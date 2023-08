Dogecoin und Shiba Inu mit Verlusten während Sonik Coin 600.000 Dollar erreicht

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Es dürfte eine weitere Woche mit Verlusten für die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung werden. Zumindest deutet der Montagvormittag darauf hin. Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) liegen beide in den roten Zahlen. Aber auch die Größen Bitcoin und Ethereum müssen leichte Verluste in den letzten 24 Stunden hinnehmen.

Während bei BTC und ETH Hoffnung besteht, dass sich die Lage in den nächsten Tagen noch ändern könnte, gibt es bei DOGE und SHIB aktuell wenig Grund zur Hoffnung. Neue Meme Coins stehen aber schon in den Startlöchern und können dabei deutlich bessere Renditen erzielen. Vor allem $SONIK fällt im Moment positiv auf und erreicht 600.000 Dollar im Presale.

Um Dogecoin kehrt Ruhe ein

Viele Gründe gibt es aktuell nicht, warum der Dogecoin weiter steigen könnte. Das spiegelt sich auch im Kurs schon lange wider. Zwar gibt es immer wieder auf und ab Bewegungen, diese hängen aber nur in den seltensten Fällen mit den direkten Entwicklungen mit DOGE zusammen. In der Regel reagiert der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung auf die Entwicklungen beim Bitcoin. Fällt die digitale Leitwährung, reißt es auch DOGE mit nach unten, steigt BTC, kommt bullische Stimmung am gesamten Markt auf und auch DOGE steigt.

Die lange Ruhe um Elon Musks Lieblings-Coin könnte auch schon bald dafür sorgen, dass sich das Ranking unter den Top 10 Coins neu ordnet. Während DOGE Platz 8 lange sicher war, wird Solana (SOL) inzwischen immer wieder zur Gefahr. Der Dogecoin kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden Dollar. SOL liegt hier mit 8,2 Milliarden Dollar nicht mehr weit zurück und dürfte den Meme Coin schon bald auf Platz 9 verweisen.

Shiba Inu trotz Shibarium-Relaunch im Minus

Auch bei Shiba Inu (SHIB) – dem zweitgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung – gibt es aktuell nicht viel Grund zur Freude. Zumindest was die Kursentwicklung angeht. Zwar wird im Shiba Inu-Ökosystem vieles versucht, um die Relevanz aufrecht zu erhalten und nicht irgendwann in Bedeutungslosigkeit zu versinken, auf den Kurs hat das aber nur wenig Auswirkungen.

Auch der Shibarium-Launch kann nicht wirklich dazu beitragen, dass sich der SHIB-Kurs erholt. Dabei handelt es sich hier um eine der wertvollsten Entwicklungen rund um den Shiba Inu Coin. Nachdem es vor dem ersten Launch zu einer kleinen Rallye gekommen ist, die schnell nach dem Golive und massiven Problemen der Layer-2-Lösung beendet wurde, hat der Relaunch keine große Kursbewegung mehr ausgelöst.

Allein in den letzten 24 Stunden verliert SHIB um mehr als 2,5 %. Auf Monatssicht müssen ebenfalls Verluste von mehr als 3 % hingenommen werden. Von der Rallye vor dem Shibaruim-Launch ist also nichts mehr übrig. Selbst Year to Date liegt SHIB als einer der wenigen Top 20 Coins im Minus, während Bitcoin, Ethereum, Solana und viele weitere Gewinne von bis zu 150 % (SOL) in diesem Jahr hingelegt haben.

DOGE und SHIB: Keine großen Erwartungen in naher Zukunft

Zwar könnte sich der Shibarium-Launch noch in nächster Zeit bullisch auf den SHIB-Kurs auswirken, da ein Teil der Token durch Transaktionen der Layer-2-Lösung geburnt wird, die ganz großen Sprünge wird es aber wohl weder bei DOGE noch bei SHIB in naher Zukunft nochmal geben. Ist der Hype erstmal vorbei, ist bisher noch keinem Meme Coin ein Anstieg zurück auf das Allzeithoch oder darüber hinaus gelungen.

Die Relevanz wird zwar bleiben und wahrscheinlich werden DOGE und SHIB noch lange eine Multi Milliarden Dollar-Bewertung haben, ob sich diese aber nochmal vervielfacht, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass es inzwischen wesentlich lukrativere Meme Coins gibt und die beiden Giganten ihre besten Tage hinter sich haben dürften. Vor allem PEPE hat heuer gezeigt, dass die Bühne frei ist für neue Token, die aus dem Nichts kommen und Anleger innerhalb kürzester Zeit Renditen von tausenden Prozent einbringen können.

$SONIK als nächster x25 Coin?

Vor allem der Sonik Coin ($SONIK) sorgt aktuell für viel Aufsehen im Krypto-Space. Der Vorverkauf hat inzwischen mehr als 600.000 Dollar eingebracht und nimmt vor allem in den letzten Tagen nochmal Fahrt auf. Nebe der Anlehnung an Sonic the Hedgehog, mit dem das Projekt aber nicht in Verbindung steht, sind es vor allem die Staking-Funktion und das Marketing hinter dem Meme Coin, die Anleger begeistern.

So hat es sich das Team hinter $SONIK zum Ziel gemacht, den nächsten 100 Millionen Dollar Meme Coin zu launchen. Ein Wert, der immer häufiger erreicht wird, wenn die Zahlen hinter dem Projekt stimmen. Da die Hälfte der $SONIK-Token im Presale für rund 2 Millionen Dollar angeboten werden, bedeutet das eine Bewertung von rund 4 Millionen Dollar beim Handelsstart. Das ist eine solide Basis, um nach dem Launch tatsächlich auf 100 Millionen Dollar anzusteigen.

Jetzt mehr über $SONIK erfahren.

Ein Blick auf die Tokenomics verrät, dass 10 % der Token für DEX-Liquidity reserviert sind. Damit ist gewährleistet, dass das hohe Handelsvolumen, das benötigt wird um $SONIK so weit steigen zu lassen, auch effizient abgewickelt werden kann. Die meisten Meme Coins scheitern bereits am Bereitstellen eines vernünftigen Liquidity-Pools.

Auch die Staking-Funktion, bei der Anleger ihre $SONIK-Token staken und so ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token erzielen können, wird von der Community schon jetzt gerne genutzt. Inzwischen sind mehr als 22 Milliarden $SONIK in den Staking Contract eingezahlt und bringen eine jährliche Rendite (APY) von aktuell 108 %. Dieser Wert sinkt, wenn der Staking-Pool größer wird, kann sich aber im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Neben den kontinuierlichen Gewinnen in Form von zusätzlichen $SONIK-Token sorgt die Staking-Funktion vor allem dafür, dass sich der Meme Coin von der Konkurrenz unterscheidet und der Verkaufsdruck stark reduziert wird, wenn es zu einer Kurssteigerung kommt. Das lässt Spielraum für einen weiteren Anstieg, wenn schnelle Gewinnmitnahmen nicht Überhand nehmen. Damit scheint $SONIK die besten Voraussetzungen zu haben, um es tatsächlich zum nächsten 100 Millionen Dollar Meme Coin zu schaffen. Für Käufer aus dem Presale würde das knapp einen Anstieg um das 25-fache bedeuten.

Jetzt $SONIK im Presale kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 28. August 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale XRP20 - Nr. 1 ERC-20 Coin live im Vorverkauf Token mit entsprechenden Marketing-Power

On-Chain-Staking

Deflationärer Token mit einem Buy-and-Burn-Mechanismus 10 /10 Zum Presale Sonik - Neuer STAKE-2-SPEED Meme Coin Bietet hohe APY-Staking-Belohnungen

ERC-20-Token mit einer fairen Einführungsstrategie

Attraktives Staking Utility 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.