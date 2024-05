Raboo (RABT) Presale schießt in die Höhe und wird zum Top-Pick über Pepe und Degen 

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme Coins sind das Gesprächsthema des Jahres 2024, da sich der Kryptomarkt nach dem Bitcoin Halving erwärmt. Pepe setzt seine unglaubliche Performance fort, während Degen (DEGEN) während des jüngsten relativen Marktrückgangs leicht angeschlagen ist.

In der Zwischenzeit wurde ein neuer Krypto Presale gestartet – die perfekte Gelegenheit, um von dem bevorstehenden Bullentrun zu profitieren und Meme Coins für zukünftige Iterationen neu zu definieren. Nach dem Start des Presale zu einem Preis von nur 0,003 USD hat Raboo bereits 1 Million USD an Liquidität gesammelt.

Raboo: Krypto Presale läuft dieses Jahr sehr gut an

Raboo ist eine brandneue Art von Krypto, die künstliche Intelligenz (AI), Meme-Kultur, SocialFi und ein gemeinschaftsorientiertes Ethos kombiniert. Benutzer, die native RABT-Token während des Krypto Presale kaufen, schalten sofortigen Nutzen und Werte frei.

Von dem proprietären KI-Meme-Generierungstool bis hin zur Post-to-Earn-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Kreationen jedes Mal zu monetarisieren, wenn sie sie auf sozialen Medien teilen, dreht sich bei Raboo alles um die Community. Weitere Verdienstmöglichkeiten sind durch spezielle Werbegeschenke, Meme-Coins-Wettbewerbe und Airdrops möglich.

Dank seines innovativen Ansatzes baut Raboo eine solide Nutzergemeinschaft auf und definiert die Meme-Coins neu. Raboo könnte der richtige Token sein, wenn Sie bullish über Krypto sind. Sein Krypto Presale ist zu einem Preis von nur 0,00042 USD erhältlich, und da die Liquiditätsbarriere von einer Million Dollar durchbrochen wurde, könnten Investoren in der Anfangsphase potenziell 100-fache Gewinne erzielen, sobald der RABT-Token an bedeutenden Börsen auftaucht.

Pepe: Meme-Phänomen weiter auf dem Vormarsch

Pepe (PEPE) ist ein Paradebeispiel dafür, wie Meme-Coins gedeihen. Nach dem Start mit einem entstandenen Mangel an Nutzen und Wert, erreichte Pepe innerhalb weniger Wochen eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Doch kaum sah es so aus, als wäre der Stern von Pepe verblasst, erholte er sich und überschritt die Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar, während er an den Rand der Top 30 der wertvollsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung stürmte.

Pepe, einer der Katalysatoren hinter dem unglaublichen Anstieg der Meme Coins in diesem Jahr, ist das perfekte Beispiel dafür, wie die anhaltende Anziehungskraft der Internetkultur und der Meme traditionelle Investoren für sich gewonnen hat. Pepe hat zweifellos besser als die meisten anderen definiert, was Meme Coins sind, und angesichts des täglichen Handelsvolumens von einer Milliarde Dollar erscheint Pepe als langfristige Investition zunehmend realisierbar.

Degen: Sind die Flitterwochen vorbei?

Degen war in Q1 der Renner, als der Markt für Meme Coins viral ging. Seit dem Erreichen seines Jahreshochs im März hat er jedoch einen schweren Leistungsabfall erlitten. Gestartet als Belohnungs-Token für aktive Mitglieder des Farcaster Degen-Kanals, begannen Entwickler, Krypto-Content-Macher und Meme-Investoren, diesem aufstrebenden Meme-Coin zu folgen.

Nach einem glänzenden Start in das Jahr 2024 ist Degen seit seinem Jahreshöchststand um über 70 % gefallen. Während dieser Wertverlust teilweise auf die Marktkorrektur zurückzuführen ist, beginnen sich Experten zu fragen, ob das Rennen für Degen gelaufen ist. Da Investoren zu Krypto Presale wie Raboo (RABT) strömen, bleiben Fragen über das Potenzial von Degen.

Schlussfolgerung

Meme Coins sind trotz des jüngsten Marktrückgangs nach wie vor in aller Munde in der Kryptoszene. Pepe floriert weiterhin, auch wenn Degen zurückgegangen ist. Das heißeste Objekt in diesem Sektor ist jedoch der Presale von Raboo. Mit seiner einzigartigen Kombination aus KI-Inhaltsgenerierung, SocialFi-Fähigkeit und Möglichkeiten zur Monetarisierung von Kreationen für Meme-Coins werden sich die Erwartungen der Anleger ändern. Mit 100-fachem Wachstumspotenzial in diesem Jahr, kaufen Sie Ihre RABT-Token heute.

16. Mai 2024

