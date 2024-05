Krypto News: Meme Coin Trader macht 200.000 Dollar in 5 Minuten

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt. Nachdem Bitcoin in den letzten zwei Monaten immer weiter gefallen ist, kam es gestern zur Trendwende. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung notiert wieder bei 66.000 Dollar und davon profitieren auch die meisten Altcoins. Auch die Meme Coin Season ist wieder in vollem Gange und das hat sich ein Trader gleich zunutze gemacht. Er hat mit einem überschaubaren Investment über 200.000 Dollar in 5 Minuten verdient. Gewinne, wie man sie in letzter Zeit immer öfter beobachten kann, am Meme Coin Markt.

Dass man am Kryptomarkt lebensverändernde Renditen erzielen kann, hat sich inzwischen herumgesprochen. Besonders schnell kann das bei Meme Coins passieren. Zwar ist hier das Risiko größer, da jeder einen neuen Token auf den Markt bringen kann und diese auch genauso schnell wieder wertlos werden können wie sie steigen, allerdings kann man sein Kapital im Erfolgsfall in kurzer Zeit vervielfachen. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel eines Traders, der gerade einmal 1.470 Dollar investiert hat, um daraus innerhalb von 5 Minuten über 200.000 Dollar zu machen.

Insane!

This trader turned 9 $SOL($1,470) into 1,238 $SOL($202K) in less than 5 minutes, a gain of 137x!😱

He spent 9 $SOL to buy 28.58M $TOBI, after that, the price of $TOBI skyrocketed.

He immediately sold all $TOBI for 1,238 $SOL!

He made 1,229 $SOL($201K) in less than 5… pic.twitter.com/Xws3K2DPBA

— Lookonchain (@lookonchain) May 16, 2024