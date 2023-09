Krypto News: Das große Finale! Bitcoin BSC kurz vor Presale-Ende – gelingt der Bitcoin-Alternative wirklich ein 100x?

Bitcoin (BTC) bewegt sich seit Wochen abwärts – Bitcoin-Alternative Bitcoin BSC (BTCBSC) hingegen bricht Rekorde, knackt Meilenstein um Meilenstein: Kommt hier der große Aufsteiger für den nächsten Bull-Run? Aktuell sind nämlich nur noch 1 Million Coins bis zum Presale-Ende übrig. Könnte sich der Einstieg lohnen?

Viel tut sich auf den Krypto-Märkten derzeit nicht: Bitcoin (BTC) kommt auf ein Wochen-Minus von 2,36%, hält sich mit Mühe über 26.000 Dollar. Bei Ethereum, der zweitwertvollsten Kryptowährung, sieht es nicht viel besser aus: Die Smart-Contract-Plattform hat sich innerhalb der letzten 7 Tage um fast 4% zurückgezogen, tradet deutlich unter 1.600 Dollar.

Und es geht sogar noch schlimmer. Zu den Top-Verlierern zählen aktuell Optimism (OP) mit einem Rückgang um 10% im gleichen Zeitraum, THORChain (RUNE) mit einem Minus von 8,98%, Synthetix (SNX) mit -7,87% und Gala (GALA) mit -7,39%.

Doch es gibt positive Ausnahmen. Aptos (APT) beispielsweise ist innerhalb der letzten 24 Stunden 10,86% gestiegen, bei Curve DAO Token (CRV) sind es +7,6%. Der zuletzt stark gebeutelte Meme-Coin Pepe Coin (PEPE) sieht sich mit +4,2% ebenfalls im Aufwind.

Top-Trader Michael van de Poppe spekuliert mit seinen fast 700.000 Followern:

The #Altcoins are ready for a breakout?

Some altcoins are starting to make an uptrend, through which they can be traded.$LINK has started an uptrend, and potentially more altcoins are ready to follow for Uptober!

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 22, 2023