Ethereum (ETH) erlebt sein größtes Netzwerkwachstum; THORChain und KangaMoon dominieren den Altcoin-Bereich

Ethereum (ETH) erlebt ein außerordentliches Netzwerkwachstum, das einen Meilenstein in der Entwicklung darstellt. Gleichzeitig gewinnen Altcoins wie THORChain (RUNE) oder KangaMoon (KANG) an Boden in der Kryptoindustrie. Viele Analysten behaupten, dass KANG, der sich jetzt in der 5. Phase seines Presale befindet, der der nächste 1-Dollar-Altcoin im Jahr 2024 sein wird.

Ethereum (ETH): Herausragendes Netzwerkwachstum

Ethereum (ETH) hat kürzlich auf dem Kryptomarkt für Schlagzeilen gesorgt. Laut dem Kryptoanalysten Ali Martinez hat dieser Altcoin sein größtes Netzwerkwachstum in den letzten 12 Monaten erlebt. Glassnode zeigt, dass am 29. April rund 139.560 neue ETH-Adressen geschaffen wurden.

#Ethereum just witnessed its biggest network growth in over a year! Around 139,560 new $ETH addresses were created on April 29. pic.twitter.com/9hJRt3Jp8k — Ali (@ali_charts) May 1, 2024

Der Ethereum Kurs ist allein im vergangenen Jahr um 62 % gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von 356 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus handelt Ethereum derzeit über seinen 100- und 200-Tage-EMAs, während neun technische Indikatoren grün blinken. Aus diesem Grund sagen Experten voraus, dass Ethereum bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 auf 3.775 $ ansteigen wird.

THORChain (RUNE): Über $10B im Handelsvolumen

In der Zwischenzeit hat THORChain (RUNE) ebenfalls einige Wellen in diesem Bereich geschlagen. Zum Beispiel gab THORChain bekannt, dass der März 2024 der erste Monat mit einem Handelsvolumen von über 10 Milliarden Dollar war. Dieser Meilenstein ist bedeutsam, da er das Ausmaß der Aufmerksamkeit zeigt, die dieser Altcoin erhält.

Der THORChain Kurs ist im Jahresvergleich um 280 % gestiegen, und die Marktkapitalisierung hat sich auf 1,65 Milliarden Dollar erhöht. Darüber hinaus wird der THORChain Coin über ihren 100- und 200-Tage-EMAs gehandelt. Da der RSI bei 60 liegt, bleiben die Experten optimistisch. Sie prognostizieren, dass RUNE innerhalb des zweiten Quartals 2024 einen Wert von 6 $ erreichen wird, was ihn zu einem der zu beobachtenden Altcoins macht.

March 2024 was the first month in THORChain history with over $10b in trading volume 🎉 A major win for DEXs, but the goal is unambiguously to flip the volume and liquidity of centralized exchanges. Bitcoin liquidity will live natively, on-chain. Onwards pic.twitter.com/7OsxsErGaK — THORChain (@THORChain) March 27, 2024

KangaMoon (KANG): Ein aufstrebendes Mitglied der Top 10 Altcoins

KangaMoon (KANG) gewinnt als Altcoin schnell an Popularität. Viele Händler werden dank seiner hervorragenden Presale von ihm angezogen. Zum Beispiel hat KangaMoon mehr als 6 Mio. $ erhalten, mit Prognosen, dass er 7 Mio. $ erreicht, bevor der Mai 2024 endet. Außerdem sind 20.000 Community-Mitglieder und 6.000 Inhaber dieses Altcoins registriert.

Die Play-to-Earn (P2E) Gaming-Industrie wird voraussichtlich $ 885M im Jahr 2028 erreichen, was eine gute Gelegenheit für KangaMoon darstellt. Aus diesem Grund wird das Unternehmen ein P2E-Spiel entwickeln, bei dem die Spieler den KANG-Token als In-Game-Währung verwenden. Mit anderen Worten, die Spieler können diesen Altcoin verwenden, um Gegenstände im Spiel zu kaufen, an Herausforderungen teilzunehmen, um zusätzliche Token zu erhalten und vieles mehr.

KangaMoon konzentriert sich auch auf seine Community. Zum Beispiel belohnt KangaMoon jetzt seine aktivsten Community-Mitglieder mit kostenlosen KANG, bevor der Presale endet. Daher stürzen sich die Händler darauf, KangaMoons Beiträge in den sozialen Medien zu mögen und zu teilen, um diesen Altcoin kostenlos zu erhalten.

🎉 We’ve just smashed through another milestone, #Mooners! ✨$6M raised and counting! ✨ This isn’t just a presale, it’s a revolution.

Don’t miss out on making history with us. 🤝 ➡️Join the presale now at https://t.co/RcKTP0tbQy and be part of our epic journey. Let’s push… pic.twitter.com/jZnp69dvjN — Kangamoon (@Kangamoon_P2E) May 1, 2024

KANG befindet sich jetzt in Phase 5 des Presale und ist nur 0,0196 $ wert – ein Anstieg von 290 % gegenüber dem Startpreis von 0,005 $. Experten sind jedoch optimistisch, was KANG betrifft, da es sich in einem so frühen Stadium seiner Entwicklung befindet. Sie prognostizieren einen Anstieg auf 1 $, sobald eine Tier-1-CEX KANG im zweiten Quartal 2024 aufnimmt. Mit dieser Preisvorhersage wird KANG zu einem der besten Altcoins zum Kauf.

Bietet KangaMoon schnellere Erträge als Ethereum und THORChain?

Mit einer niedrigen Marktkapitalisierung von 19,6 Millionen Dollar könnte KangaMoon schnellere Renditen als Ethereum oder THORChain bringen. Dies liegt daran, dass er weniger neue Geldströme benötigt, um die Preise zu erhöhen. Infolgedessen könnte KangaMoon im Jahr 2024 zu den Top 10 Altcoins gehören. Um mehr zu erfahren, folgen Sie den untenstehenden Links und erhalten Sie einen 10%igen Bonus auf jeden Kauf.

