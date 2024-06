Altcoin Season voraus – Welche Kryptowährungen kaufen?

Als einer der bekanntesten Kryptowährungsstrategen teilt Michaël van de Poppe auf seinem Twitter Kanal erst kürzlich seine Einsichten über die zukünftige Bewegung von Bitcoin. Hierbei wirft der Analyst ebenso einen Blick auf die Prognose der Performance von Altcoins in der Zukunft.

Seiner Einschätzung nach dürfte die Prognose für die nächsten Monate und weiteren Etappen des Bullenmarktes relativ eindeutig sein. Während Bitcoin weiterhin in seiner aktuellen Spanne bleiben wird, ohne signifikante Volatilität zu erleben, könnte es jetzt weiterhin bei anderen Coins erstmalig zu entscheidenden Entwicklungen kommen können. Stattdessen erwartet er eine Phase der Konsolidierung und langsame Aufwärtsbewegungen in Richtung des Allzeithochs.

#Bitcoin is likely going to continue to be moving in this range.

I'm not expecting massive volatility to come. I'd rather expect consolidation and slow upwards movements towards the all-time high.

The thesis remains the same: #Altcoins to outperform in between.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 19, 2024