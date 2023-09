Wall Street Memes Nachfrage explodiert: Nur noch für 8 Stunden im Presale erhältlich

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Vorverkauf von Wall Street Memes ist wohl der größte Meme Coin Presale, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Seit Ende Mai läuft der Vorverkauf, an dem es in den letzten Monaten kein Vorbeikommen für Krypto-Enthusiasten gegeben hat. Inzwischen zeigt der Countdown auf der Website nur noch wenige Stunden an und die Nachfrage explodiert. Allein in den letzten 24 Stunden hat es laut Daten von Etherscan 4.700 Käufe gegeben. Kommt es in dieser Woche nach dem Listing zur Kursexplosion?

Wall Street Memes: Der größte Meme Coin ICO der Krypto-Geschichte?

Nicht oft kommt es vor, dass ein neues Krypto-Projekt im ICO mehr als 25 Millionen Dollar erhält. Sogar Ethereum hat bei seinem ICO (Initial Coin Offering) im Jahr 2014 “nur” knapp 20 Millionen Dollar gesammelt. Heute ist ETH die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, bei der sich der Wert in den letzten Wochen immer im Bereich um 200 Milliarden Dollar bewegt hat. Mit Wall Street Memes ($WSM) endet nun ein Vorverkauf, der wohl als einer der Größten in die Geschichte eingehen wird.

Wenn man bedenkt, dass es sich bei Wall Street Memes um einen Meme Coin handelt, wird klar, dass hier einer der erfolgreichsten Meme Coins entstehen kann. Seit PEPE in diesem Jahr gezeigt hat, dass Token aus dem Nichts innerhalb kürzester Zeit auf eine Bewertung in Milliardenhöhe kommen können, sind Kleinanleger wieder auf der Jagd nach dem nächsten Coin, der eine ähnliche Kursexplosion hinlegt und mit Wall Street Memes ($WSM) könnte dieser auch gefunden worden sein.

Nachfrage explodiert in den letzten Tagen

Allein in den letzten 24 Stunden wurde $WSM laut Daten von Etherscan über 4.700 Mal gekauft. Dabei handelt es sich längst nicht mehr nur um Kleinanleger. Auch die Käufe um 10.000 Dollar und mehr nehmen zu. Ein anonymer Investor hat Anfang August Token im Wert von einer Million Dollar gekauft. Da Elon Musk häufig mit dem X-Account von Wall Street Memes interagiert, hat es nicht lange gedauert, bis Gerüchte aufgekommen sind, dass er der Wal sein könnte, der in $WSM investiert hat. Seine Vorliebe zu Meme Coins hat er in der Vergangenheit schon oft unter Beweis gestellt.

Auch in den Google Trends überholt Wall Street Memes bei den weltweiten Suchanfragen inzwischen Wallstreetbets. Das Subreddit Wallstreetbets hat im Jahr 2021 viel Aufsehen erregt, als sich die Reddit-Community zusammengetan hat, um die Gamestop-Aktie entgegen aller Erwartungen zu stützen und die Größen der Wall Street in die Knie zu zwingen. Mit diesem Movement wird auch Wall Street Memes in Verbindung gebracht. Eine Vision, mit der sich offenbar viele Menschen identifizieren können.

Stärkste Community im Krypto Space?

Die Gründe, warum die Nachfrage bei $WSM kurz vor dem Ende des Presales so explodiert ist, sind vielseitig. Einer davon dürfte die starke Community sein, die hinter dem Projekt steht. In den sozialen Netzwerken kommen die Accounts von Wall Street Memes auf mehr als eine Million Follower.

Das entspricht einer Reichweite, die nicht einmal der Pepe Coin nach seinem Anstieg auf knapp 2 Milliarden Dollar vorweisen konnte. Sogar Elon Musk reagiert regelmäßig auf die Tweets von $WSM, weshalb sich auch die Gerüchte so hartnäckig halten, dass er der Großinvestor sein könnte.

Jetzt mehr über Wall Street Memes erfahren.

Listing an mehreren Exchanges

Während die meisten Meme Coins nur ein Listing an einer dezentralen Kryptobörse wie Uniswap anstreben, wird der $WSM-Token laut dem Countdown auf der Website in 2 Tagen an “mehreren Tier-1-Exchanges” gelistet. Das macht schnell deutlich, dass das Team hinter $WSM noch Großes mit dem Projekt vor hat. Mehr Exchanges bedeuten auch mehr Liquidität, die zur Verfügung gestellt werden muss.

Inzwischen wird auch immer mehr spekuliert, welche Kryptobörsen es sein könnten, die Wall Street Memes listen. Einige gehen sogar davon aus, dass Binance oder Coinbase den Token ins Programm nehmen könnten. Für eine Exchange ist vor allem das Handelsvolumen entscheidend, da die Börse bei jedem Trade eine kleine Gebühr für sich behält.

Nachdem Wall Street Memes schon im Vorverkauf mehr als 25 Millionen Dollar umgesetzt hat, ist davon auszugehen, dass sich das Handelsvolumen nach dem Listing schnell auf mehrere hundert Millionen Dollar belaufen kann. Auch das große öffentliche Interesse durch die extrem starke Community könnte dafür sorgen, dass sich Exchanges wie Coinbase und Binance für das Projekt interessieren.

Kommt es zur Kursexplosion?

Selten wurde ein Projekt mit so viel Spannung erwartet, wie das aktuell bei Wall Street Memes der Fall ist. Eine Million Follower, zahlreiche Wale, die investieren, knapp 5.000 Käufe allein in den letzten 24 Stunden. Die Stimmung ist aufgeheizt und die Prognosen der Analysten überschlagen sich.

Einige gehen inzwischen so weit und betiteln Wall Street Memes als den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin. Derzeit deutet also alles darauf hin, als könnte es unmittelbar nach dem Listing zu einer Kursexplosion kommen. Im Vorverkauf haben Anleger noch für 8 Stunden die Möglichkeit, zum Fixpreis von 0,0337 Dollar einzusteigen.

Jetzt Wall Street Memes kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2023

