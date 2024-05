Krypto News: Dogecoin steigt um 20 %, während Dogeverse fast ausverkauft ist

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Korrektur am Kryptomarkt scheint beendet zu sein. Nachdem der Bitcoin-Kurs von seinem Allzeithoch innerhalb von 6 Wochen auf 56.000 Dollar gekracht ist und damit mehr als 20 % eingebüßt hat, geht es nun wieder bergauf. Derzeit bewegt sich BTC um die 64.000 Dollar Marke und davon profitieren auch die meisten Altcoins. Einmal mehr gehören Meme Coins zu den großen Gewinnern, wobei Dogecoin (DOGE) alle Erwartungen übertrifft und damit zu den Top Performern gehört. Auch beim neuen Dogeverse könnte die Stimmung kaum bullisher sein, sodass der neue Coin inzwischen schon fast ausverkauft ist. Experten gehen von einer baldigen Kursexplosion aus.

Dogecoin steigt um 20 %

Dogecoin ist der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung und kommt inzwischen auf eine Bewertung von rund 24 Milliarden Dollar. Man könnte meinen, dass es bei so einer hohen Bewertung nicht mehr so leicht ist, hohe Gewinne zu erzielen, da dafür bereits enorme Summen investiert werden müssen, um den Kurs anzutreiben. Genau das ist bei Dogecoin offenbar in den letzten 24 Stunden passiert. Der Kurs hat in dieser Zeit um mehr als 20 % zugelegt.



(DOGE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar konnte auch Shiba Inu (SHIB) – der zweitgrößte Meme Coin nach Marktkapitalisierung – in den letzten 24 Stunden Gewinne einfahren, allerdings hat DOGE deutlich besser performt, wodurch der Vorsprung von Dogecoin noch weiter ausgebaut wurde. Auch FLOKI, PEPE und WIF liegen zweistellig im Plus, wodurch schnell klar wird, dass die Meme Coin Season nach wie vor im Gang ist. Die Chancen, dass Dogecoin in diesem Bullrun ein neues Allzeithoch erreicht, stehen damit gut, wobei das Gewinnpotenzial bei neueren Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch deutlich höher ist. Das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Anleger auf $DOGEVERSE setzen, der inzwischen schon fast ausverkauft ist.

Letzte Chance bei Dogeverse

$DOGEVERSE ist ein neuer Meme Coin, der – anders als Dogecoin – noch in seinen Anfängen steckt und somit ein beträchtliches Gewinnpotenzial bietet, wenn auch bei höherem Risiko. Die Entwickler haben ihre Ambitionen durch einen Multi Chain Launch des $DOGEVERSE-Tokens von Beginn an deutlich gemacht. Aktuell befindet sich $DOGEVERSE noch in der Vorverkaufsphase und um ein breites Spektrum an Investoren zu erreichen, ist der Coin auf mehreren Blockchain-Plattformen wie Solana, Ethereum, Base, BSC, Polygon und Avalanche verfügbar, was die Wahrscheinlichkeit einer Kursexplosion nach dem Börsenstart erhöht.



(DOGEVERSE Token-Vorverkauf – Quelle: Dogeverse Website)

Schon nach kurzer Zeit haben Investoren $DOGEVERSE-Token im Wert von mehr als 13 Millionen Dollar gekauft. Analysten prognostizieren daher, dass es nach der Notierung an den Kryptobörsen zu einer massiven Kurssteigerung kommen könnte, mit potenziellen Wertsteigerungen um das 10- bis 20-fache, wie es bei neuen Meme Coins oft beobachtet wird. $DOGEVERSE besticht nicht nur durch seinen Multi Chain Launch, sondern auch durch eine attraktive Staking-Funktion, die Investoren, die ihre Token staken, eine hohe Rendite in Form zusätzlicher Token bietet.

Die APY (jährliche Rendite) hängt von der Größe des Staking Pools ab und ist dadurch besonders zu Beginn hoch, wenn sich noch nicht so viele Käufer am Staking beteiligen. Ein Großteil der bereits verkauften Token wurde daher schon in den Pool eingebracht, um ein passives Einkommen zu sichern. Das wirkt einem möglichen Verkaufsdruck nach dem Start entgegen, da gestakte Token für mindestens eine Woche nicht verkauft werden können. Das erhöht die Chancen auf eine Kursexplosion, insbesondere wenn die Nachfrage so hoch bleibt und das Angebot durch das Staking zusätzlich verknappt wird.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2024

