Filecoin und Solana-Inhaber suchen Marktgewinne auf Milei Moneda Presale; Ist $1 das Ziel für $MEDA?

TLDR

Trotz positiver Netzwerkleistung verlor Filecoin (FIL) im vergangenen Monat 41 % seines Wertes. Währenddessen ist Solana (SOL) innerhalb eines Monats um 36 % gesunken, da der Markteinbruch weiter anhält. Auf der anderen Seite steigen mehr Investoren in Milei Moneda ($MEDA) ein, da die ersten Investoren ihre Gewinne zählen.

Wie profitabel ist der Vorverkauf von $MEDA? Und wie hoch kann sein Preis noch steigen? Lasst es uns herausfinden!

Filecoin hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt. Da sich mehr Unternehmen für die dezentralen Datenspeicherlösungen entschieden haben, ist auch der Token-Preis gestiegen. Folglich hat FIL in den letzten 12 Monaten um 2,6 % zugelegt. Ein längerer Einbruch hat jedoch dazu geführt, dass ein Großteil der Gewinne von FIL verschwunden ist. FIL ist im letzten Monat um erstaunliche 41% gefallen.

According to the 'State of Filecoin Q1 2024' @MessariCrypto report, nearly 1,900 PiB was stored on the Filecoin network through active deals in Q1'24, representing a growth rate of 9%.

As industries embrace the benefits of decentralized storage, #Filecoin remains at the… pic.twitter.com/w1QOMvxkBZ

— Filecoin (@Filecoin) May 5, 2024