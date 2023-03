Bitcoin News: BTC im Sinkflug! Wie lange werden 19.000 Dollar jetzt wohl halten?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Angst vor einem Bärenmarkt hält an, nun hat Bitcoin eine wichtige Unterstützung verloren – die Kryptowährung Nummer 1 tendiert rasant abwärts. Aktuell musste Bitcoin die entscheidende Unterstützung bei 21.000 Dollar verlorengeben, der Zusammenbruch von Silvergate befeuert die Marktvolatilität.

Am Donnerstag sanken die Preise für Kryptowährungen, nachdem Silvergate, eine prominente Bank in der Branche, ihre Entscheidung zur Schließung bekannt gegeben hatte. Bitcoin ist infolge um 6% gefallen und tradet zum ersten Mal seit dem 17. Januar unter der 21.000-Dollar-Marke.

Bitcoin leidet unter Silvergate

Während die jüngste Seitwärtsbewegung von Bitcoin für einige Anleger angesichts einer Reihe negativer Entwicklungen in der Branche als ermutigend galt, hatten Chartanalysten darauf gehofft, dass die Kryptowährung über 25.000 Dollar schließt, um ihren seit Jahresbeginn erzielten Gewinnen, die derzeit rund 30% betragen, mehr Bedeutung zu verleihen.

Der Rückgang begann am späten Mittwoch – kurz nachdem Silvergate Capital seine Absicht erklärt hatte, den Betrieb einzustellen und die kryptofreundliche Bank zu liquidieren. Das Ausmaß des Rückgangs deutet jedoch darauf hin, dass die Anleger auf dem Kryptowährungsmarkt die Nachricht bereits einkalkuliert hatten, als Silvergate letzte Woche seine erste Warnung über die Möglichkeit der Einstellung des Geschäftsbetriebs und der Schließung des Silvergate Exchange Network (SEN) herausgab.

Darüber hinaus hat die gemeinsame Warnung der Fed, der FDIC und der OCC an die Banken bezüglich der Liquiditätsrisiken, die mit dem Bankgeschäft von Kryptounternehmen verbunden sind, die Angst in der Branche noch verstärkt.

FTX und breitere regulatorische Hürden

Aufgrund der makroökonomischen Situation, die ebenfalls Druck auf Bitcoin ausübt, der laufenden Rechtsstreitigkeiten in den USA über FTX sowie mehreren Kryptowährungsgesetzen, die derzeit diskutiert werden, scheint Bitcoin einen Zyklus von Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) zu durchlaufen.

Bitcoin fällt auch im Volumen

Nach dem Zusammenbruch der Silvergate Bank und ihrer freiwilligen Liquidation legen Bitcoin-Trader aktuell eine Pause ein und überlegen offenbar, was sie als nächstes tun sollen. Beispielsweise ist das in BTC denominierte Transfervolumen in den letzten 24 Stunden um 35% zurückgegangen, während die Gesamtzahl der Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain um 17% gesunken ist. Darüber hinaus ist die Zahl der aktiven Adressen um 10% zurückgegangen, wie Daten von Crypto Quant zeigen.

Am 8. März meldete der Blockchain-Datenanbieter Coinglass, dass BTC-Longpositionen im Wert von 24,4 Mio. Dollar liquidiert wurden, was den höchsten Wert seit fast einer Woche darstellt. Insgesamt wurden am 8. März Long-Positionen im Wert von 95 Millionen Dollar und Short-Positionen im Wert von 15,4 Millionen Dollar liquidiert – einschließlich Altcoins.

Daten von Glassnode zufolge, einem Unternehmen für On-Chain-Analysen, überwiegen Long-Liquidationen gegenüber Short-Liquidationen.

Im März lag das durchschnittliche Bitcoin-Tradingvolumen laut CoinGecko-Daten bei rund 25 Milliarden US-Dollar, verglichen mit etwa 36 Milliarden US-Dollar im Februar. Kaiko, ein in Paris ansässiger Anbieter von Kryptodaten, kommentiert in einer Notiz vom Montag: Mit dem Niedergang von Silvergate werden Stablecoins unter Tradern wahrscheinlich noch weiter verbreitet sein, da diese ihre Dollars bei einem Stablecoin-Emittenten hinterlegen, Stablecoins erhalten und die wiederum dann an eine Börse übertragen werden.

Könnte sich ein Bitcoin-Kauf jetzt lohnen?

Textnachweis: Cryptoslate

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2023

