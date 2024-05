Bitcoin Kurs Prognose: „Beängstigend bullish“ – direkt auf $90k! Aber: Jetzt noch kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Bullen trampeln wieder auf den Krypto-Märkten! Ein Top-Analyst sieht Bitcoin (BTC) nun direkt auf 90.000 Dollar explodieren. Sollte man noch Bitcoin kaufen – könnte sich das lohnen? Oder ist der Zug nun abgefahren, weil neue Kryptowährungen ein attraktiveres Renditepotenzial aufweisen? Was sollten Anleger jetzt wissen?

Bitcoin: Prognose sieht Kurs bei $90k

Ein Plus von fast 7%, der Bitcoin Kurs über 66.000 Dollar, auch die makroökonomische Situation ist bullish: Im Handumdrehen konnte die Kryptowährung Nummer 1 das bearishe Momentum in bullish verwandeln – und sieht sich jetzt ebenso bullishen Vorhersagen gegenüber!

Mittelfristig scheint ein Anstieg auf sechsstellige Preise schon gesichert, wie beispielsweise Bitcoin-Guru „PlanB“ in einer Prognose nahelegt. Langfristig soll sogar ein Bitcoin-Kurs von 1 Million Dollar oder mehr möglich sein. Davon sind etwa On-Chain-Analyst Willy Woo oder Twitter-Gründer Jack Dorsey überzeugt.

Top-Investor Dan Tapiero kommentiert in einer aktuellen Bitcoin Prognose zudem die kurzfristige Entwicklung:

„Es sieht langsam beängstigend bullisch aus für BITCOIN Durchbruch von 65k geht direkt zu 90k… und dann weiter… Sehr klare seitwärts überlappende flaggenartige Konsolidierung fast fertig. Märkte überraschen immer.“

Der „spezifische Katalysator“ für den Kurs-Ausbruch sei zwar unklar, so der Analyst – aber der spiele auch „keine Rolle“. Klar ist: Es geht weiter aufwärts.

Starting to look scary bullish for #BITCOIN Break of 65k goes right to 90k…and then more.. Very clear sideways overlapping flag type consolidation nearly done. Mkts always surprise. Specific catalyst unclear but it doesn’t matter. DFTU as @RaoulGMI preaches. 🚀 🚀 pic.twitter.com/KcFAwH1H80 — Dan Tapiero (@DTAPCAP) May 14, 2024

Dafür sprechen auch die immensen Zuflüsse durch die Bitcoin-ETFS- Die liegen wieder über 12 Milliarden Dollar, wie Branchenbeobachter Alistair Milne seinen mehr als 134.000 Followern auf Twitter (jetzt X) zeigt. Er rechnet mit einer baldigen „Welle 2“:

„Wieder über 12 Milliarden Dollar Nettozuflüsse bei den Bitcoin-ETFs GBTC hatte gestern einen weiteren Tag mit Nettozuflüssen Coinbase BTC-Angebot erreicht neue Tiefststände, Verkäufer erschöpft Bereit für Welle 2?“

Back over $12billion net inflows for the Bitcoin ETFs

GBTC had another net inflow day yesterday

Coinbase BTC supply hitting new lows, sellers exhausted Ready for wave 2? pic.twitter.com/GNoYCy6TV8 — Alistair Milne (@alistairmilne) May 16, 2024

Was Anleger diesbezüglich berücksichtigen sollten: Zahlreiche Analysten rechnen mit einer kommenden Altcoin-Saison. Damit gemeint ist eine Phase, in der nicht Bitcoin enorm zulegt – sondern alternative Kryptowährungen wie Ripples XRP, Cardano (ADA), dogwifhat (WIF), Pepe Coin (PEPE) oder FLOKI (FLOKI). Der populäre Profi-Trader Michael van de Poppe beispielsweise erläutert:

„Angesichts der Dochte auf dem Altcoin Marktkapitalisierungs-Chart scheint es wahrscheinlich, dass der Tiefpunkt erreicht oder nahe ist. Die Märkte haben eine starke Korrektur erlitten, durch die es wahrscheinlich ist, dass dies nicht andauern wird, und die Umkehr ist am Horizont.“

Given the wicks on the #Altcoin market capitalization chart, it seems likely that the low is in or close. The markets have been suffering a strong correction, through which it seems likely that this won’t last from here and the reversal is on the horizon. pic.twitter.com/N7C2GAdtlv — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 16, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Schon jetzt zeigt sich enormes Momentum bei Alt- und Memecoins. Die größten Gewinne erzielen aktuell wieder die Memes: PUPS (Ordinals) (PUPS) mit +52,81% innerhalb der letzten 24 Stunden, The First Youtube Cat (PAJAMAS) mit +46,75%, MAGA VP (MVP) mit +38,4%, Brett (BRETT, +36,58%) und Mog Coin (MOG, +33,9%).

Auch „normale“ Altcoins legen stattlich zu: Sei Coin (SEI) erzielt 26,01% Gewinn auf Tagesbasis, bei Fantom (FTM) sind es 26,3%, bei Immutable (IMX) 18,51%. Danach folgen Beam (BEAM, +18,3%), Akash Network (AKT, +17,84%) und Near Protocol (NEAR, +16,8%).

Insgesamt scheint sich ein Sprung nach oben anzukündigen: Die Marktkapitalisierung ist seit gestern 6,62% gewachsen, auch das Trading-Volumen ist mit +5,34% im grünen Bereich. Bitcoin hat allerdings weiterhin ein Problem: Er lässt Kleinanleger kalt, wie etwa Google-Suchanfragen zeigen.

BTC bei mehr als 60.000 Dollar – das ist für viele zu teuer. Hunderttausende Anleger spekulieren deshalb auf neue Kryptowährungen mit innovativem Anwendungsfall. Neue Coins sind in der Regel günstig zu haben, weisen dadurch ein attraktives Renditepotenzial auf. Doch welcher Altcoin könnte sich lohnen, welcher ist einen Blick wert?

Aktuell noch vergünstigt abgegeben wird der neue Presale-Aufsteiger 99Bitcoins (99BTC). Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Projekt noch vier Tage und 23 Stunden zum Preis von 0,00105 Dollar pro Coin erworben werden. Danach beginnt die nächste Vorverkaufsphase – und damit einher steigt auch der Preis. Schnellentschlossene profitieren also von attraktiveren Konditionen!

Das Konzept: „Learn to Earn“! Hier soll eine moderne, kryptobasierte Lernplattform entstehen, die Nutzer mit einer Kryptowährung dafür belohnt, dass sich sich Krypto-Wissen aneignet. Schon jetzt besitzt das Projekt eine enorme Flughöhe, denn: 99Bitcoins existiert als Lern-Portal bereits seit 2014 – die Plattform hat bereits hunderttausende Fans, gilt als feste Größe in der Kryptoszene!

Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer Jacob Bury glaubt schon – er spekuliert bei 99Bitcoins (99BTC) sogar auf ein 10x, also eine potenzielle zehnfache Wertsteigerung (1.000 Dollar -> 10.000 Dollar).

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.