweist, überwiegen die Zuflüsse die Abflüsse, und es werden netto mehr Coins bei den Börsen hinterlegt. Da einer der Hauptgründe für die Einzahlung von Anlegern an Börsen der Verkauf von Coins ist, kann sich dieser Trend negativ auf den Kryptopreis auswirken.

Andererseits bedeuten negative Werte, dass derzeit ein Nettoangebot von diesen Plattformen abgezogen wird. Im Allgemeinen ziehen die Inhaber ihre Coins von den Börsen ab, um sie für längere Zeit in ihren persönlichen Geldbörsen aufzubewahren. Daher können entsprechende Werte darauf hindeuten, dass die Anleger im Moment akkumulieren. Das wiederum kann sich positiv auf den Preis auswirken.

Hier ein Chart, der den Trend der Bitcoin-All-Börsen-Netflow in den letzten paar Monaten zeigt:

Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, verzeichnet der Bitcoin-Börsennettoabfluss in den letzten Tagen einen starken negativen Ausschlag. Dieser Abfluss belief sich auf rund 7.000 BTC und hinterließ in den Wallets der Plattformen den größten Wert, den die Metrik seit dem FTX-Crash im November letzten Jahres gesehen hat.

Enorme Abflüsse durch FTX

Aus der Grafik ist ersichtlich: Nach dem Zusammenbruch von FTX kam es zu erheblichen Abflüssen. Der Grund dafür: Der Zusammenbruch einer so bekannten Börse wie FTX hat den Anlegern Angst eingeflößt und sie für die Risiken sensibilisiert, die mit der Aufbewahrung ihrer Kryptowährungen auf zentralisierten Plattformen verbunden sind.

Natürlich flüchteten diese Inhaber massenhaft von den Börsen (wodurch der Nettoabfluss in den roten Bereich stürzte), um ihre Bitcoin in externen Wallets zu speichern.

Interessanterweise wurde die jüngste negative Netto-Zuflussspitze verzeichnet, während Bitcoin eine immense Rallye erlebte. Normalerweise sind Zuflüsse eher in Zeiten wie diesen zu beobachten, da die Anleger Gewinne mitnehmen wollen.

Anstatt also diese großen Abflüsse zu tätigen, zeigen die Anleger Anzeichen dafür, dass sie Bitcoin langfristig positiv gegenüberstehen und der Meinung sind, dass die aktuelle Rallye noch mehr zu bieten hat.

Das wäre nur der Fall, wenn diese Anleger die Abhebungen mit dem Ziel der Akkumulation vornehmen würden. In dem Szenario, dass sie diese Coins stattdessen für den Verkauf über außerbörsliche Geschäfte (OTC) übertragen haben, könnte Bitcoin stattdessen einen Abwärtsimpuls verspüren.

Was macht der Bitcoin-Kurs?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels tradet Bitcoin um 23.000 Dollar, er ist in der letzten Woche um 8% gestiegen.

Textnachweis: Newsbtc

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2023

