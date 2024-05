Krypto CEO bullisch: Bitcoin schlägt alle anderen Investments!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In diesem Artikel untersuchen wir die aktuelle Wahrnehmung von Bitcoin, basierend auf Aussagen führender Marktbeobachter und -teilnehmer. Einführend betont Michael Saylor hierbei, dass es keine zweitbeste Option zu Bitcoin gibt. Während andere Krypto-Marktteilnehmer Kommentare von sich geben, in welchen sie die unvergleichliche Position und die magnetische Anziehungskraft von Bitcoin im Kryptomarkt hervorheben. Mit dem Konsensus der Meinungen spiegelt sich ein tief verwurzeltes Vertrauen in Bitcoin als führende Kryptowährung wider.

US-CEO Michael Saylor: Bitcoin ist und bleibt meine Nummer eins – auch als Investment der Firma

Als eine der Schlüsselfiguren in der Kryptowelt stellt Michael Saylor als CEO des US-amerikanischen Unternehmens Microstrategy fest, dass es keine vergleichbare Alternative zu Bitcoin gibt. Mit seiner Aussage und einer passenden Grafik für die Kurs-Performance im Vergleich zu anderen Assetklassen unterstreicht die dominante Stellung von Bitcoin als das Goldstück der Kryptowährungen.

Dabei gilt die führende Position für den BTC Coin sowohl in Bezug auf Marktkapitalisierung als auch in der öffentlichen Wahrnehmung führend ist. Andere Kommentatoren im Markt beschreiben Bitcoin als die “Nummer Eins”, deren Gefühl unersetzlich sei.

Diese emotionale Bindung zu Bitcoin wird oft von langjährigen Anlegern und Enthusiasten geteilt, welche die Währung als Pionier und permanenten Marktführer sehen. Entsprechend gehen diese Investoren auch von einer weiterhin bullischen Zukunft von Bitcoin aus.

Bitcoin: Die unangefochtene Nummer Eins – emotionale Bindung des BTC Coins

In einem weiteren Kommentar vergleicht Crypto Signals Bitcoin mit einem Freund, der stets das Beste für einen will. Auch diese Form der Personifizierung von Bitcoin zeigt, wie tief die Währung in der Anlegergemeinschaft verankert ist und wie stark sie trotz der Versuche, in andere Vermögenswerte zu diversifizieren, immer wieder zunehmend anzieht.

Dieser Art der starken Gefühle für Bitcoin können sowohl eine treibende Kraft als auch eine potenzielle Blase darstellen. Während die tiefe emotionale und kulturelle Verbindung zu Bitcoin seine Position stärkt, birgt sie auch das Risiko von Marktverzerrungen. Grundlage hierfür ist die Tatsache, dass rationale Entscheidungsfindungen durch starke Loyalitätsgefühle überlagert werden können.

Auch hierdurch sehen wir besonders beim im Verhältnis zu anderen Assetklassen recht jungen Kryptomarkt oftmals noch eher temporärer Überhitzungen der Bewertungen in Form von volatilen Kryptokursen.



Überlegene Performance von Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen

Für die entsprechende Unterlegung seiner Aussage für die Anlageperformance seit dem 10. August 2020, dem Datum, an dem MicroStrategy seine Bitcoin-Strategie adoptierte, zeigt sich im Tweet von Saylor, dass Bitcoin eine außergewöhnliche Rendite von 463% erzielt hat.

In den Details ist erkennbar, dass diese Performance des BTC Coins bei Weitem die Gewinne traditioneller Anlageklassen wie den S&P 500, Nasdaq, Gold, Silber und Anleihen übertrifft.

Bitcoin als Hoffnungsträger für Investoren: Details im Vergleich der BTC Anlageperformance

Als ein prominenter Befürworter von Bitcoin hat kürzlich Michael Saylor sogar die Rolle von Bitcoin als “Hoffnung für Berkshire Hathaway” hervorgehoben. Hierdurch wird natürlich im besonders großen Ausmaß die Bedeutung von Bitcoin als strategische Anlageoption vor allem unter den digitalen Führungspersonen gezeigt.

#Bitcoin is hope for Berkshire Hathaway. — Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 3, 2024

Bitcoin: Mit einer Rendite von 463% steht Bitcoin deutlich an der Spitze der betrachteten Anlageklassen. Diese beeindruckende Performance unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als rentable Investitionsmöglichkeit.

S&P 500 und Nasdaq: Diese beiden großen Aktienindizes erzielten ebenfalls positive Renditen von 52% bzw. 47%, was zeigt, dass traditionelle Aktienmärkte solide Zuwächse verzeichneten, jedoch nicht in der Lage waren, die explosiven Gewinne von Bitcoin zu erreichen.

Edelmetalle und Anleihen: Gold und Silber verzeichneten gemischte Ergebnisse mit einem leichten Anstieg für Gold und einem Rückgang für Silber, während Anleihen einen Rückgang von 21% hinnehmen mussten, was die allgemeine Unsicherheit und geringere Attraktivität dieser Anlageklasse in einem niedrigen Zinsumfeld widerspiegelt.

Diese Aussage spiegelt eine zunehmende Akzeptanz von Bitcoin in traditionellen Finanzkreisen wider und betont die potenzielle Rolle von Bitcoin als Absicherung und Wertanlage.

Mit den dargelegten Perspektiven wird offensichtlich, dass Bitcoin mehr als nur eine Kryptowährung ist; der BTC Coin und Kryptowährungen an sich stellen ein kulturelles Phänomen dar, welches mittlerweile tief in der Psyche seiner Anhänger verwurzelt ist. Die hierbei bemerkenswerte Resilienz und das Wachstum von Bitcoin sollten von Anlegern, die nach hohen Renditen suchen, nicht übersehen werden.

Während Bitcoin im Vergleich zu anderen Assetklassen höhere Erträge liefern kann, sind kleinere Projekte mit noch viel mehr Potential aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung aktuell auch besonders beliebt. Vor allem, wenn neben dem kurzfristigen Momentum dann noch ein fundamentaler Nutzen in Form von wirklichen Lösungsansätzen bei den Projekten präsent ist, deuten die Zeichen oftmals auf eine positive Zukunft.

Fortschritte in der Blockchain-Integration: Eine neue Ära mit DOGEVERSE?

Mit der neuen Kryptowährung DOGEVERSE möchte das Team den Übergang zu einer umfassenden Vernetzung verschiedener Blockchain-Technologien schaffen. Es soll allumfassend die Nutzung digitaler Vermögenswerte vereinfacht und optimiert werden.

Die technischen Grenzen traditioneller Blockchains zu überwinden, hat sich das DOGEVERSE Entwicklerteam hierbei als Ziel gesetzt. Man möchte durch eine passende Community mit dem Doge-Token Projekt neue Maßstäbe in der Kryptoindustrie liefern. Indem man bereits nach einigen Wochen mehr als 10.000.000 US-Dollar an Investments im Vorverkauf erfolgreich erzielen konnte, dürfte jetzt bereits eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen sein.

Integrative Ziele von DOGEVERSE & Einsatz fortschrittlicher Blockchain-Technologie

Mit der Absicht, eine kohärente Vernetzung zwischen prominenten Blockchains wie Ethereum und BNB Chain zu schaffen, erleichtert DOGEVERSE den sicheren und freien Transfer digitaler Assets. Hierdurch verbessert sich die praktische Nutzbarkeit der Blockchain-Technologie im Ganzen und macht diese insgesamt zugänglicher für ein breiteres Publikum.

Aufbauend auf innovativen Brückentechnologien wie der Wormhole und Portal Bridge, gewährleistet der DOGEVERSE Token & das Ökosystem der Kryptowährung eine sichere und flüssige Übertragung von Werten über diverse Plattformen hinweg. Ohne diese technologische Basis wäre eine entscheidende Komponente im Hinblick auf die Roadmap und die Erweiterung der Funktionen und die Flexibilität des Krypto-Tokens nicht umsetzbar.

Strukturierte Tokenomics von DOGEVERSE: So werden die Coins verteilt!

Mit einer geeigneten Verteilungsstrategie des DOGEVERSE Tokens unterstützt man als Entwicklerteam proaktiv das Wachstum und die Stabilität des Netzwerks. Gleichzeitig werden den DOGEVERSE Teilnehmern entsprechende Anreize geboten.

Insgesamt sehen die Details der DOGEVERSE Coin Tokenomics wie folgt aus:

Anfangsverkauf (15%): Zuweisung von 30 Milliarden Tokens zur Kapitalbildung in der Anfangsphase des Doge Kryptoprojektes.

Belohnungen durch Staking (10%): Sicherung von weiteren 20 Milliarden Tokens zur Förderung der Netzwerkbeteiligung innerhalb des DOGEVERSE Ökosystems.

Mittel für die Plattformentwicklung (25%): Investition von 50 Milliarden Tokens in die kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung werden mit einem Viertel der gesamten DOGEVERSE Gesamtumlaufmenge garantiert.

Sicherung der Börsen-Handelsliquidität (10%): Bereitstellung von 20 Milliarden Tokens zur Unterstützung flüssiger Handelstransaktionen auf Krypto-Börsen zum ersten Listing bis zum weiteren Verlauf des Handels in den kommenden Monaten.

Globale Marketingmaßnahmen (25%): Einsatz von 50 Milliarden Tokens zur Steigerung der globalen Sichtbarkeit des einzigartigen Doge-Tokens und gewährleistet des Erzeugens von genügend Interesse der Krypto-Community.

Förderung des Ökosystems (10%): Unterstützung verwandter Projekte mit 20 Milliarden Tokens als auch die Kreierung neuer vorantreibender Projekte innerhalb der auf DOGEVERSE aufbauenden Community.

Vorbereitung auf Börsennotierungen (5%): Reservierung von 10 Milliarden Tokens für zukünftige Börseneinführungen. Hierdurch wird auch bei einer zukünftigen Expansion und Ausbau der Reichweite des Tokens noch genügend Reserve vorhanden sein, um die jeweiligen Einführungen von DOGEVERSE besonders in den kritischen Anfangsphasen positiv gestalten zu lassen.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2024

