Kampf der Meme Coins: Pepe, Dogwifhat, Raboo – Wer liefert den besten Krypto-ROI?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Während eines Bullenruns machen Blue-Chip-Werte wie Bitcoin und Ethereum die größten Kursgewinne, während günstige Token die größten prozentualen Gewinne erzielen. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten Kryptowährungen sind, die Sie jetzt kaufen können, sollten Sie Meme-Coins in Betracht ziehen.

Pepe Coins, Dogwifhat, und Raboo kommen in den Sinn. PEPE und WIF sind die Top-Token in diesem Bereich, aber der Newcomer Raboo wird den besten Krypto-ROI liefern. Das liegt daran, dass er den größten Spielraum für Gewinne hat. Der Token befindet sich noch im Presale und hat bereits einen Preisanstieg von 60 % verzeichnet. Es besteht die Chance, dass er vor dem Ende des Presale um 100 % steigt und sogar noch mehr, wenn er an den Börsen eingeführt wird.

PEPE trotz jüngstem Einbruch um 65% gestiegen

Es gibt Investoren, die glauben, dass PEPE die beste Kryptowährung ist, die man jetzt kaufen kann, weil der Preis so stark gestiegen ist. Für den größten Teil des Jahres war PEPE auf dem Vormarsch. Diejenigen, die in sie investiert haben, haben eine anständige Krypto-Rendite für ihr Vertrauen in sie gesehen.

Heute liegt der Pepe Coin auf der Monatsskala 65 % im Plus. Aber auf der wöchentlichen Skala, es ist unten 11%. Berichten zufolge war dies auf einen Wal zurückzuführen, der 366 Milliarden PEPE-Tokens auf dem offenen Markt absetzte.

PEPE wird derzeit für $0,00001427 gehandelt, wobei die Marktkapitalisierung in den letzten sieben Tagen um 7 % gesunken ist. Die Marktkapitalisierung des Tokens bleibt jedoch solide bei 5,9 Mrd. $, was darauf hindeutet, dass er seine derzeitigen Schwierigkeiten noch überwinden könnte.

Geht Dogwifhat die Luft aus?

Als Meme Coin von Solana erlebte Dogwifhat nach seiner Einführung im Januar einen enormen Kurssprung. Wie die meisten Meme-Token hat WIF keinen intrinsischen Wert und ist nur eine Darstellung von Insider-Witzen. Aber das stand seinem Ruhm und seiner Ehre nicht im Weg.

WIF überholte PEPE in Bezug auf die Marktkapitalisierung vor ein paar Monaten und ist der erste Meme Coin mit dem Thema Hund, der die Marke von 1 $ erreicht hat. Der Coin wird derzeit bei 3,26 $ gehandelt, ein leichter Rückgang gegenüber dem letzten Monat. Im Wesentlichen wurde WIF in letzter Zeit in einer ziemlich geraden Linie gehandelt, was die Hoffnung auf eine anständige Krypto-Rendite für neue Investoren zunichte machte.

Raboo: Presale Token für maximalen Krypto-ROI

Während andere Meme Coins wie WIF keinen intrinsischen Wert besitzen, hat Raboo einen echten Nutzen. Zusätzlich zu einer spielerischen Meme-Kultur lockt RABT die Nutzer mit köstlichen Belohnungen. Es verbindet SocialFi und KI, um einen Verbindungspunkt für meme-liebende Krypto-Inhaber zu schaffen.

In diesem Ökosystem kann jeder an den Community-Aktivitäten von Raboo teilnehmen, um Token-Belohnungen sowie KI-generierte NFTs zu verdienen. Aus diesem Grund ist der Presale auf großes Interesse gestoßen und macht RABT zur besten Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann.

Raboo hat mehr als 8.000 registrierte Community-Mitglieder und über 2.500 Token-Inhaber, und mehr als 1,6 Millionen Dollar wurden von Investoren aufgebracht. Dies sind die Merkmale eines ehrgeizigen Tokens, der sich an die Spitze des Marktes setzen will.

Die besten Kryptowährungen jetzt kaufen

Ohne den geringsten Zweifel übertrumpft Raboo WIF und PEPE, wenn es darum geht, den besten Krypto-ROI zu erzielen. Es beschleunigt während des Presale und kostet derzeit $ 0,0042. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Kurs um das 100-fache steigen wird, wenn er schließlich an den Börsen gelistet wird, was den frühen Investoren massive Renditen bescheren wird.

>> Sie können hier am Raboo-Presale teilnehmen <<

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.