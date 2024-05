Krypto News: Altcoins laut Blockchain-Forschern vor â€žmassiver Bewegungâ€œ! Welche KryptowÃ¤hrung kaufen?

Es brodelt bei den Altcoins! Krypto-Forscher sind überzeugt: Altcoins befinden sich vor einer „massiven Bewegung“! Doch welche Kryptowährung kaufen?

Bitcoin (BTC) pumpt – die Kryptowährung konnte innerhalb der letzten 24 Stunden +3,44% zulegen. Für Altcoins gilt das nicht: Die meisten mussten seit gestern einiges an Wert einbüßen.

Top-Verlierer: Arweave (AR) mit einem Rückgang um -6,68%, Immutable (IMX) fällt 5,91%, Pendle Coin (PENDLE) trifft es mit -5,62% auch nicht unbedeutend. Immerhin: Einige Altcoins verzeichnen Momentum, darunter: Toncoin (TON, +6,8%), Shiba Inu Coin (SHIB, +5,71%), Stacks Coin (STX, +4,53%) und DeFi-Coin Aave (AAVE, 3,79%). Insgesamt scheint sich etwas zusammenzubrauen, denn auch die globale Krypto-Marktkapitalisierung zuckt mit +2,28% leicht nach oben aus, sie befindet sich aktuell bei 2,3 Billionen Dollar.

Ein Vorbote dessen, was da noch kommt? Das legen die Krypto-Forscher Jan Happel und Yann Allemann in einer neuen Krypto-Prognose nahe. Die Mitbegründer des renommierten Krypto-Marktforschungsunternehmens Glassnode erläutern:

Die Blockchain-Wissenschaftler sind überzeugt: Der technischen Analyse zufolge stehen die Altcoins „möglicherweise direkt vor einer massiven Bewegung“! Doch welche Kryptowährung kaufen? Sowohl der RSI als auch der MACD würden darauf hindeuten, dass der Tiefpunkt erreicht ist – und bald ein „großer Aufwärtsschub“ einsetzen könnte.

#BTC has recovered some ground after Decline of the last couple of Weeks – and has broken higher.#SP500 and #Nasdaq look like they are on the move higher as well.

So – what about #ALTS?

Technicals say that we may be standing right in front of a massive move. RSI and MACD… pic.twitter.com/aFHWyZQXsT

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) May 10, 2024