Bitcoin Kurs Prognose: Bull-Run bis 2027 – aber dann „schwere Krise“! Wird BTC langfristig wertlos?

Einer der bekanntesten Krypto-Trader der Branche sagt einen Bull-Run bis 2027 voraus – und eine „schwere Krise“ im Anschluss. Wird Bitcoin langfristig wertlos? Was bedeutet die Prognose?

Das Bitcoin Halving liegt hinter uns – doch der Bitcoin Kurs wirkt schwach und unentschlossen. -6,31% musste BTC innerhalb der letzten vier Wochen verlorengeben, tradet infolge bei gegenwärtig 62.149 Dollar. Dennoch rechnen Branchenbeobachter mit einem Bull-Run, der noch geraume Zeit andauern wird.

Top-Analyst PlanB beispielsweise stellt in einer Prognose eine Bewegung auf 500.000 Dollar in Aussicht. Twitter-Erfinder Jack Dorsey ist ebenfalls bullish auf BTC, sieht den Kurs bei 1 Million Dollar.

JUST IN: Jack Dorsey predicts at least $1 million #Bitcoin price by 2030 🚀 pic.twitter.com/uNukkC4goQ

Preisziele, die dem populären Krypto-Trader Michaël van de Poppe zwar nicht fremd sind. In einer langfristigen Bitcoin-Prognose spricht er allerdings auch erstmals über die Zeit nach dem aktuellen Bull-Run – und verrät, was er für BTC erwartet.

Poppe an seine mehr als 717.000 Follower auf Twitter (jetzt X):

Denn, so der Chart-Experte: Liquidität sei auf „beiden Seiten“ vorhanden. Sowohl Kauf- als auch Verkaufdruck können die Märkte bestimmen.

Seine Prognose ist dementsprechend auch zwiegespalten: Der Holländer sagt zwar einen mehrjährigen Bullenmarkt voraus – scheint aber nicht daran zu glauben, dass Bitcoin auch danach noch florieren wird! Poppe:

The expectation is that we’ll have a four-year cycle for #Bitcoin.

Every four years.

I doubt this will be the case. Liquidity goes on both sides.

I think that this cycle is going to last until Late ’26, perhaps ’27, and then, we’re facing a severe crisis.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 12, 2024