Polygon Kurs Prognose: Netzwerk-Update kommt! MATIC pumpt fast 10% – jetzt kaufen?

Inmitten der allgegenwärtigen Krypto-Rallye haben mehrere Krypto-Assets, darunter MATIC, neue Höchststände erklommen und gedeihen. Auf dem Weg zum Höchststand? Während der Katalysator hinter der Rallye unklar ist, könnte der Aufwärtstrend von Polygon (MATIC) ein Teil seines bevorstehenden „zkevm“-Network-Updates sein. Je näher die Markteinführung rückt, desto mehr Investoren investieren in MATIC.

Polygon (MATIC) ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die auf der Ethereum-Blockchain aufbaut, um die Skalierbarkeit des Netzwerks zu verbessern. Das in Kürze erscheinende zkEVM-Netzwerk-Update ist nur einer der Pläne, die die Entwickler des Polygon-Netzwerks angekündigt haben, um die Layer-2-Skalierungslösung zu verbessern.

Laut dem jüngsten Tweet von Polygon-Mitbegründer Sandeep Nailwal kommt das erwartete zkEVM bald: Der Start des Mainnets hat nun ein Datum – „bald“.

And its SOOON! pic.twitter.com/y7pcR9OdEZ

WE HAVE A DATE for mainnet launch!

Cant keep calm folks

Just came out of a high level zkEVM Mainnet launch committee

In den letzten 24 Stunden ist der Preis von MATIC um 8,6% gestiegen. MATIC spiegelt damit den Aufwärtstrend anderer Altcoins wider, da die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen immer noch über der zuvor erreichten Marke von 1 Billion Dollar liegt.

In den letzten Wochen hat der MATIC-Kurs eine Aufwärtsbewegung vollzogen, insbesondere seit Anfang des Jahres. MATIC konnte sich von dem Ende letzten Jahres verzeichneten Kurs von 0,75 Dollar auf 1,14 Dollar (aktueller Kurs) bewegen. Der 1-Tages-Chart deutet auf weitere Kurserholungen hin, denn: Bei den höheren Höchstständen ist immer noch Liquidität vorhanden, die genutzt werden kann.

Bemerkenswert hierbei: MATIC ist laut den Datenaggregatoren CoinGecko und Coinmarketcap die 10.-wertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Polygon hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,7 Milliarden Dollar – mehr als Solana mit 8,8 Milliarden Dollar. Aber: weniger als Dogecoin, der bei 11,8 Milliarden Dollar liegt.

Obwohl MATIC seit Anfang des Jahres in die Höhe klettert, ist der Kurs noch weit von seinem Allzeithoch von 2,92 Dollar aus dem Jahr 2021 entfernt. Angesichts des anhaltenden Unglaubens der Investoren in den Kryptomarkt ist es immer noch ungewiss, ob die zkEVM ein ausreichender Katalysator sein wird, um den Wert näher an seinen Höchststand oder womöglich sogar darüber hinaus zu treiben.

Trotz des Wertzuwachses bei MATIC hat die Aktivität der Netzwerknutzer einen Rückgang verzeichnet. Zwar war die Zahl der täglichen Nutzer von Polygon zu Jahresbeginn noch positiv: Sie stieg von etwa 404.000 am 1. Januar auf 696.00 Nutzer am 6. Januar.

Heute ist die Zahl jedoch um mehr als 10% auf etwa 399.000 gesunken, so die Daten von PolygonScan. Der Grund für diesen Rückgang ist noch unklar. Eigentlich sollte angesichts der jüngsten Kooperationen des Netzwerks mit mehreren führenden Unternehmen ein Anstieg der Netzwerkaktivität zu verzeichnen sein.

Letztes Jahr fügte Facebook (Meta) Unterstützung für das Polygon-Netzwerk hinzu. Darüber hinaus hat sich die Layer-2-Skalierungslösung kürzlich mit Mastercard zusammengetan, um ein Web3-Beschleunigungsprogramm zu starten, das angehende Musikkünstler ins Rampenlicht bringen soll, indem es die Web3-Technologie und andere Blockchain-basierte Innovationen nutzt.

Trader rechnen vor dem Update mit weiteren Kurssprüngen – es könnte sich also lohnen, mit dem Kauf von Polygon zu warten. Ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis könnte Prognosen zufolge bei C+Charge vorhanden sein: Das vielversprechende Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu verändern.

🤯Fact check🤯

At C+Charge, we commit to assisting the development of #EVs and fight against global warming♻️

✅5% of the total $CCHG token sale will be donated to charity and environmental funds

Join our #presale today🚀

👉🏼https://t.co/ixe18bPqzI#crypto #blockchain

— C+Charge (@C_Charge_Token) January 27, 2023