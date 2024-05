JPMorgan kämpft, um Katalysator für Bitcoin und Ethereum Preissteigerung zu finden: KangaMoon-Presale auf dem Weg zu 7 Millionen Dollar

Inmitten der aktuellen Rallye rutschte Bitcoin, die führende Kryptowährung, wieder auf 62.500 US-Dollar ab, während andere Kryptowährungen massive Rückgänge verzeichneten. JPMorgan sorgte mit seiner Analyse für Schlagzeilen, in der es seine vorsichtige Haltung zu Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) auf kurze Sicht beibehielt und keine unmittelbaren Katalysatoren für steigende Kursbewegungen vorschlug.

Der Wall-Street-Gigant JPMorgan hat seine vorsichtige Haltung gegenüber dem Kryptowährungsmarkt beibehalten und weist darauf hin, dass es keine unmittelbaren Katalysatoren gibt, die eine Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Marktes auslösen könnten. Die Bank begründete ihre Einschätzung mit den jüngsten Abflüssen aus den Bitcoin-ETFs und dem erhöhten Druck der US-Börsenaufsicht SEC, die das Gier- und Angstniveau des Marktes bei 55 belassen haben, was eine neutrale Haltung widerspiegelt.

Der Gigant JPMorgan bleibt vorsichtig, selbst nachdem der Bitcoin Kurs aufgrund der Einführung des ETF in Hongkong kurzzeitig in die Höhe schoss. In jedem Fall sieht die Bank gemischte Anzeichen für Aufwärtspotenzial für Bitcoin und den Markt auf lange Sicht. Aufmerksame Händler könnten den fallenden Kryptowährungswert BTC jetzt kaufen und halten, um in Zukunft beträchtliche Erträge zu erzielen. Mit dieser Ansicht gehört Bitcoin zu den besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann.

Nach dem Bitcoin Halving ist Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ins Hintertreffen geraten und hat eine schwache Preisdynamik auf dem Markt gezeigt. Den Daten von Glassnode zufolge kämpft der Ethereum Kurs damit, die in früheren Zyklen verzeichneten Kapitalrotationstrends zu erreichen. Die BTC-ETH-Preisanalyse hat Interpretationen und Interesse an der Dynamik des Kryptowährungsmarktes geweckt.

Der Ethereum Kurs ist stärker gesunken als der BTC-Kurs und zeigt eine relativ schwache Performance, die in den letzten zwei Jahren bevorsteht – was ein gedämpftes ETH/BTC-Verhältnis zeigt. Darüber hinaus hat der Ethereum Coin einen massiven Zustrom von kurzfristigen Inhabern, was das jüngste Interesse von neuen Investoren widerspiegelt.

