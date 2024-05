Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitcoin pausiert, Altcoins explodieren? Nicht nur eine Prognose, gleich mehrere Prognosen stellen Kurs-Explosionen bei Altcoins wie Cardano (ADA), Ripples XRP oder Memecoin dogwifhat (WIF) in Aussicht! Doch in welche Kryptowährung investieren, welche Kryptowährung kaufen?

Welche Kryptowährung kaufen?

Er ist einer der bekanntesten Krypto-Analysten und Altcoin-Experten, mehr als 1,4 Millionen Menschen folgen ihm auf X (Ex-Twitter) für seine Prognosen und Analysen. Jetzt sorgt seine jüngste Altcoin-Prognose für Aufsehen, die nie dagewesene Preise für viele der populärsten Kryptowährungen in Aussicht stellt: Was sind die „2024 Bull Run Höhepunkt Preisziele“ von „Altcoin Daily“?

Der beliebte Krypto-Stratege ist überzeugt: Viele bekannte und auch neuere, kleine Kryptowährungen werden 2024 durch die Decke gehen. Nicht nur BTC, ETH und SOL bescheinigt er dabei enormes Explosions-Potenzial – Altcoin Daily ist auch bullish auf RWA-Token wie ONDO, AI-Coins wie Near Protocol oder Memecoins wie DOGE. Doch welche Kryptowährung kaufen?

Die vollständige Liste der potenziell explodierenden Kryptowährungen:

$BTC – $120.000

$ETH – $8.800

$SOL – $720

$LINK – $120

$BNB – $1.800

$ICP – $460

$TAO – $2.100

$ADA – $9

$INJ – $220

$RNDR – $80

$DOT – $99

$ONDO – $12

$XRP – $5

$DOGE – $1,90

$TON – $35

$AVAX – $350

$TRX – $2

$NEAR – $130

$PROPY – $17

$PAAL – $8

$MATIC – $4,80

$LTC – $669

$ERN – $180

$KAS – $2,50

$UNI – $150

$HBAR – $80

$ATOM – $128

$WIF – $25

$STAR – $19

$STX – $18

@limewire – $33

$IMX – $30

$FOXY – $1

$ARB – $8

$VET – $0,75

$SUI – $21

$GALA – $0,99

$TRAC – $21

$XCAD – $12

$COTI – $3

$GRT – $6

$SUPER – $15

$FIL – $236

$BICO – $35

$TET – $100

$AIT – $6,30

$MINA – $25

$CGPT – $5“

Nennenswerte Beispiele: Der Analyst blickt auf einen Anstieg von +1.240% bei Cardano (ADA), +901% bei Ripples XRP und +762,07 für Solana-Meme-Coin dogwifhat (WIF)! Auch Krypto-Experte Deezy.eth rechnet mit einem entsprechenden Altcoin-Bull-Run – und zeigt eine Liste mit Preiszielen, die ähnlich bullish sind:

Ernüchternd allerdings: Altcoin Daily relativiert am Ende seiner Prognose mit eindeutigen Worten. Der Analyst:

„Diese Ziele sind nur zur Unterhaltung gedacht. Verstehen Sie sie nicht als Finanzberatung. Jeder Altcoin kann theoretisch jederzeit auf Null gehen. Investieren Sie niemals mehr, als Sie bereit sind, SOFORT zu verlieren.“

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Die Aussicht auf „ALLES SOFORT VERLIEREN“ ist natürlich wenig verlockend. Bullisher sind Branchenbeobachter und Trader aktuell auf das nagelneue Presale-Projekt 99Bitcoins (99BTC). Top-Influencer Jacob Bury beispielsweise kommentiert in einer Analyse: 99Bitcoins (99BTC) hat das Potenzial, 1.000 investierte Dollar in 10.000 Dollar zu verwandeln!

Die Gründe: 99BTC ist die neue Kryptowährung von 99Bitcoins, einer etablierten Lernplattform für Krypto-Wissen. Mehr als 2 Millionen Follower zählt das Projekt, zudem über 700.000 YouTube-Abonnenten – das verdeutlicht schon jetzt ein hohes Maß an Interesse und Engagement.

Hinzu kommt: 99Bitcoin (99BTC) punktet mit einem einzigartigen Konzept, das Nutzer für Weiterbildung belohnt! „Learn-to-Earn“ nennt sich der Ansatz, der Analysten zufolge bald weltweit Schule machen könnte.

99Bitcoins: bester Presale 2024?

Denn: Das innovative Modell könnte nicht nur die Nutzung der Plattform fördern, sondern auch zur Bildung einer informierten und engagierten Anwenderbasis beitragen. Prognosen für 99Bitcoins (99BTC) sind entsprechend positiv, stellen einen starken Kurs-Anstieg bis Ende 2024 und weitere Zuwächse in den Folgejahren in Aussicht. Sprich: Hier könnte enormes langfristiges Wachstumspotenzial bestehen.

Bullish für Anleger ist außerdem: 99Bitcoins kann noch nicht auf dem freien Markt erworben werden – das Asset wird aktuell exklusiv über einen Presale (Vorverkauf) abgegeben. Dadurch ist der Kauf zum Festpreis garantiert. Aktuell kostet 1 99BTC-Token 0,00104 Dollar.

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren. Der Kryptomarkt ist volatil, Investitionen bergen immer Risiken. Potenzielle Investoren sollten sich umfassend informieren und die Marktentwicklung beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Transaktionsgebühren, Sicherheit der Plattform und regulatorische Änderungen sind weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten. Trotz der vielversprechenden Aspekte von 99Bitcoins ist es ratsam, eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und möglicherweise die Meinung von Finanzexperten einzuholen, bevor man sich für oder gegen eine Investition entscheidet.

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2024

