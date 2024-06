Krypto News: FLOKI baut Schule in Indien

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wer den Kryptomarkt verfolgt weiß, dass hier alles möglich ist. Coins, die als Memes anfangen und ohne jeglichen Nutzen gelauncht werden, können Milliarden Dollar Bewertungen erreichen und sich langfristig einen Platz unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sichern. Damit geht auch eine gewisse Verantwortung einher, mit der die Entwickler von FLOKI scheinbar bestens umzugehen wissen. Floki hat angekündigt, seine nächste Schule in Indien zu bauen. Dieser Schritt ist Teil ihrer fortlaufenden Mission, Schulen in Entwicklungsländern zu errichten und Zugang zu Bildung zu fördern. Nach erfolgreichen Projekten in Nigeria, Laos, Guatemala und Ghana richtet Floki nun seinen Fokus auf Indien.

Bildungshilfe für Indien

Indien, ein Land mit einer vielfältigen Kultur und einer riesigen Bevölkerung, steht vor erheblichen Herausforderungen, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Bildung für alle sicherzustellen. Mit dem Bau einer Schule in Indien möchte Floki die Bildungsentwicklung des Landes unterstützen und einen Beitrag zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur leisten. So heißt es in dem Tweet, der heute vom offiziellen X-Account von FLOKI gepostet wurde.

FLOKI TO BUILD ITS NEXT SCHOOL IN INDIA! 🇮🇳 We're THRILLED to announce the next step in our philanthropic mission to build schools in developing nations of the world. Following our successful projects in Nigeria, Laos, Guatemala, and Ghana, we are now planning to build a school… pic.twitter.com/wTXMvulmZ4 — FLOKI (@RealFlokiInu) June 9, 2024

Aufruf zur Zusammenarbeit

Floki lädt auch interessierte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Indien ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen. „Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie uns helfen möchten, unser Ziel zu erreichen“, heißt es in der Ankündigung. Diese Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass die Schule den lokalen Bedürfnissen entspricht und effektiv betrieben werden kann.

In ihrer Ankündigung dankten die Entwickler von Floki den „Floki Vikings“ – der Community, die hinter dem Krypto-Projekt steht – für ihre kontinuierliche Unterstützung. „Danke, dass ihr Teil unserer Gemeinschaft seid und unsere Mission unterstützt, eine Schule nach der anderen zu bauen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.” Mit den Bau der Schulen handelt es sich längst nicht um das einzige Vorhaben von FLOKI, um vom Schatten eines Meme Coins herauszutreten.

Umfangreiche Roadmap

Auch wenn FLOKI als Meme Coin angefangen hat, handelt es sich schon längst nicht mehr um einen Token ohne Nutzen, bei dem man nur darauf hoffen kann, dass ein paar Influencer darüber posten. Die Entwickler haben sich das Ziel gesetzt, FLOKI zur meistgenutzten und bekanntesten Kryptowährung überhaupt zu machen und dafür hat man auch eine umfangreiche Roadmap vorgestellt, mit der man diesem Ziel einen großen Schritt näher kommen könnte.

FLOKI ROADMAP: WHAT’S NEXT ON OUR AGENDA… From the get-go, we’ve been VERY clear about our goal for Floki: To be the most known and most used cryptocurrency in the world. Our new roadmap outlines how we intend to achieve this:https://t.co/cBqJXwhziH pic.twitter.com/hBydq4D4lX — FLOKI (@RealFlokiInu) March 22, 2024

Dabei wollen die Entwickler nicht nur eine eigene University launchen, um Nutzern den Umgang mit Kryptowährungen näherzubringen, auch ein eigenes Game ist bereits in Entwicklung, dessen Trailer, die immer wieder gepostet werden, vielversprechend aussehen. Außerdem soll es in Zusammenarbeit mit Banken bald möglich sein, Konten mit FLOKI zu decken und den jeweiligen Wert auch in Dollar auszugeben, sodass FLOKI im Alltag unkompliziert als Zahlungsmittel eingesetzt werden könnte.

Alles in allem sind die Entwickler extrem ambitioniert, FLOKI noch weiter voranzutreiben, was sich bisher schon bezahlt gemacht hat. Der Meme Coin hat bereits eine Milliarden Dollar Bewertung erreicht und die Chancen, dass es von hier aus noch weiter bergauf geht, stehen gut. Kurssteigerungen von tausenden Prozent sollten Anleger hier allerdings nicht mehr erwarten. Daher setzen immer mehr Investoren auf neue Meme Coins mit niedrigerer Bewertung, bei denen das Gewinnpotenzial noch deutlich höher ist. Derzeit rückt vor allem PlayDoge ($PLAY) in den Fokus der Anleger.

PlayDoge steuert auf 3,5 Millionen Dollar zu

Während FLOKI eine Bewertung von über 2,6 Milliarden Dollar erreicht hat, haben Anleger bei PlayDoge ($PLAY) noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein. Derzeit sind die $PLAY-Token noch im Vorverkauf erhältlich und obwohl diese noch nicht an den Kryptobörsen gelistet werden, haben Anleger bereits Token im Wert von fast 3,5 Millionen Dollar gekauft. Dadurch wird das Potenzial von PlayDoge schnell deutlich. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage im Presale, dass es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion von mehr als 1.000 % kommen könnte.



($PLAY Token-Vorverkauf – QUelle: PlayDoge Website)

Schon während des Presales wird der Preis erhöht, sodass sich ein früher Einstieg lohnen kann. Außerdem wird bereits an einem Play to Earn Game gearbeitet, bei dem Spieler einen Dogecoin-Tamagotchi erhalten und $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihn kümmern. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, bei der die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking Pools abhängt und daher vor allem am Anfang sehr hoch ist.

