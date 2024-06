Ethereum-ETFs genehmigt: Rollblock (RBLK), Cardano (ADA) und Notcoin (NOT) könnten weiter ansteigen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nach mehreren Ablehnungen und monatelangem Warten sind Ethereum-ETFs endlich von der SEC genehmigt worden. Da der Handel noch in diesem Monat beginnen soll, sind Marktexperten zuversichtlich, dass eine Altcoin-Marktrallye folgen wird. Basierend auf den Vorhersagen von Top-Marktexperten sind Rollblock (RBLK), Cardano (ADA) und Notcoin (NOT) einige der besten Altcoins, die man kaufen sollte, um in dieser Altsaison massive Gewinne zu erzielen.

Rollblock (RBLK) wird den Gaming-Bereich dominieren

Rollblock (RBLK) ist ein neues Projekt, das aufgrund seines Potenzials, die 450-Milliarden-Dollar-Gaming-Industrie zu stören, für Schlagzeilen im Kryptobereich gesorgt hat. Die besten Blockchain-Technologien werden in der Rollblock-Entwicklung eingesetzt, um die Transparenz und Effizienz zu gewährleisten, die extrem wichtige Anliegen des Kasino- und Glücksspielgeschäfts sind.

Die Online-Gaming-Plattform von Rollblock nutzt eine faire Spieltechnologie, die zu den sichersten Konzepten gehört, die den Nutzern im Online-Casino-Bereich zur Verfügung stehen, und ist damit möglicherweise eine der einfachsten Online-Casino-Seiten. Über 150 Spiele mit hohen Gewinnen können von den Nutzern gespielt werden, ohne dass sie sich mit der anspruchsvollen KYC auseinandersetzen müssen. Die Online-Plattform ist außerdem vollständig lizenziert, so dass Nutzer aus der ganzen Welt beruhigt auf ihre Dienste zugreifen können.

Zusätzlich zu den Preisen, die man bei Spielen und Wetten auf der Plattform gewinnen kann, bietet Rollblock seinen Nutzern die Möglichkeit, RBLK-Tokens zu verdienen. Das Team hat beschlossen, dass bis zu 30 % des wöchentlichen Gewinns für den Rückkauf von RBLK-Tokens verwendet werden. Die Hälfte dieses Anteils wird verwendet, um RBLK-Staker zu belohnen, was es zu einem der besten Altcoins macht, die man kaufen kann.

Die andere Hälfte wird verbrannt, um Knappheit zu schaffen und den Wert von RBLK zu steigern. Als potenzielle Antwort auf die Herausforderungen eines Multi-Milliarden-Dollar-Marktes sind Marktexperten in diesem Bullenzyklus optimistisch für RBLK. Obwohl der Preis von RBLK in der dritten Presale Phase nur 0,014 $ beträgt, haben frühe Investoren in nur drei Wochen bereits eine Rendite von 40 % eingefahren! Innerhalb einer Fülle von Vorteilen, einschließlich eines voll funktionsfähigen Unternehmens, das hinter dem $RBLK-Token steht, schlagen die Investoren vor, dass es in diesem Jahr einen Höchststand von über 1 USD erreichen könnte, was es zur besten Krypto-Investition macht.

Cardano (ADA), um die Pechsträhne mit einer großen Preispumpe zu beenden

Bislang hat Cardano (ADA) im Jahr 2024 die Top-10-Altcoins unterboten und ist um mehr als 25 % gefallen, während andere deutliche Gewinne verzeichnen. Infolgedessen ist der Preis des Altcoins im Bereich von 0,44 USD gefallen. Während dies eine Menge Kritik an Cardano angezogen hat, bleiben mehrere Analysten optimistisch über ADA.

In einem kürzlich veröffentlichten Video teilte das Crypto Capital Venture mehrere Gründe, warum ADA-Inhaber optimistisch sein sollten. Das wachsende DeFi-Netzwerk, die Wal-Aktion und die Interoperabilität deuten darauf hin, dass es bald zu einer Rallye kommen könnte. Der Cheeky Crypto YouTube-Kanal glaubt, dass ein neues ATH über 1 USD für ADA möglich ist, aber der Altcoin muss zuerst über das Widerstandsniveau von 0,68 USD ausbrechen.

Notcoin (NOT) setzt neues ATH nach Post-Airdrop-Verlusten

Die massiven Verkäufe, die auf den Notcoin (NOT) Airdrop folgten, führten dazu, dass der Preis des Altcoins in den ersten Handelstagen um mehr als 50 % einbrach. Er hat sich jedoch stetig erholt. Nach einem kürzlichen Preisanstieg von 40 % erreichte er ein ATH von 0,0131 USD. Während Notcoin weiterhin die Top-10-Altcoins übertrifft, glauben Analysten, dass der Hype noch anhalten könnte.

Die wachsende Unterstützung für Notcoin hat ihn zum fünftmeist gehandelten Vermögenswert auf Binance gemacht. Darüber hinaus hat das Team hinter dem Projekt über 1,6 Millionen On-Chain-Inhaber bekannt gegeben, was es zu einem größeren Projekt als Shiba Inu, BONK und Pepe macht. Mit der wachsenden Popularität des Projekts wird der Preis von Notcoin wahrscheinlich noch in diesem Jahr den Meilenstein von 0,10 USD erreichen.

Fazit

Obwohl Cardano die meisten Top-Altcoins hinter sich gelassen hat, deuten die technischen Indikatoren und das wachsende Netzwerk darauf hin, dass eine größere Rallye bevorsteht. Unterdessen zeigt der jüngste Erfolg von Notcoin, wie viel Potenzial Airdrop-Projekte haben. Infolgedessen machen sein größerer Nutzen und sein größerer Zielmarkt Rollblock zur besten. Krypto-Investition des Jahres, wobei Analysten eine 70-fache Rallye erwarten, sobald er an einer Tier-1-CEX eingeführt wird.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2024

