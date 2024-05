BONK und Ethereum zeigen starkes Wachstum, Milei Moneda zieht weiterhin Investoren an

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

TLDR

BONK kehrt mit einem wöchentlichen Wachstum von 40% in die Krypto-Schlagzeilen zurück.

Ethereum ETFs sind in Planung, und wir sehen bereits einen ETH-Anstieg.

Milei Moneda ($MEDA) zieht Investoren an; DeFi kommt zu den Memes.

BONK war in diesem Jahr relativ erfolgreich, da der Meme-Coin mit seinem zweiten Start in die Krypto-Szene Gold getroffen hat. Die Nachrichten über Ethereum (ETH) ETFs werden jedoch das Highlight der Krypto-News der Woche sein, da die SEC dazu tendiert, das Handelsvehikel für ETH-Investoren zu genehmigen.

Darüber hinaus sieht ein neues Meme-Projekt, Milei Moneda ($MEDA), nach der besten Krypto-Investition in diesem Sommer aus. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

BONK hat geliefert: 73% Gewinne im letzten Monat

BONK und WIF wurden letzten November auf dem Solana-Netzwerk wieder in die Krypto-Szene eingeführt. Die Solana Meme-Coins starteten mit Airdrops und waren das ganze Jahr über sehr lohnend.

Da Meme-Coins die größten Gewinner waren, wird BONK wie warme Semmeln auf dem Kryptomarkt verkauft. Trader kaufen den Coin in hohem Tempo, und viele Analysten glauben, dass BONK einer der Altcoins ist, den man im Auge behalten sollte.

BONK ist in der vergangenen Woche um 40% gestiegen, und Investoren könnten sich an den aktuellen Aufwärtstrend gewöhnen. Darüber hinaus hat der Meme-Coin in den letzten Monat über 73% Gewinne verzeichnet. Abgesehen vom Altcoin-Preis sind die Trading-Volumina hoch, und wir werden in den kommenden Tagen weitere Anstiege sehen.

Wöchentliche Krypto-Highlight: Ethereum ETFs auf dem Weg?

Die aktuelle Atmosphäre im Krypto-Universum erinnert an die Simulation von Dezember 2023 und Anfang Januar 2024. Die Bitcoin ETFs waren gerade genehmigt worden und der Markt war voller Handelsaktivität.

Wir haben jetzt etwas Ähnliches. Ethereum ETFs sind nur noch wenige Schritte von der Genehmigung durch die SEC entfernt, und Trader sind optimistisch, dass die Genehmigung innerhalb der Woche erfolgt. Wie zu erwarten ist, findet eine Token-Akkumulation im Ethereum-Netzwerk statt, und ETH erzielt derzeit wöchentliche Gewinne von 29%.

Wenn die Handelsvehikel für Ethereum genehmigt werden, werden wir bald signifikante Anstiege sehen. Die SEC hat Ethereum ETFs eine Weile hinausgezögert, und ETH-Nutzer sind begeistert von den Veränderungen im besten DeFi-Netzwerk.

Natürlich werden die Welleneffekte eines Ethereum-Anstiegs zuerst die Top-DeFi-Coins treffen – und genau dort will Milei Moneda landen.

Milei Moneda: Alle Vorteile und Aussichten in einem Projekt

Es gibt derzeit viele neue ICOs, aber keines kombiniert die Vielseitigkeit eines Meme-Coins mit der Langlebigkeit eines DeFi-Coins. Milei Moneda ist der Coin, der seine Meme-Kultur mit Gewinnideen für seine Nutzer und Anwendungsfällen für Krypto-Trader im gesamten Krypto-Universum ausbalanciert.

Inspiriert von Javier Milei hat der neue Meme-Coin neue DeFi-Projekte und Smart Contracts integriert. Zudem glaubt Milei Moneda, dass dezentrale Finanzen der Schlüssel zur Lösung globaler Finanzprobleme sind, und $MEDA ist das Instrument, das seinen Nutzern wirtschaftliche Freiheit gibt.

Mit $MEDA-Token kann jeder Nutzer Mitglied der Community werden, in der Entscheidungen zur Verbesserung von Milei Moneda vorgeschlagen und durch Abstimmung genehmigt werden. Darüber hinaus wird die Community DeFi-Features implementieren, und SolidProof hat bereits Smart Contracts geprüft, um die neuen Anwendungen zu unterstützen.

Letztendlich werden die DeFi-Projekte allen Krypto-Tradern Nutzen bringen und gleichzeitig Gewinne für die Community und Investoren generieren. Ihre Gewinne mit $MEDA könnten jedoch schon vorher beginnen.

Die Token befinden sich jetzt im Presale, und jede $MEDA-Coin ist in Phase 3 $0.015 wert. Sie werden in den kommenden Wochen auf Uniswap zu einem Preis von $0.020 gelistet. Garantierte 33% Rendite in den nächsten Wochen und lebenslange Gewinne – die Angebote von $MEDA sind unschlagbar!

Zuletzt aktualisiert am 28. Mai 2024

