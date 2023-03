Twitter-Eigentümer Elon Musk hat während einer Konferenz am 7. März enthüllt, dass er sein Social-Media-Unternehmen zu einem führenden Zahlungsdienst machen will. Bislang unbekannt ist, welche Rolle Kryptowährungen dabei spielen werden.

In einem Interview mit „Morgan Stanley“-Manager Michael Grimes erklärt Musk:

Musk zufolge wolle er ein „leistungsstarkes Finanzerlebnis“ anbieten, das PayPal überlegen ist. Schon Ende 2022 ließ Musk verlauten, dass Twitter zu einer All-in-One-App werden solle.

Er gab allerdings nicht an, ob eine solche Twitter-Zahlungsfunktion auch Kryptowährungen wie Bitcoin enthalten könnte.

Grimes wollte von Musk auch wissen, wie traditionelle Medien mit der Öffentlichkeit interagieren können – und zwar auf dem Niveau von Prominenten, die Twitter nutzen. Die Diskussion lenkte die Aufmerksamkeit auch auf das öffentliche Engagement des Binance-CEO Changpeng Zhao und des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Letzterer ist bekannt dafür, dass er sich über den Rat seiner Anwälte hinweggesetzt hat, nicht mit der Öffentlichkeit zu sprechen.

Als Antwort auf Grimes‘ Frage kommentiert Musk: Traditionelle Medien benötigen Zeit für die Berichterstattung, Bearbeitung und Veröffentlichung, während Twitter-Diskussionen in Echtzeit stattfinden.

Vor der Übernahme von Twitter durch Musk gingen viele davon aus, dass er verschiedene Kryptowährungsfunktionen einführen würde. Im April 2022 deutete er das sogar an:

Maybe even an option to pay in Doge?

Dogecoin auf Twitter – Anleger waren entzückt. Später, im September 2022, enthüllten durchgesickerte Nachrichten, dass Musk kurzzeitig eine tiefergehende Blockchain-Integration mit On-Chain-Nachrichtenspeicherung und Mikrotransaktionen in Betracht gezogen hatte.

Später gab Musk die Pläne zur Integration von Kryptowährungen allerdings auf und entschied, dass Twitter auf Blockchain-Basis „nicht möglich ist“.

Musk hat kürzlich zudem auf seine widersprüchliche Haltung gegenüber Kryptowährungen angespielt. Am 3. März tweetete er:

“I used to be in crypto, but now I got interested in AI"

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2023