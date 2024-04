Franklin Templeton legt Geldmarktfonds auf Polygon auf; Warum steigen Tron und KangaMoon so stark?

Franklin Templeton hat kürzlich einen Geldmarktfonds auf der Polygon-Blockchain (MATIC) aufgelegt, was darauf hindeutet, dass sich die Institutionen zunehmend für DeFi interessieren. Unterdessen sind Tron (TRX) und KangaMoon (KANG) die besten Kryptowährungen, die man zurzeit kaufen kann. Analysten weisen darauf hin, dass KANG, ein Presale-Coin in der 5. Phase , der im Jahr 2024 auf $0,5 steigen könnte.

Franklin Templeton hat bekannt gegeben, dass der Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) in die Polygon (MATIC) Blockchain integriert werden. Dies ist ein bedeutender Schritt für den allerersten in den USA registrierten Investmentfonds, der nun öffentliche Blockchains zur Durchführung von Transaktionen nutzt.

In der Zwischenzeit reitet der Polygon Coin auf einem Bullenrun. Allein in der letzten Woche stieg der Polygon Kurs von 0,67 $ auf 0,70 $. Während dieser Zeit stieg die Marktkapitalisierung von Polygon von 6,88 Mrd. $ auf 6,97 Mrd. $. Diese Kryptowährung wird oberhalb ihres 200-Tage-EMA gehandelt, so dass Experten eine bullische Polygon-Preisprognose abgegeben haben. Sie prognostizieren ein Wachstum auf 1,10 $ innerhalb des zweiten Quartals 2024.

Tron (TRX) ist ein weiterer Token, der auf diesem Markt Wellen schlägt. In den letzten sieben Tagen ist der Tron Kurs von 0,11 $ auf 0,12 $ gestiegen. Die Marktkapitalisierung von Tron ist in diesem Zeitraum von 9,60 Mrd. $ auf 10,46 Mrd. $ angestiegen. Darüber hinaus berichtet Messari, dass Tron (TRX) im ersten Quartal 2024 in vielen Sektoren ein positives Wachstum verzeichnete. Zum Beispiel erreichte der USDT auf TRON $50B.

Darüber hinaus gibt es jetzt 25 technische Indikatoren für den Tron Coin im grünen Bereich. Aus diesem Grund sind die Marktanalysten weiterhin optimistisch für diese Kryptowährung. In ihren Tron-Kursvorhersagen prognostizieren sie einen Anstieg auf 0,17 $ bis zum Ende des zweiten Quartals 2024.

Globale Händler interessieren sich auch für KangaMoon (KANG), eine aufstrebende Presale Sensation. Dieser Presale hat bisher über 5,8 Mio. $ eingebracht und wird voraussichtlich bis Ende April 2024 6 Mio. $ erreichen. Die Gemeinschaft hat mehr als 20.000 registrierte Mitglieder und 6.000 KANG-Inhaber, was eine starke Beteiligung zeigt.

Kürzlich kündigte KangaMoon (KANG) eine wichtige Partnerschaft mit RiotSharks an, die spannende Raids und einen monatlichen Belohnungspool von 1.000 $ mit sich bringt. Diese Entwicklung hat die Aufmerksamkeit, die KangaMoon erhält, nur noch verstärkt. Im Wesentlichen wird KangaMoon ein P2E-Spiel starten, bei dem KANG verwendet wird, um Ingame-Gegenstände zu kaufen und Charaktere zu verbessern.

Das Besondere an KangaMoon ist, dass es sich darauf konzentriert, der Community etwas zurückzugeben. Zum Beispiel belohnt KangaMoon die aktivsten Community-Mitglieder vor dem Start mit kostenlosen KANG-Token. Deshalb stürzen sich jetzt unzählige Menschen darauf, KangaMoons Beiträge in den sozialen Medien zu mögen und zu teilen.

