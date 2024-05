Krypto News: Ethereum ETF lässt Memecoins explodieren! Wer ist jetzt die Nummer 1?

Das bullishe Momentum durch die Ethereum ETFs lässt Memecoins aus dem Ethereum-Ökosystem explodieren, viele legen im zweistelligen Prozentbereich zu! Wer ist jetzt die Nummer 1 unter den Memecoins – und: welchen Memecoin kaufen?

Der Staub hat sich noch nicht gelegt, doch das Ethereum-Ökosystem spürt das Momentum bereits: +5,7% konnte der Ethereum Kurs innerhalb der letzten 7 Tage zulegen – und zahlreiche Memecoins folgen der Kryptowährung Nummer 2 auf ihrem Weg nach oben!

Eine kleine Auswahl. Die drei Memecoins mit den größten Tagesgewinnen stammen aktuell allesamt aus dem Ethereum-Ökosystem: Byte Coin (BYTE) führt die Runde an mit einem Anstieg von +46,76% innerhalb der letzten 24 Stunden, dicht gefolgt von ERC20 Coin (ERC20), der Anleger mit +41,22% Gewinn erfreut. Und die Nummer 3 unter den besten Memecoins auf Ethereum: Turbo Coin (TURBO) mit einem Plus von +32,91% seit gestern. Doch es kommt noch besser, es gibt nämlich noch bullishere Memecoins.

Hinzu kommt: Während der breitere Krypto-Markt korrigiert, bewegen sich ausschließlich die Meme-Coins aufwärts. +1,61% konnte die Sparte innerhalb der letzten 24 Stunden zulegen, auch das Trading-Volumen befindet sich mit +36,42% deutlich über dem Vortageswert.

Branchenbeobachter sind verblüfft ob der Stärke, die ausgerechnet Memecoins zeigen. Sollte es sich bei den Scherzwährungen doch um ein legitimes Investitionsvehikel handeln?

Auch Branchenbeobachter Prithvir kommentiert: Einige Token sehen seit den Ethereum ETFs „signifikante Smart-Money-Zuflüsse“. Damit gemeint ist: Top-Investoren schlagen zu! Der Analyst verrät auch, welche neue Kryptowährung zu den besten neuen Memecoins gehört und wer Anspruch auf den Titel Nummer-1-Memecoin erhebt:

Tokens seeing significant smart money inflows this week 👀

1) $MOG – one of the most loved memecoins on ETH mainnet. The community is relentless and the search metrics for the term ‘mogging’ over time are high.

It’s still at $350m FDV but volumes rival much larger ETH based… pic.twitter.com/tCkV2ioGjZ

— Prithvir (@Prithvir12) May 25, 2024