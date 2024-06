Mega Dice: Neuer GameFi-Token erzielt 1,3 Mio. $ im Vorverkauf

Der neue GameFi-Token Mega Dice ($DICE) revolutioniert die Krypto-Gaming-Welt und erreichte kürzlich die beeindruckende Marke von 1,36 Millionen Dollar im Vorverkauf. Mega Dice positioniert sich als führende Marke im Krypto-Casino-Bereich und verzeichnet über 10.000 aktive Spieler monatlich sowie Wetteinsätze von über 50 Millionen Dollar.

Auf der Solana (SOL)-Blockchain emergiert Mega Dice als eine der führenden Plattformen. Es verbindet GambleFi und GameFi nahtlos und strebt danach, den derzeitigen Marktführer Rollbit ($RLB) zu übertreffen. Der native Token $DICE bietet vielfältige Plattformvorteile. Dazu gehören Cashback im Casino, Airdrop-Belohnungen und NFT-Vergünstigungen für Token-Inhaber.

Aktuell ist der $DICE-Token zum Vorverkaufspreis von 0,075 Dollar erhältlich. Interessierte Käufer sollten schnell handeln, um den Token zu diesem Preis zu sichern, bevor die nächste Phase des Vorverkaufs beginnt. Zuvor lag der Preis bei 0,069 Dollar.

Die Kombination aus Spielspaß und finanziellen Anreizen macht Mega Dice zu einer herausragenden Option im Bereich der Krypto-Casinos. Mit einem starken Nutzerwachstum und beeindruckenden Finanzkennzahlen ist Mega Dice auf dem besten Weg, eine führende Rolle im Krypto-Gaming-Sektor einzunehmen.

Jetzt direkt zu Mega Dice

Der globale Online-Glücksspielmarkt zeigt beeindruckende Wachstumszahlen und verlangsamt sich nicht. Mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,20 % wird der weltweite Umsatz des Sektors bis 2029 voraussichtlich 136,3 Milliarden Dollar erreichen.

Innerhalb dieses expandierenden Marktes zeigt sich das Krypto-Glücksspiel als einer der am schnellsten wachsenden und innovativsten Teilbereiche. Im Jahr 2023 wird sein geschätzter Marktwert auf 250 Millionen Dollar beziffert.

Gaming-Token wie Rollbit spiegeln das wachsende Interesse an Coins wider, die sich auf Online-Wetten konzentrieren. RLB erreichte im November 2023 sein Allzeithoch von 0,2644 Dollar und verzeichnete einen Anstieg von 8.000 % seit seinem Tiefpunkt im Jahr 2022.

Auch andere Gaming-Token zeigen starke Leistungen. JetTon Games (JETTON), die drittgrößte Gaming-Münze mit einer Marktkapitalisierung von 44 Millionen Dollar, verzeichnete in der vergangenen Woche einen Zuwachs von 8,6 %. DEDPRZ (USA) erzielte im gleichen Zeitraum ein Plus von 7,7 %.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie Krypto-Glücksspiel den Online-Glücksspielmarkt revolutioniert und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Der stetige Anstieg der Marktkapitalisierungen und die beeindruckenden Wertsteigerungen der Gaming-Token unterstreichen das immense Potenzial dieses Sektors.

Mega Dice stellt eine beeindruckende Kraft in der Krypto-Casino-Branche dar. Es bietet eine umfassende Auswahl von über 4.500 Spielen, darunter Slots, Premium-Live-Casino-Erlebnisse und fesselnde Spielshows.

Auch Esport-Fans kommen auf ihre Kosten. Der umfangreiche Sportwettenbereich umfasst mehr als 60 Sportarten und bietet erstklassige Wettquoten.

Neben dem Gaming bietet Mega Dice auch Krypto-Futures-Handel an, bei dem Nutzer DICE verdienen können.

Für potenzielle Inhaber bietet der $DICE-Token zahlreiche Vorteile auf der Plattform. Ausgewählte $DICE-Halter und Mega Dice-Spieler erhalten limitierte NFTs, die Zugang zu exklusiven Privilegien und Belohnungen gewähren.

Nutzer können den Token gegen andere Kryptowährungen tauschen oder in Fiat-Währung umwandeln. Außerdem dient er als Hauptwährung für das Spielen auf der Mega Dice-Website und den Mega Dice Casino Bot auf Telegram.

Die vielfältige Nutzbarkeit von $DICE innerhalb der Plattform und das Potenzial des Projekts, einen bedeutenden Teil des Krypto-Gaming-Marktes zu erobern, sind Schlüsselfaktoren, warum YouTuber Michael Wrubel optimistisch auf Mega Dice im Jahr 2024 blickt.

Der Kauf von $DICE bietet mehr als nur Besitz – Käufer profitieren aktiv durch die Staking-Funktionen der Plattform.

Inhaber von $DICE, die ihre Tokens staken, können tägliche Belohnungen basierend auf der Leistung des Mega Dice Casinos freischalten und damit an den Gewinnen teilhaben.

Die Plattform belohnt Staker großzügig und bietet ihnen bevorzugte Behandlung mit Boni, exklusiven Angeboten und frühem Zugang zu neuen Spielen.

Frühzeitige Staker werden zudem die Ersten sein, die von einer hohen APY profitieren, da das Staking-Programm von Mega Dice kurz vor dem Start steht.

Das Staking ist entscheidend, um die Preisstabilität und den Wert von $DICE für die Inhaber zu erhalten.

Die Preisstabilität von $DICE wird durch Strategien in der Tokenomics weiter verbessert. Dazu gehören reguläre Token-Burns, die die Verknappung erhöhen, und strategische Rückkäufe, die den Preis steigern können.

Zusätzlich schützt die Obergrenze von 420 Millionen Tokens vor Inflation, was dazu beiträgt, den Wert von $DICE langfristig zu sichern.

Von der gesamten Menge sind etwa 35 % oder 147 Millionen Tokens für den Vorverkauf vorgesehen, während 10 % oder 42 Millionen Tokens für Staking-Belohnungen reserviert sind.

Indem Sie $DICE kaufen, erhalten Sie ein Stück einer bereits erfolgreichen Krypto-Casino-Plattform und profitieren von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und Anreizen, die Mega Dice bietet.

Bereiten Sie sich auf einen $2,25 Millionen Airdrop vor!

Der Airdrop ist in drei Saisons unterteilt, jede im Wert von $750.000. Nutzer können sich qualifizieren, indem sie auf der Website aktiv bleiben und innerhalb von 21 Tagen ein Einsatzvolumen von $5.000 erreichen oder durch aktives Wetten in jeder Kryptowährung vom Vorverkauf bis zum Token-Launch.

Zur weiteren Belohnung der Vorverkaufsbeiträger bietet Mega Dice großzügige Empfehlungsprämien. Es gibt eine 10 % Empfehlungsprovision auf alle im Vorverkauf geworbenen Investitionen.

Refer & Earn with $DICE! 🚀💰

Exciting news! You can still refer users to the Mega Dice presale and earn a generous 10% commission on all referral purchases. Here’s a simple guide on how to get started:

1. Visit: https://t.co/E5WFsXQhfQ.

2. Connect: Connect your wallet.

3.… pic.twitter.com/bChN4iebgl

— Mega Dice Casino (@megadice) May 29, 2024