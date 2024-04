Kommt hier der nächste Krypto Star? Dieser Coin könnte nach dem Listing explodieren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Seit Anfang dieser Woche zeigen sich die Kryptomärkte wieder von ihrer extrem volatilen Seite. Die Kurse sinken und die Gesamtmarktkapitalisierung ist um knapp 2 % in den letzten 24 Stunden gesunken. Diese Konsolidierung ist vermutlich auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Nachdem in der letzten Woche die Kurse wieder gestiegen sind, gab es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Gewinnmitnahmen. Außerdem steht in dieser Woche auch wieder die Zinsentscheidung der FED an. Davon ist die Börse ebenfalls betroffen. Der DAX liegt beispielsweise im Moment knapp im Minus. Aktien- und Kryptomärkte sind mittlerweile enger miteinander verwoben, als es so manchem Kryptoenthusiasten vielleicht lieb ist. Manche Anleger reduzieren vor dem Zinsentscheid lieber ihr Risiko – und Kryptowährungen gehören nun einmal aufgrund ihrer Volatilität zu den Hochrisikoanlagen. Jetzt kann man natürlich sofort und voller Panik sämtliche Coins verkaufen, die man im Portfolio hält, um den vermeintlichen Verlust so gering wie möglich zu halten. Man kann aber auch einfach abwarten, das Portfolio neu aufstellen, Coins nachkaufen (Buy the dip) und Ausschau nach neuen Investitionsmöglichkeiten halten. Kursschwankungen im Bereich von 5 % bis 15 % sind in der Kryptowelt übrigens gar nicht mal so selten.

Dogeverse – der neue Star im Meme-Coin Universum?

Der PreSale des neuen Multichain-Meme-Coin Projekts ist erst vor kurzem gestartet und hat schon von Anfang an ein hohes Tempo vorgelegt. Innerhalb der ersten beiden Stunden, nachdem der Vorverkauf gestartet ist, waren die ersten beiden PreSale Phasen restlos ausverkauft und der Raising-Capital Zähler sprang auf über 1 Million US-Dollar, mittlerweile sind es über 12,5 Millionen US-Dollar. Der DOGEVERSE kann derzeit noch im Vorverkauf gekauft werden, ein Token kostet 0,000304 US-Dollar. Der PreSale über mehrere Phasen mit Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, außerdem einen Buchgewinn sichern.

Der Multichain-Coin aus dem Doge-Universum

Dogeverse ist mehr als nur der nächste Meme-Coin mit Shiba Inu Motiv. Der Token ist ein Multichain Coin der auf insgesamt sechs der beliebtesten Blockchains läuft, und zwar auf Ethereum, BNB, Solana, Base, Polygon und Avalanche. Die Entwickler von Dogeverse wollen durch den Einsatz von Wormhole und Portal Bridge Technologien sicherstellen, dass es den Inhabern des Dogeverse Token möglich ist, nahtlos durch die verschiedenen Blockchains zu navigieren. Multichain wird gerade in Zeiten zunehmender Interoperabilität der Blockchains immer wichtiger. Cosmo, der Shiba Inu ist das Maskottchen von Dogeverse. Er wurde aus einer sterbenden Supernova geboren und besitzt die einzigartige Fähigkeit, durch die Universen zu springen. An diesem Spaß will Cosmo die Dogeverse Investoren teilhaben lassen. Übrigens: Der Vertragscode von Dogeverse wurde durch Coinsult geprüft.

Das Dogeverse Staking

Die Mulitchain-Funktion ist nicht die einzige Utility, die Dogeverse mitbringt. Als ERC-20 Token hat der Coin außerdem eine Stakingfunktion. Dadurch haben Investoren die Möglichkeit, sich einen passiven Einkommensstrom aufzubauen. Mit dem Staking müssen die Early Bid Investoren auch nicht warten, bis der PreSale vorbei ist. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden. So können die Early Bird Investoren noch von den hohen Renditen vor dem Listing profitieren. Aktuell sind rund 18 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, die jährliche Rendite liegt bei 88 %.

We’ve got some big news from the cosmos of #DOGEVERSE! 🌌 A whopping 17.8B $DOGEVERSE tokens are now staked in our ecosystem! Congrats to the entire community.#Staking not only supports the network but also rewards you, our dedicated community members. 💪 pic.twitter.com/PiR9dTWx9m — DogeVerse (@The_DogeVerse) April 30, 2024

Wie Dogeverse kaufen?

Um Dogeverse zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet (Best Wallet, Coinbase Wallet, MetaMask oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, UDST, BNB, MATIC, AVAX, SOL, Base oder mit einer Kreditkarte. Achtung! Das Vorab-Staking ist nur mit einem Kauf über ETH möglich.

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.