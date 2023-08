Krypto News: Altcoin-Bull-Run! Blockchain-Forscher sehen „historische Kaufgelegenheit”, während Wall Street Memes auf 28 Mio. Dollar zusteuert

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Krypto-Crash dürfte vielen Anlegern noch in den Knochen stecken – doch die Blockchain-Forscher von Santiment betonen in einer neuen Analyse: Jetzt könnte die perfekte Gelegenheit sein, um sich vor dem nächsten Altcoin-Bull-Run optimal zu positionieren. Sollte man jetzt Altcoins kaufen?

Krypto-Crash: Sollte man jetzt Altcoins kaufen?

Der Krypto-Crash von letzter Woche hat die Märkte eiskalt erwischt, nahezu alle Coins der Top 100 sahen sich einer empfindlichen Korrektur gegenüber: -23% bei ApeCoin (APE), -15% bei DeFi-Coin Synthetix (SNX), -12% bei Sui (SUI) und auch die Meme-Coins Pepe Coin (PEPE) und Shiba Inu Coin (SHIB) bluten, müssen satte -21% bzw. -20,5% verlorengeben.

Viele Anleger fragen sich: War’s das mit dem Crash? Werden die Kurse noch weiter fallen? Oder beginnt jetzt eine fulminante Erholung, die die Coins auf neue Höchststände treibt? Die Blockchain-Forscher von Santiment schreiben hierzu in einer neuen Analyse: Aktuell geht’s noch ziemlich ab. Wer einsteigen möchte: Komfortabel geht’s per Bitcoin kaufen mit PayPal.

„🐳 Der Staub hat sich noch lange nicht gelegt, nachdem die Kryptomärkte einen der stärksten Preisstürze des Jahres 2023 hatten. Wir sehen eine große Menge an $1M+ $BTC-Transaktionen, was darauf hindeutet, dass Wale auf diesem Dump sehr aktiv sind. Aber die Anzahl der großen Wallets nimmt nicht ab. 👍“

🐳 The dust has far from settled after #crypto markets had one of its sharpest price drops of 2023. We are seeing a large amount of $1M+ $BTC transactions, indicating whales are very active on this dump. But the amount of large wallets is not falling. 👍 https://t.co/WtXYUPdFOf pic.twitter.com/gdrbUD1wFO — Santiment (@santimentfeed) August 18, 2023

BTC ist also weiterhin umkämpft – doch was gilt für Altcoins? Santiment zufolge könnte zwar eine weitere Korrektur, aber auch eine schnelle Erholung bevorstehen. Nichtsdestotrotz befinden sich die digitalen Assets gegenwärtig in einer „historischen Gelegenheitszone“, das sei „unbestreitbar“. Santiment:

„Die Marktkapitalisierungen sind in der vergangenen Woche erheblich gefallen, und die Trader sind sehr polarisiert. Viele glauben, dass eine schnelle Erholung bevorsteht, während andere dies nur als den Anfang des Abstiegs sehen. Aber es ist unbestreitbar, dass sich die durchschnittlichen Krypto-Renditen in einer mathematisch historischen Gelegenheitszone befinden.“

📊 Market caps have fallen considerably over the past week, and traders are very polarized. Many believe a quick recovery is coming, while others see this as just the beginning of the dump. But undeniably, average #crypto returns are in a mathematically historic opportunity zone. pic.twitter.com/oVlLQ6ZuB1 — Santiment (@santimentfeed) August 19, 2023

Kurzum: Sollte den Kryptowährungen zeitnah die Erholung gelingen, könnte sich der Einstieg zu jetzigen Konditionen massiv lohnen. Falls nicht, drohen allerdings weitere Verluste. Davor gefeit ist aktuell der neue Meme-Coin Wall Street Memes (WSM): Das Projekt befindet sich noch im Presale, ist folglich keinen Kursschwankungen unterworfen. Satte 26,18 Millionen Dollar Kapital konnte WSM bereits von Anlegern sammeln, steht damit kurz vor dem 28,9-Millionen-Dollar-Meilenstein. Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer Jacob Bury glaubt schon:

Doch was zeichnet den Coin aus?

Wall Street Memes – bester Presale 2023?

Wall Street Memes (WSM) ist nicht nur ein Coin – es handelt sich um die Kryptowährung der gleichnamigen Plattform! Die ist bereits eine feste Größe im Meme-O-Versum, zählt insgesamt mehr als 1 Million Follower in den sozialen Medien. Das Konzept: Wall Street Memes erlaubt es Nutzern, sich über die neuesten Trends und Ereignisse an den Finanzmärkten auszutauschen.

Dabei werden humorvolle und kreative Inhalte wie Memes, Videos, GIFs und Artikel verwendet, um komplexe Themen verständlich und unterhaltsam aufzubereiten. Darüber hinaus bietet WSM auch eine Community, in der sich Gleichgesinnte vernetzen, diskutieren und unterstützen können – und auch von diesen Aspekten abgesehen könnte der Coin einige Vorteile bieten:

WSM punktet mit einem interessanten Konzept, das traditionelle Finanzberatung mit der viralen Kraft von Social Media verbindet. Dadurch kann WSM eine große und engagierte Zielgruppe erreichen – eine, die an Finanzthemen interessiert ist, aber auch Spaß haben will.

Wall Street Memes (WSM) drängt auf einen wachsenden Markt, der von der steigenden Nachfrage nach Finanzbildung und -unterhaltung profitiert. Laut einer Studie von PwC werden die globalen Ausgaben für Finanzbildung bis 2025 voraussichtlich 10 Milliarden Dollar erreichen, während der Markt für digitale Inhalte bis 2026 auf 269 Milliarden Dollar anwachsen soll.

WSM könnte ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell bieten, das verschiedene Einnahmequellen generieren kann – darunter beispielsweise Werbung, Abonnements, Partnerschaften, Merchandising und Events. Gleichzeitig bietet Wall Street Memes Staking-Funktionen, erlaubt dir dadurch mit deinen WSM-Coins passives Einkommen zu generieren! Wichtig: Investieren ist riskant. Es gilt: Do Your Own Research – Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest!

Zuletzt aktualisiert am 21. August 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale XRP20 - Nr. 1 ERC-20 Coin live im Vorverkauf Token mit entsprechenden Marketing-Power

On-Chain-Staking

Deflationärer Token mit einem Buy-and-Burn-Mechanismus 10 /10 Zum Presale Sonik - Neuer STAKE-2-SPEED Meme Coin Bietet hohe APY-Staking-Belohnungen

ERC-20-Token mit einer fairen Einführungsstrategie

Attraktives Staking Utility 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.