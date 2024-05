Ethereum-ETFs werden voraussichtlich genehmigt: Der ETH-Preis steigt über 3500 Dollar; Investoren decken sich mit Avalanche (AVAX) und Rollblock (RBLK) für die Altsaison ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Antragsprozess für Ethereum-ETFs (ETH) hat große Fortschritte gemacht. Obwohl die Genehmigung nicht garantiert ist, ist sie nun wahrscheinlicher als zuvor. Insbesondere fordert die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) nun die Börsen auf, die 19b-4-Anmeldungen beschleunigt zu aktualisieren.

Darüber hinaus hat Avalanche (AVAX) mit der Einführung von Gamestarter auf GameChain großen Anklang gefunden, und Händler decken sich aufgrund des großen Renditepotenzials auch mit Rollblock ein, der bereits um 20 % gestiegen ist. Wir gehen auf jeden einzelnen ein, um zu sehen, warum dies die besten Altcoins sind, in die man investieren kann.

Ethereum Preis steigt über 3.500 Dollar, da ETFs bald genehmigt werden könnten

Ethereum (ETH) ist über 3.500 US-Dollar gestiegen, da die Börsen von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aufgefordert werden, die 19b-4-Anträge beschleunigt zu aktualisieren, wie drei mit der Situation vertraute Personen gegenüber CoinDesk berichteten. Dies deutet darauf hin, dass sie sich auf die Genehmigung dieser Anträge vor der wichtigen Frist am 23. Mai 2024 zubewegen könnten, was den Ethereum Preis weiter nach oben treiben und ihn zu einem der besten Altcoins zum Kauf machen könnte.

Die Kennzahlen auf dem Chart sind nun positiv, da die Kryptowährung Ethereum seit Jahresbeginn um 101 % gestiegen ist. Infolgedessen ist die Stimmung in Bezug auf die Zukunft der Kryptowährung optimistisch, und laut der Ethereum Preisprognose kann sie 2024 bei 4.467 USD enden.

Avalanche Crypto um 176% gestiegen – Preis soll bis Q4 53,27 Dollar erreichen

Avalanche (AVAX) ist einer der Altcoins, die von Händlern aufgrund der gestiegenen Marktdynamik aufgestockt werden. Darüber hinaus wurde die Avalanche-Kryptowährung positiv beeinflusst, als Gamestarter auf GameChain startete, einer Layer-1, die eine sichere Plattform bietet, auf der Entwickler leicht aufbauen können, angetrieben durch das Avalanche-Ökosystem. Alle Subnetze werden auch automatisch in Core unterstützt, wodurch sichergestellt wird, dass die Community immer einen Nutzen hat.

Basierend auf dem Avalanche-Kursdiagramm ist die Kryptowährung seit Jahresbeginn um 176 % gestiegen und könnte bei dieser Rate neue Höhen erreichen. Basierend auf der Avalanche Preisvorhersage kann er das vierte Quartal 2024 bei 53,27 USD beenden, was AVAX zu einem der besten Altcoins zum Kauf macht.

Rollblock (RBLK): Ein GambleFi-Disruptor mit Höhenflugpotenzial

Rollblock (RBLK) ist ein GambleFi-Projekt, das mit seinem Presale bereits große Fortschritte gemacht hat, da es ein Wachstum von 20 % verzeichnet und mehr als 300.000 USD gesammelt hat, wobei einige Analysten prognostizieren, dass es noch weitaus mehr einsammeln kann, bevor der Mai 2024 endet. Die starke Nachfrage und das Interesse an dem Projekt unterstreicht das weltweite Interesse an RBLK, da es mehr als nur ein Presale ist, sondern eine komplette Online-Casino-Plattform bietet, die live und vollständig lizenziert ist und darauf abzielt, die Online-Glücksspielindustrie zu revolutionieren, ein Markt, der bis 2028 ein schwindelerregendes Volumen von 744 Milliarden Dollar erreichen soll.

Rollblock bietet ein voll funktionsfähiges Casino, das die Blockchain-Technologie einsetzt, um Transparenz, Sicherheit und Effizienz beim Spielen zu gewährleisten. Im Gegensatz zu traditionellen Casinos legt Rollblock den Schwerpunkt auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer, indem bei der Anmeldung keine KYC-Prüfungen (Know-Your-Customer) durchgeführt werden. Darüber hinaus werden bis zu 30 % der wöchentlichen Einnahmen von Rollblock für den Kauf von Token auf dem offenen Markt verwendet, von denen die Hälfte verbrannt wird, was zu einer Verknappung führt und den Preis potenziell in die Höhe treibt, während die verbleibende Hälfte als Einsatzprämien verteilt wird und Anreize für langfristige Inhaber bietet.

RBLK wird während der Phase 2 des Vorverkaufs zu einem Preis von 0,012 USD gehandelt, so dass jeder mit einem Abschlag zugreifen kann, bevor der Wert explodiert. Laut Prognosen kann die Kryptowährung 0,5 USD erreichen, sobald sie im dritten Quartal 2024 an zentralen Tier-1-Börsen (CEXs) notiert ist, was sie zu einem der besten Altcoins macht, in die man investieren kann.

Warum sich die Anleger in der Altcoin-Saison mit AVAX und RBLK eindecken

Während die Welt der ETFs durch die jüngsten Aktualisierungen von Ethereum an Aufregung gewonnen hat, ist es klar, dass sich viele Händler aufgrund des hohen Wachstumspotenzials in Richtung Avalanche und Rollblock bewegen. RBLK zeichnet sich insbesondere durch einen innovativen Ansatz, eine starke Presale-Leistung und eine vielversprechende Zukunft an großen Börsen aus, was ihn zu einer Top-Altcoin-Auswahl für die Diversifizierung macht.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2024

