Können Altcoins wie PEPE und KAI in diesem Zyklus Millionäre hervorbringen?

Die Kryptowährungsmärkte sind etwas im Minus, seit die meisten Coins im März ihren Höchststand erreichten und der Bitcoin-Preis am 14. März 74.000 $ erreichte. Doch mehrere Kryptocoins haben sich in den ersten fünf Maitagen erholt, darunter der OG – Bitcoin – und Dutzende anderer Währungen, insbesondere Meme-Coins wie DogWifHat (WIF), Pepe Coin (PEPE) und Floki Inu (FLOKI).

Während der Bitcoin-Preis in den 24 Stunden bis Sonntagmorgen um knapp 1 % nach oben kletterte, legten zwei Meme-Altcoins, Dogecoin (DOGE) und DogWifHat (WIF), mit 6,5 % bzw. 3,3 % stärker zu als die Basiswährung der Kette. Unterdessen brachte Ethereum Kai Cat ($KAI) im Vorverkauf über 230.000 $ ein.

Warum Händler Meme-Coins wie PEPE WIF und KAI lieben

An Tagen und Wochen, an denen der Bitcoin-Preis um 10 %, 15 % oder 20 % steigt , verzeichnen Meme-Coins üppige Gewinne von bis zu 100 % an einem einzigen Tag. Das ist es, was Bonk (BONK)-Token den Bag-Inhabern am 15. Dezember 2023 lieferten. Ihr Großvater musste jahrelang warten, um eine solche Rendite von den meisten Wall-Street-Aktien zu bekommen.

Aber Altcoin-Perlen haben für viele Kryptowährungsinvestoren innerhalb von Monaten oder nur ein paar Jahren Tausende in Millionen verwandelt. Das mag zwar zu schön klingen, um wahr zu sein, aber wenn Sie Ihre eigene Recherche zu den Gewinnen auf dem Kryptomarkt durchführen, werden Sie feststellen, dass mehrere Altcoin-Projekte viele Investoren zu Millionären gemacht haben, nachdem sie mit einem Teil ihrer Ersparnisse ein kalkuliertes Risiko eingegangen sind.

Es sind nicht nur die Gründer neuer Kryptowährungen und finanzkräftige Risikokapitalgeber, die Millionen von ihren Investitionen in Altcoins verdient haben. In den Mainstream-Nachrichtenagenturen gibt es viele Geschichten über normale Menschen, die in ein neues Altcoin-Juwel investiert und ihre Tausende in einer fast unglaublich kurzen Zeit in Millionen verwandelt haben.

Beispielsweise recherchierten im November 2020 Tommy und James, zwei arbeitslose Brüder aus Westchester, New York, zu Altcoins und investierten jeweils 200 Dollar in Shiba Inu (SHIB).

Dann erzählten sie ihrer Mutter und ihrem Vater, ihrer Schwester und anderen Verwandten von diesem Altcoin-Juwel. Als der SHIB-Preis weiter in den Charts stieg, fügte die Familie immer weitere 100 Dollar hinzu, dann noch einen und noch einen, bis die Gruppe insgesamt 8.000 Dollar in die Ethereum-Meme-Münze investiert hatte.

Im Mai 2021 berichtete CNN Business, dass die ursprüngliche Investition der Familie von 8.000 Dollar an Kryptobörsen 9 Millionen Dollar wert war. Im gleichen Zeitraum hätte eine Investition in Bitcoin aus ihren 8.000 Dollar 27.000 Dollar statt 9 Millionen Dollar gemacht. Indem diese Familie ein kalkuliertes Risiko mit einem Altcoin-Juwel einging, anstatt in Aktien oder Bitcoin zu investieren, häufte sie in 6 Monaten generationenübergreifenden Reichtum an.

Was sind Altcoin-Perlen in der Kryptowährung?

Laut dem Krypto-Bildungsportal BitDegree:

„Juwelen sind Münzen, die im Moment nicht beachtet werden, deren Wert aber in Zukunft steigen wird. Um das ins rechte Licht zu rücken, bedenken Sie Folgendes: Die Top-Kryptowährungen, die derzeit auf dem Markt sind, galten einst als Juwelen. Als beispielsweise Bitcoin zum ersten Mal auf den Markt kam, erkannte fast niemand seinen potenziellen Wert.“

Der beste Weg, den potenziellen Wert eines Altcoin-Juwels voll auszuschöpfen, ist der Kauf im Vorverkauf. Wenn Sie warten, bis eine Münze in einem IEO (Initial Exchange Offering) an Krypto-Börsen notiert ist, zahlen Sie zu viel und verpassen Vorverkaufspreise und Gewinne.

Deshalb nähert sich Kai Cat (KAI) nur wenige Stunden vor seiner nächsten Vorverkaufspreiserhöhung der Marke von 240.000 US-Dollar an Token-Vorverkaufskäufen bei 1 KAI = 0,004 US-Dollar. Weitere Informationen zu diesem neuen Ethereum AI-Meme-Token finden Sie auf seiner Vorverkaufsseite .

Zuletzt aktualisiert am 21. Mai 2024

