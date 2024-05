Krypto News: Diese Coins packen Anleger in ihre Wallets

Als eine der wichtigsten Plattformen zur Analyse von Kryptowährungen liefert uns Santiment neueste Daten zu den aktuell beliebtesten Coins unter den Anlegern.

Gemessen wird das Ganze anhand bedeutenden Veränderungen in der Anzahl nicht-leerer Wallets bei den führenden Kryptowährungen im Verlauf der letzten sechs Monate. Anhand dieser Daten extrahieren Analysten wertvolle Einblicke in den Verlauf der Marktakzeptanz und das Wachstum verschiedener Kryptowährungen.

Mit den Insights in die Daten fällt einem auf, dass mehrere Kryptowährungen eine signifikante Zunahme der Anzahl aktiver Wallets verzeichnet haben. Die Grafik zeigt uns eine farbkodierte Darstellung, die den Verlauf der Wallet-Anzahlen im Zeitverlauf von November 2023 bis Mai 2024 abbildet.

Die fortlaufende Zunahme der Wallet-Anzahlen über diverse Kryptowährungen hinweg deutet auf ein robustes Wachstum des Kryptomarktes insgesamt hin. Investoren und Marktbeobachter sollten diese Trends nutzen, um potenzielle Chancen zu identifizieren und ihre Strategien entsprechend der dynamischen Marktveränderungen anzupassen.

📊 Sorted by greatest growth in the past 6 months, here is the net change of non-empty wallets among top market caps in #crypto (apologies to #BinanceCoin and #Solana, not pictured in this study):

🪙#Toncoin $TON 16.8K wallets (+110% growth)

🪙 #Dogecoin $DOGE 6.6M wallets… pic.twitter.com/IhjJn6syn2

— Santiment (@santimentfeed) May 3, 2024