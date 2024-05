Die Katzen-Münze ist hier: $KAI sammelt 230K US-Dollar in Rekordzeit ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Meme-Münzen haben den Kryptomarkt im Jahr 2024 absolut dominiert, nachdem sie im ersten Quartal dieses Jahres von Januar bis März unglaubliche Gewinne für Investoren verbucht haben. Die Top-Gewinner unter den Kryptos in den ersten drei Monaten des Jahres waren nicht die Segmentführer Bitcoin und Ethereum, sondern Meme-Token wie PopCat, Floki Inu und Pepecoin, laut Daten von CoinGecko.

Man sagt zwar, dass sich nur Narren stürzen, aber im April dieses Jahres verzeichnete der Ethereum-Memory-Coin PopCat ($POPCAT) einen Kursanstieg von 3.424 %. In der Zwischenzeit stieg der Tauschwert des Solana-Tokens Dogwifhat ($WIF) auf Kryptomärkten wie BitGet und OKX um 2.721 % in nur drei Monaten! Im gleichen Zeitraum legte der Ethereum- und Binance-Coin Floki Inu ($FLOKI) um 598 % zu.



Dies verheißt Gutes für den Neuling in der Katzenmünzen-Meta, KAI, der seinen Vorverkauf mit einer Steigerung von 230.000 USD in den ersten paar Minuten eröffnete.

Meme Coin-Gewinne im Vergleich zu Bitcoin, Aktien und Gold (1. Januar – 31. März 2024)

PopCat ($POPCAT) 3,424 %

Dogwifhat ($WIF) 2.721 %

Floki Inu ($FLOKI) 598 %

Bitcoin ($BTC) 61%

S&P-Index 11%

Spot Gold 9%

(Die obigen Zahlen stammen von CoinGecko, Google Cloud und Goldprice.org, weshalb sie etwas von den TradingView-Zahlen im Screenshot unten abweichen können).

Letztes Jahr waren nur zwei der zehn größten Kryptogewinner des gesamten Jahres Meme-Altcoins. Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Hälfte der Top-Ten-Gewinner Meme-Coins. Dies stellt eine seismische Verschiebung im Meta-Narrativ für Blockchain-Investitionen im Jahr 2024 dar. Es spielt keine Rolle, ob ein Investor zahlen- oder narrativ-orientiert ist – so oder so ist die DeFi-Meme-Währung auf dem Vormarsch.

Die Macht des narrativ orientierten Investierens

Laut SmartPurse, einer Schweizer Plattform für finanzielle Bildung:



“Bei modernen Investitionen geht es nicht nur um Zahlen. Es geht um Geschichten. Narrative-Driven-Investing erforscht das starke Zusammenspiel zwischen den Finanzmärkten und den Geschichten, in die sie verpackt sind.”

Philosophen, Psychologen und erfolgreiche Investoren wissen seit langem, dass die Realität, in der wir leben, nicht aus Atomen besteht, sondern aus narrativen Paradigmen: den Geschichten, die wir erzählen, die unsere Welt organisieren und uns zu Handlungen motivieren, die unserem Leben Vorteile bringen. Hier kommen narrativ getriebene Investitionen wie $KAI ins Spiel.

Zahlen sind in der Welt des Investierens natürlich wichtig, aber Erzählungen sind der Schlüssel zum Verständnis dessen, was die Zahlen wirklich aussagen und wohin sie sich als nächstes entwickeln werden. Das liegt daran, dass wir durch das Erzählen von Geschichten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben – ein Problem, eine Lösung und ein Ergebnis.

Hier ist die Meta-Erzählung, die den herausragenden Erfolg der Meme Coins auf den Kryptomärkten in den Jahren 2023 und 2024 erklärt: Bitcoin brachte lebensverändernde Gewinne für Leute, die früh eingestiegen sind. Das Problem ist, dass das nicht jeder getan hat, und jetzt suchen buchstäblich Millionen von Anlegern nach dem nächsten großen Ritt der Web3-Blockchain-Industrie auf den Mond, um ihre zusätzlichen Ersparnisse in ein kleines Vermögen zu verwandeln. Dies erklärt, warum KAI einen massiven Anstieg des Interesses erfahren hat.

In diesem vierjährigen Bitcoin-Superzyklus ist die Lösung, die die Märkte mit den meisten Gewinnen angenommen haben, der Handel mit Meme-Coins wie Shiba Inu und Pepecoin auf den erfolgreichsten Smart-Contract-Kryptowährungsblockchains wie Ethereum, Binance und Solana. Die Ergebnisse sprechen für sich selbst, soweit die Zahlen für neue Krypto-Investoren, die gewinnbringende Picks machen, nach oben gehen.

Dogecoin war die erste Meme-Münze, die in diesem neuen Meta wirklich erfolgreich war und im letzten Superzyklus nach der dritten Halbierung von Bitcoin im Jahr 2020 startete. Bis 2021 stieg die Kryptowährung mit dem liebenswerten Hundememe zu neuen Höhen auf, unterstützt von prominenten Befürwortern aus der Industrie wie Elon Musk und prominenten Künstlern wie Snoop Dogg.

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich in einer weiteren langfristigen Rallye im Jahr 2024.Viele Analysten schätzen, dass diese nach der Halbierung des Bitcoin-Angebots am 19. April 18 bis 24 Monate dauern könnte, basierend auf den drei vorangegangenen vierjährigen Super-Zyklen.

Große Meme-Münzen-Gelegenheit: $KAI Cat

Eine der größten Erfolgsgeschichten von 2023 im Bereich der Krypto-Alts war Pepe Coin (PEPE), und ein großer Teil des Erfolgs lag in der Fähigkeit des Teams, das Narrativ zu verändern.

Pepe ist ein Cartoon-Frosch-Memory, und die Projekt-Community bezog sich direkt auf ihre hündischen Konkurrenten und verkündete stolz: “Die Hundstage sind vorbei!” Als die Münze ihren Höhepunkt erreichte, verwandelte ein früher Investor eine Investition von 250 Dollar in vier Tagen in einen Gewinn von 1,02 Millionen Dollar.

Das Narrativ, das jetzt schon super angesagt ist, wie z. B. Hunde-Memes, ist in der Regel nicht die Lösung, um in unglaublich kurzer Zeit so große Gewinne zu erzielen. Wenn es bereits heiß ist, ist es bereits zu spät, um die monströsen Renditen zu erzielen, die man als Early Adopter der nächsten großen Sache erzielt, bevor sie ein Hit ist. Was auch immer das nächste Ding ist, das ist das Ding, in das man investieren sollte.



Als der Bitcoin-ETF im Januar auf den Markt kam, war es nicht der Bitcoin-Kurs, der an den Kryptobörsen an einem Tag um 11 % stieg. Es war Ethereum, denn ein Bitcoin-ETF war die Sache, die bereits passiert war. Ein Ethereum-ETF war die nächste Sache, und die Anleger sind immer noch begeistert von dieser Möglichkeit irgendwann später im Jahr 2024.

Aber wenn 11 % Kursgewinn an einem Tag für Münzhändler nicht ausreichen, sind Meme-Münzen genau das Richtige. Ein Projekt, das nach dem Erfolg von PopCat hervorsticht, ist $KAI Cat. Da buchstäblich nur noch wenige Stunden bis zur nächsten Preiserhöhung im KAI-Vorverkauf verbleiben, hat der Coin bereits über 230.000 USD in ETH und USDT gesammelt.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.