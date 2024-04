Bullische Bitcoin Kurs Prognose: Große Investoren bleiben zuversichtlich!

Die Aktionen und Trades von Großinvestoren sogenannten “Walen” ist für viele Marktbobachter in der sich schnell wandelnden Landschaft der Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung.

Neueste Daten von CryptoQuant zeigen hierbei, dass diese Akteure ihre Positionen trotz steigender unrealisierter Gewinne halten. Sollten sie beginnen, diese Gewinne nun Stück für Stück mitzunehmen, könnte das Ganze weiterführend eine strategische Marktbeeinflussung kreieren.

Folglich könnte dies in der weiteren Konsequenz wesentliche Auswirkungen auf die Preisstabilität von BTC und die Volatilität des Kryptomarktes an sich haben. Aber was bedeutet dies jetzt genau?

Ein signifikanter Anstieg unrealisierter Gewinne bei Langzeit-Walen zeigt uns auf, dass diese Investorengruppe nicht gewillt ist, bei der ersten Gelegenheit Gewinne zu realisieren. Stattdessen bevorzugen sie eine abwartende Haltung. Diese Strategie wird unter Analysten bei Kryptowährung in der Mehrheit als Indiz dafür gesehen, dass erfahrene Investoren eine weitere Wertsteigerung der von ihnen gehaltenen Krypto-Assets und in diesem Fall Bitcoin erwarten.

