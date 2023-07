Dogecoin: Der Bull-Run beginnt! Top-Analyst sagt Kurs-Explosion von +135% voraus – auch BTC20 geht durch die Decke

+10% im letzten Monat, +5% in den vergangenen sieben Tagen: Befindet sich Dogecoin (DOGE) am Anfang eines neuen Bull-Runs, wie ein vielzitierter Analyst vermutet?

Dogecoin (DOGE) schraubt sich seit geraumer Zeit kontinuierlich höher: Innerhalb der letzten vier Wochen ist es dem Meme-Coin-König gelungen, sich von 0,06231 Dollar auf bis zu 0,07386 Dollar zu bewegen. Hier wurde DOGE zwar schroff abgelehnt. Einer der bekanntesten Trader der Kryptoszene sagt aber dennoch einen fulminanten Anstieg voraus – eine Rallye, die den Dogecoin-Kurs um mehr als +135% nach oben treiben wird.

Aktuell notiert DOGE nach einer Korrektur um -2,49% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 0,06914 Dollar. Top-Analyst Kaleo (@cryptokaleo auf Twitter) äußert sich dennoch bullish: Dessen Prognose zufolge ist Dogecoin optimal positioniert für einen Bull-Run, nachdem das digitale Asset einen kritischen Widerstand überwinden konnte. Kaleo euphorisch:

$DOGE breaking out vs USD as well as BTC pic.twitter.com/D7SCF1cDDY

— K A L E O (@CryptoKaleo) July 15, 2023