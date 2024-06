Bekannter Trader verliert Millionen mit diesem Coin

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt bietet scheinbar endlos viele Möglichkeiten. Während Bitcoin die Revolution des Finanzsystems eingeleitet hat und Zahlungen ohne ein zentralisiertes Bankensystem ermöglicht, bedeutet Krypto inzwischen schon viel mehr. Neben erfolgreichen Blockchains wie Ethereum und Solana, die ihre eigenen Coins mit sich bringen, sind es vor allem auch Meme Coins, die schon zahlreiche Krypto-Millionäre hervorgebracht haben. Kurssteigerungen von zehntausenden Prozent sind hier keine Seltenheit. Allerdings kann es auch anders gehen, wie das aktuelle Beispiel zeigt.

8 Millionen Dollar verloren

Da auf der Blockchain alle Transaktionen nachvollziehbar sind und nur die Besitzer der Wallets in den meisten Fällen anonym sind, ist es auch ein Leichtes, festzustellen, welche Gewinne oder Verluste jemand erzielt. Machi Big Brother hat auf X über 100.000 Follower und ist demnach eine Größe im Krypto-Space. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass er mit seinen Trades immer richtig liegt. Er hat $FRIEND für 15,6 Millionen Dollar gekauft. Inzwischen ist der Wert dieser Token um fast 8 Millionen Dollar gesunken, wie Lookonchain berichtet.

Machi Big Brother(@machibigbrother) has been buying $FRIEND since May 3. He has spent 4,975 $ETH($15.6M) to buy 8.6M $FRIEND at an average price of $1.81. At the current price, he lost $7.9M on $FRIEND!https://t.co/j5UByo2jpN pic.twitter.com/tiew7f377A — Lookonchain (@lookonchain) June 8, 2024

$FRIEND hatte sein Allzeithoch laut Coinmarketcap vor einem Monat mit 3,14 Dollar erreicht. Inzwischen notiert der Coin noch bei 0,80 Dollar. Das unterstreicht die Volatilität am Kryptomarkt, bei der die Preise trotz eines innovativen Projekts auch schnell wieder fallen können, wenn die erste Euphorie verflogen ist.

Was ist $FRIEND?

$FRIEND hat vielversprechend angefangen und Friend.tech eine dezentrale Social Token App auf den Markt gebracht, die von Anfang an viel Aufsehen erregt hat. Hier können Creator Token verdienen, wenn sie Inhalte zur Verfügung stellen, wobei man umso mehr verdient, je mehr Follower und Reichweite man hat. Die Markteinführung war ein voller Erfolg und hat gleich hunderttausende Nutzer angezogen, allerdings ist der erste Hype schnell wieder abgeflacht, was sich auch an der Kursentwicklung widerspiegelt. Kürzlich haben die Entwickler den Launch einer eigenen Blockchain angekündigt, auf der der $FRIEND-Token auch für Gas Fees genutzt werden soll, um so den Preis möglicherweise zu stabilisieren oder in die Höhe zu treiben.

We're pleased to be working with @conduitxyz on Friendchain, our own blockchain that uses $FRIEND as a fully transferable gas token. We'll keep you up-to-date with all the info you need over the coming months as we build out this exciting new chapter. pic.twitter.com/HRa26vfFEX — friend.tech (@friendtech) June 8, 2024

Die Reaktionen auf die Ankündigung der eigenen Chain waren aber nicht unbedingt positiv. Auch der Kurs hat nicht wirklich reagiert. Die meisten Nutzer stellen sich die Frage, wofür man bei Friend eine eigene Blockchain brauchen würde und ob eine weitere Chain wirklich nötig ist. Machi Big Brother hat seine Bestände jedenfalls noch nicht verkauft, was darauf hindeutet, dass er wohl von einer Erholung des Kurses ausgeht. Ob es dazu kommt, wird sich erst zeigen.

Grundsätzlich zeigt sich, dass es Projekte mit echtem Nutzen heuer eher schwer haben, da Meme Coins in diesem Jahr gefragter denn je sind. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heuer gegeben und wahrscheinlich auch noch nie so viele Krypto-Millionäre, die durch die Token extrem hohe Gewinne erzielt haben Mit WienerAI ($WAI) könnte bereits der nächste Meme Coin kurz vor einer Kursexplosion stehen.

Anleger setzen mit 5 Millionen Dollar auf WienerAI

WienerAI ($WAI) ist ein neuer Mix aus einem Meme- und KI-Coin, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, im Presale und damit von Anfang an einzusteigen. Obwohl WienerAI noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, wurden bereits Token im Wert von über 5 Millionen Dollar verkauft, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf endet und $WAI an den Börsen gelistet wird. Experten vermuten, dass es dabei zu einer Kursesxplosion kommen könnte, da die Nachfrage schon während des Presales so hoch ist und WienerAI ($WAI) zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt in einem Projekt verbindet.



($WAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

Die Entwickler haben bereits mit einem Trading Bot die erste KI-Funktion vorgestellt. Der Bot soll gebührenfreien Handel und Schutz vor Front Running Bots liefern, die die Rendite der Trader schmälern können. Außerdem könnte der Bot auch dabei behilflich sein, Emotionen außen vor zu lassen und bessere Entscheidungen zu treffen, wenn man vorher definierte Werte automatisch laufen lassen kann und die Kursentwicklung nicht permanent mitverfolgen muss. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die Anlegern hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token einbringen kann, wenn sie ihre Token staken. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass der $WAI-Kurs schon bald nach dem Launch um ein Vielfaches steigen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2024

