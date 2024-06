Ben the Dog steigt um 100 % wÃ¤hrend Base Dawgz Ã¼ber 250.000 US-Dollar einsammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme-Coins sind im Kryptouniversum schon längst ein Evergreen – und Meme-Coins mit Hundethema sowieso. Allerdings sieht es ganz so aus, dass Ethereum mittlerweile ernste Konkurrenz als Go-to-Blockchain für Meme-Coins bekommt. Seit dem sensationellen Erfolg von BONK sind fast alle Solana Meme-Coins, die danach gelauncht wurden, ebenso zuverlässig in die Trending Charts gewandert. Ben the Dog (BENDOG), ein neuer Solana Meme-Coin mit Hundethema, ist in den vergangenen 24 Stunden um über 100 % explodiert. Aktuell notiert der Token bei 0,05574 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 55 Millionen US-Dollar.

Was ist BENDOG für ein Coin?

Ben the Dog ist ein Meme-Coin der neuen Generation, das heißt, der Coin hat eine Utility. Ins Leben gerufen wurde BENDOG von Anatoly Yakovenko, einem der Gründungsmitglieder von Solana. Im Jahr 2017 stand eben jener Anatoly vor der Entscheidung, ob er die Solana Blockchain launchen soll oder nicht. Also sucht er Rat bei Talking Ben the Dog. Dieser antwortet einfach mit Yeahppp – und der Rest ist mittlerweile Kryptogeschichte. BENDOG bringt mit Benhalla (was man auch als schamlose Anspielung auf Flokis Walhalla sehen könnte – aber ein Schelm ist, wer Böses denkt) ein eigenes Ökosystem mit, dass unter anderem SocialFi, Play-to-Earn und Staking umfasst. Gelauncht wurde BENDOG bereits am 1. Mai und der Coin ist seitdem um 1.207 % gestiegen.

⚡️ $BENDOG SOCIAL-FI PLATFORM LIVE ⚡️ The Game Of Memes continues… Head to: https://t.co/iSWYz4OKT8 ⚔️ Connect

⚔️ Complete Quests

⚔️ Prepare for Next Steps 💰 ALL WILL BE REWARDED 💰 📈 HODL Morghulis 📈 pic.twitter.com/xJ5wvf0pFg — Ben The Dog (@ben_dog_) June 5, 2024

Base Dawgz – der nächste 1.000 x Meme-Coin?

Es gibt einen neuen Hund in der Stadt, der bei dem Thema „Nächster heißer Meme-Coin“ auch noch ein Wörtchen mitreden will. Der PreSale von Base Dawgz ist erst gestern gestartet und dem Projekt ist es gelungen schon jetzt über 250.000 US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Der DAWGZ kostet im Moment 0,00479 US-Dollar. Da der Vorverkauf über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, im Vorfeld schon einen Buchgewinn sichern. Base Dawgz ist zwar, wie der Name schon verrät, auf der Base Blockchain zu Hause, der Token ist allerdings interoperabel mit Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche und Polygon.

Share-to-Earn mit Base Dawgz

Im Mittelpunkt bei Base Dawgz steht die Community. Da ist es nur konsequent, dass es bei dem Projekt ein Share-to-Earn System gibt, bei dem es Punkte für das Teilen von $DAWGZ-bezogenen Inhalten in sozialen Medien gibt.

Base Dawgz Community Mitglieder können ihre Wallet verbinden und Empfehlungslinks generieren. Damit erhalten sie 5 % des Betrags, den der Geworbene investiert hat. Für erstellte und geteilte Inhalte gibt es ebenfalls Punkte, die gegen $DAWGZ-Token eingelöst werden können. Dafür muss man sein X-Konto verknüpfen, um so die geteilten Inhalte zu verifizieren. Nachdem der PreSale vorbei ist, können diese Punkte dann gegen $DAWGZ getauscht werden. Der Base Dawgz Smart Contract wird von der Blockchain-Sicherheitsfirma Solid Proof geprüft, was für die Sicherheit des Projekts spricht. Der Vertrag ist nicht erweiterbar, wodurch das Angebot nicht im Nachhinein geändert werden kann. Es gibt also keinerlei Hintertüren. Der Base Dawgz Smart Contract kann keine Token burnen oder prägen. 15 % des Tokenvorrats sind übrigens für Rewards vorgesehen.

Um am PreSale teilzunehmen, muss man ein kompatibles Wallet (MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit USDT, ETH, BNB, AVAX oder SOL.

Welches Potenzial hat Base Dawgz?

Eine genaue Kursvorhersage bei Meme-Coins zu treffen ist eher schwierig, da die „Scherzwährungen“ im sowieso schon volatilen Kryptouniversum zu den volatilsten Coins gehören. Der erste Meme-Coin, der auf Base gelauncht wurde, DEGEN, erreichte eine Marktkapitalisierung von 810 Millionen Dollar. BRETT erreichte im Juni ein Allzeithoch von 1,27 Milliarden US-Dollar. Der Kurs von BRETT ist auf Monatssicht um über 200 % gestiegen und seit dem AllTime Low im März um 518 %.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2024

