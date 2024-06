Goldman Sachs mit Bitcoin- und Ethereum Vergleich: Investoren gehen â€žAll-Inâ€œ auf neues GambleFi-Protokoll, da Phase 2 ausverkauft ist

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Im Laufe des Jahres haben Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, da für beide ETFs genehmigt wurden und der Bitcoin Kurs ein neues ATH erreichte. Dies hat die führende Investment-Management-Firma Goldman Sachs dazu veranlasst, sich diese Coins und dem breiteren Altcoin-Markt zuzuwenden, zumal die Zulassung des Bitcoin-ETFs einen psychologischen Wendepunkt für Altcoins darstellt. Stattdessen werden mehr Investoren dazu inspiriert, sich mit dem neuen GameFi-Projekt Rollblock (RBLK) abzusichern, da es eine einzigartige Rückkauf- und Verbrennungsfunktion hat und die Möglichkeit bietet, erhebliche Gewinne auf dem GameFi-Markt zu erzielen.

Rollblocks 2 Presale Phase ist ausverkauft und weckt das Interesse weiterer Investoren

Rollblock (RBLK), ein neues GambleFi-Projekt mit über 150 Spielen in seiner Live-Online-Casino-Plattform, ist einer der heißesten Coins, die bisher auf dem GambleFi-Markt gestartet sind. Da keine KYC-Autorisierung erforderlich ist, ein einzigartiges Umsatzbeteiligungsmodell und die Unterstützung von über 20 Kryptowährungen in seinem Ökosystem, hat dieser GambleFi-Token erhebliche Aufmerksamkeit erregt und es ermöglicht, über 670.000 US-Dollar zu sammeln.

Während Rollblock mit weiterem Wachstum rechnet, ist er nun in die dritte Phase seines Presale eingetreten und hat gleichzeitig an Wert gewonnen. In der aktuellen Phase wird der native Token von Rollblock mit 0,014 US-Dollar bewertet, was einen Anstieg von 40 % gegenüber dem ursprünglichen Preis von 0,01 US-Dollar bedeutet. Einigen Experten zufolge kann Rollblock bis zur Notierung an Tier-1-Börsen potenziell das 100-fache Wachstum erreichen. Dies könnte ihn zu einem der besten Altcoins machen, die man in diesem Jahr kaufen kann.

In der Zwischenzeit liegt einer der größten Reize von Rollblock im Modell der Umsatzbeteiligung, das ein Buyback- und Burn-Feature in seinem Casino-Gameplay bietet. Um genau zu sein, legt das Casino bis zu 30 % seiner wöchentlichen Einnahmen beiseite, um RBLK-Token auf dem offenen Markt zurückzukaufen. Die Hälfte dieser Token wird durch das Brennen von Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen, während die andere Hälfte für Einsatzprämien verwendet wird, was letztendlich den potenziellen ROI für Käufer erhöht.

Angesichts der bisherigen beeindruckenden Leistung ist es nicht ungewöhnlich, dass die meisten Anleger Rollblock als eine der besten Krypto Coins zum Kauf betrachten. Außerdem nutzt die Plattform die Blockchain-Technologie effizient, indem sie die Probleme der traditionellen Online-Casinos angeht und in ihrem eigenen Fall Sicherheit, einfachen Zugang und Privatsphäre bietet. Einige Analysten sagen sogar voraus, dass Rollblock vor dem 3. Quartal einen Wert von 1 US-Dollar erreichen könnte, was seine Aussichten mit dem wachsenden Glücksspielmarkt verknüpft, der bis 2028 einen Wert von 744 Milliarden US-Dollar haben soll.

Bitcoin Kursverlauf zeigt starke bullische Signale, da große Akteure Interesse zeigen

Berichten zufolge haben die kürzlich genehmigten Bitcoin (BTC)-ETFs, die insgesamt 9 waren, erfolgreich über 573.000 BTC gesammelt. Dies spiegelt die bisher höchsten Bitcoin-Bestände wider und zeigt den erheblichen Einfluss der großen Akteure auf die Kryptowährung. Laut Matthew McDermont, dem globalen Leiter für digitale Vermögenswerte, war die Zulassung des Bitcoin-ETFs bisher ein großer Erfolg, der einen großen Wendepunkt im Altcoin-Markt darstellt.

In letzter Zeit hat der Bitcoin Kurs wieder eine positive Dynamik aufgenommen, nachdem er seine wöchentliche Unterstützung bei $67.061 durchbrochen hat, wobei die erhöhte Netzwerkaktivität einen jüngsten Anstieg von 116,47 % zeigt. Letztendlich ist Bitcoin immer noch eine der besten Kryptowährungen, in die man dieses Jahr investieren kann.

Ethereum Token behält ein positives Momentum, nachdem 8 ETFs für ihn genehmigt wurden

Vor zehn Tagen wurde der Kryptomarkt Zeuge der Genehmigung von acht Ethereum (ETH)-ETFs, darunter die von BlackRock, Fidelity und Grayscale, und dies hat einen neuen positiven Impuls für den Ethereum Coins ausgelöst, der bis jetzt angehalten hat. Im vergangenen Monat ist der Ethereum Kurs um fast 30 % gestiegen, da er von 3.100 USD auf ein komfortables Niveau von über 3.800 USD gestiegen ist, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

CoinGecko zeigt, dass die Ethereum-Gemeinschaft den Token mit 83% für bullische Tendenzen bewertet. Unabhängig davon liegt der Ethereum Kurs nur 21% unter seinem ATH, was ein weiteres ATH in diesem Jahr plausibel erscheinen lässt.

Kann Rollblock zum größten Ethereum-basierten GambleFi-Protokoll aufsteigen?

Mit über 150 verschiedenen Arten von Casinospielen, darunter Spielautomaten, Blackjack, Roulette und Poker, hat Rollblock das Potenzial, eine große Anzahl von Spielern anzulocken. Die Betonung des einfachen Zugangs und die Unterstützung von über 20 Kryptowährungen in seinem Ökosystem verstärken diese Möglichkeit weiter. Daher kann Rollblock potenziell das größte GambleFi-Protokoll von Ethereum werden.

Entdecken Sie die Chancen des Rollblock (RBLK) Presale:

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.