Bitcoin Kurs Prognose: Unbeirrt bullish! Top-Analyst skizziert den Weg zum Allzeithoch – jetzt kaufen?

Bitcoin hat innerhalb der letzten sieben Tage satte 11,61% an Wert eingebüßt. Anleger sind angsterfüllt, sorgen sich vor einem neuen Crash. Zurecht? Hierzu hat sich nun einer der bekanntesten Analysten der Kryptoszene geäußert. Mit was sollten Krypto-Investoren rechnen?

Hat das Blutbad auf den Krypto-Märkten nun ein Ende – oder geht es weiter abwärts? Ob Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripples XRP, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) oder Tron (TRX): Einen derartigen Crash wie in den letzten Tagen hat es bei den digitalen Assets schon lange nicht mehr gegeben. Nahezu alle Kryptowährungen der Top 10 verzeichnen auf Wochenbasis zweistellige Verluste, XRP beispielsweise satte 17,14% (Daten von Coinmarketcap.com).

Ist der Bull-Run 2023 damit beendet? Womöglich schon – aber perspektivisch wird es bereits wieder bullish. Das glaubt zumindest der populäre Krypto-Stratege „Dave the Wave“.

Der ist eine bekannte Größe in der Kryptoszene, weil er den brutalen Crash von 2021 präzise vorhergesagt hat. Jetzt sagt er voraus: Anleger erwartet zwar ein Bärenmarkt – der Zeitpunkt für das nächste Allzeithoch steht aber bereits fest.

Dave the Wave zufolge könnte die aktuelle Korrektur bis zum Ende des Jahres andauern – danach erwartet er allerdings einen bullishen Push nach oben, der Bitcoin auf neue Allzeithöchststände treibt. Mitte 2024 soll es soweit sein. Wer vorab investieren möchte: Bitcoin kaufen mit Banküberweisung ist eine komfortable Option. Der Chart-Analyst:

Some persepective on the #btc macro:

1] Chart showing the steepness of price relative to the LGC and corrections

2] Recent move up recovered a full 50% of the previous correction

3] This correction may last through to the end of the year – 50% fib time extension

4] Possible… pic.twitter.com/3vR7nisFQo

— dave the wave🌊🌓 (@davthewave) August 18, 2023