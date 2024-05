Krypto News: Ethereum ETF lässt Altcoins explodieren! Welche Kryptowährung pumpt am meisten?

Der Ethereum ETF kommt – zumindest aller Voraussicht nach. Die bullishe Entwicklung treibt zahlreiche Altcoins nach oben, viele sind zweistellig explodiert. Wale, also vermögende Anleger, setzen dabei insbesondere auf drei Coins, wie Krypto-Forscher feststellen. Um welche handelt es sich – und in welche Kryptowährung investieren?

+25,12% innerhalb der letzten 7 Tage: Der ETH-Kurs labt sich an den Aussichten auf einen Ethereum ETF wie ein verdurstendes Pflänzchen am Morgentau. Von rund 3.000 Dollar aus konnte sich die Smart-Contract-Plattform auf fast 3.800 Dollar bewegen – derart bullishes Momentum hatten Ethereum-Anleger seit langem nicht gesehen.

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte Ethereum das Momentum zwar nicht ausbauen, ist mit +0,82% nur unwesentlich gestiegen. Dafür verzeichnen Ethereum-basierte Altcoins starken Aufwind. Wie die Krypto-Forscher von Santiment berichten, stürzen sich Wale aktuell insbesondere auf drei bestimmte Altcoins auf Ethereum: Render Token (RNDR), Chiliz (CHZ) und Optimism (OP).

Mit dem großen Krypto-Aufschwung, so Santiment, solle man die „steigende Wal-Aktivität bei vielen Altcoins wie Optimism und Chiliz“ im Auge behalten. Die Forscher sehen „plötzliche, hohe On-Chain-Aktivität“, stellen intensive Volatilität in Aussicht – und einen bullishen Anstieg.

🐳 With #crypto rebounding big today, keep an eye on the rising whale activity among many #altcoins like @Optimism and @Chiliz . Sudden high #onchain activity among their largest traders typically will foreshadow major volatility and $OP & $CHZ reversals. https://t.co/oY5swI6DL4 pic.twitter.com/4pJ6vZS7ow

Kurz nachgeschaut: Optimism (OP) tradet nach einem Rückgang um -2,64% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 2,67 Dollar. Ähnlich sieht es aus bei Chiliz (CHZ): Der Fan-Engagement-Token notiert nach -2,88% seit gestern bei 0,12 Dollar.

Bei Render Token (RNDR) hingegen sorgt eine massive Wal-Transaktion für mehr als 50 Millionen Dollar für Aufsehen, berichtet Santiment:

Der Rat der Krypto-Forscher: Wer Render Token hält, sollte sich auf wilde Kursschwankungen gefasst machen. Die zeigen sich auf Tagesbasis bereits: -5,41% musste RNDR innerhalb der letzten 24 Stunden einbüßen, tradet damit bei 10,56 Dollar.

Nichtsdestotrotz: Es brodelt auf den Krypto-Märkten. Viele Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Zulassung des Ethereum ETF oder mehrerer Ethereum ETFs den Bull-Run in den nächsten Gang schaltet – und viele Altcoins explodieren lässt, insbesondere jene auf der Ethereum-Blockchain.

Top-Trader und Krypto-Experte Michael van de Poppe beispielsweise schreibt seinen mehr als 730.000 Followern:

The #Altcoins are still heavily undervalued.

Most of them are down 70% against Bitcoin.

That doesn’t mean we shouldn’t be having any correction, but feeling FOMO here is the wrong emotion to have.

In the coming months, I expect altcoins to do way better.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 21, 2024